Kome će se prikloniti Brkić? Upućeni tvrde da neće igrati za Škoru, ali ni za Kolindu: 'Važan mu je još jedan Plenkovićev poraz i dokaz da HDZ bez njega ne može'

Dok u središnjici HDZ-a, iako je prošlo već mjesec dana otkako su podbacili na europskim izborima osvojivši samo četiri mandata, još uvijek analiziraju što je pošlo po zlu i traže “crnog labuda”, zahuktava se kampanja za predsjedničke izbore, koji neće odrediti samo političku sudbinu aktualne predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović.

Naime, nakon neuspjeha na europskim izborima za Andreja Plenkovića bi poraz HDZ-ova kandidata, odnosno kandidatkinje, najvjerojatnije značio početak njegova kraja. Jer svega par mjeseci nakon predsjedničkih, održat će se izbori za novog šefa HDZ-a, a ujesen 2020. i parlamentarni. Za Plenkovića bi izlazak na te izbore u slučaju kraha na predsjedničkim bio noćna mora.

Razlaz

Drugim riječima, Plenković si ne može dopustiti novog “crnog labuda” na predsjedničkim izborima. Zanimljiva je okolnost da je upravo današnji zamjenik šefa HDZ-a Milijan Brkić, koji je de facto optužen za sabotažu HDZ-ove eurokampanje, ujedno bio i jedan od ključnih, možda i najvažniji HDZ-ov operativac koji je svojim “vojničkim” ustrojem stranke kao tadašnji glavni tajnik HDZ-a značajno pridonio pobjedi Grabar-Kitarović prije četiri i pol godine.

Nakon što se politički razišao s predsjednicom RH zbog toga što je prije pola godine najurila svog savjetnika za nacionalnu sigurnost Vladu Galića, te nakon što ga je vodstvo stranke na čelu s Plenkovićem de facto optužilo za sabotažu na europskim izborima, postavlja se pitanje kako će se Milijan Brkić ponašati tijekom HDZ-ove predsjedničke kampanje, hoće li uopće pomagati predsjednici u utrci za drugi mandat, ili će možda čak igrati za drugi tim - za Miroslava Škoru.

Iz krugova bliskih Brkiću doznali smo da se on nema namjere ni u kojem smislu angažirati u predsjedničkoj kampanji. Tvrde da je jako teško očekivati da će on opet surađivati s Grabar-Kitarović nakon što je smijenila njemu bliskog Galića.

- Nakon što Brkić nije sudjelovao na euroizborima jer je od vrha stranke tretiran kao nepoželjan, ne vidim kako bi se mogao uključiti u stranačku kampanju za predsjedničke izbore - kaže naš izvor.

U krugu bliskom zamjeniku šefa HDZ-a smatraju da su Škorine poruke dobro pripremljene, a njegov nastup odličan.

Odnos s Radeljićem

- Miroslav Škoro je svojim zavodljivim izjavama malo poljuljao naše birače na početku kampanje, ali nemam nikakvog straha da će HDZ-ovi birači na kraju stati uz kandidaturu aktualne predsjednice. Naime, u Osijeku i istočnoj Slavoniji birači dobro znaju tko je Škorin bliski suradnik Mate Radeljić. Njega mnogi članovi, ali i birači HDZ-a ovdje ne mogu ‘nacrtanog’ vidjeti. Ne znam kako će se Brkić ponašati u predsjedničkoj utrci, ali sam siguran da neće igrati za Škoru. Ako zbog ničeg drugog onda zbog njegovog dugogodišnjeg jako lošeg odnosa s Radeljićem - tvrdi HDZ-ovac iz Slavonije. I u središnjici HDZ-a ne misle da će se Brkić, bez obzira na to što ga neki smatraju saboterom, aktivno uključiti u moguću unutarstranačku opstrukciju predsjedničke kampanje.

Opstrukcija

- Očekujem da će i Brkić, kao i svaki drugi član HDZ-a, dati svoj doprinos u kampanji. S druge strane, postoji mogućnost da unutar stranke ima ljudi koji bi htjeli opstruirati kampanju, ali ne vjerujem da će to utjecati na konačni rezultat i novu pobjedu predsjednice RH - kaže naš izvor iz HDZ-a.

Poznavatelj prilika u vrhu HDZ-a tvrdi kako je siguran da Brkić neće igrati za Škoru, ali i da će biti potpuno pasivan u HDZ-ovoj kampanji.

- Neće on sabotirati kampanju. On će gledati TV-u i guštati u porazu Grabar-Kitarović i ‘dokazu’ da bez njega HDZ ne može pobjeđivati na izborima. Nije on zainteresiran za pobjedu Škore, već za poraz Andreja Plenkovića - kaže naš sugovornik. Izvor iz vodstva stranke Brkiću priznaje velike zasluge za pobjede HDZ-a na prošlim predsjedničkim i parlamentarnim izborima, ali podsjeća kako su te pobjede bile rezultat i ukupno boljeg ustrojstva glavnog tajništva HDZ-a.

- Tada se Brkić odrekao saborskog mandata kako bi se kao glavni tajnik HDZ-a u potpunosti posvetio ustroju stranačke vertikale - od Zagreba do svake lokalne podružnice. On je bio na terenu non-stop. Danas imamo situaciju da nam je glavni tajnik stranke Jandroković ujedno i predsjednik Sabora, i stoga je jasno da se ne može posvetiti stranci - tvrdi naš sugovornik.