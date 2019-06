Nakon što je nekoliko dana izbjegavao medije, odnosno umjesto odgovora na brojna pitanja vezana uz njegove nekretnine objavio tek fotografiju s Antom Gotovinom - ministar uprave i politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević večeras je u Dnevniku Nove TV poručio da su sve prozivke na njegov račun „obične konstrukcije i laži“.

Kako je poznato vilu na Braču 11 godina Kuščević nije upisao u katastar. Otkriveno je i da se nasuprot sporne kuće nalazi još jedna čestica u njegovu vlasništvu koja se vodi kao pašnjak i cesta, ali je ondje niknula još jedna kuća i velika nadstrešnica.

Upitan na Novoj TV o tome što će reći premijeru Andreju Plenkoviću vezano uz brojne imovinske afere koje isplivavaju jedna za drugom kao gljive poslije kiše Kuščević je odgovorio:

- Ja sam s premijerom svaki dan u kontaktu. Premijer ima apsolutno povjerenje u to sam prilično siguran. Rekao sam mu istinu, istinu i samo istinu. Radi se o konstrukcijama, montažama, hrpi lažnih dokumenata, netočnih fotomontaža koje se puštaju u medije, recikliranju jedne teme iz 2009. godine kad sam bio općinski načelnik Nerežišća. Detaljno sam o tome izvještavao i PNUSKOK, sve 2009. sve sam objasnio i legalnost i porijeklo imovine. Također, donošenje prostornog plana bila je predmet inspekcijskih nadzora. Pa čak do Ustavnog suda je to došlo, a oni su 2010. zaključili da su svi prostorni dokumenti u skladu sa zakonom.

- Možete li objasniti podrijetlo svoje imovine - Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa češlja vašu imovinsku karticu?

- Nisam od njih dobio obavijest da su mene uzeli u obradu. Ne mogu komentirati druge ministre, međutim ja svoju imovinu ni u jednom trenutku nisam nikada skrivao.

- Koliko imate nekretnina?

- Imam dvije nekretnine ako mislimo na kuće. Obiteljsku kuću u kojoj živim i malu pomoćnu kuću od 60 kvadrata u kojoj živim kada ljeti iznajmljujemo tu kuću. Ostalo imam građevinska zemljišta, pašnjake, šume itd. Dakle, samo dvije kuće. One su evidentirane od prvog dana mog mandata od 2005.. Nije postojala namjera skrivanja. Sve je transparentno, svi mogu vidjeti na internetskim stranicama.

- Plaćate li komunalnu naknadu, poreze i doprinose?

- Naravno da sve plaćam. I kad kupim, porez na promet na nekretnine i moja supruga plaća naknade, turističke pristojbe, porezne, što već mora imati kod tog iznajmljivanja. Sve je transparentno i čisto.

- Ako je sve transparentno kako ste se uopće doveli u ovu situaciju?

- Kao što sam rekao, fabriciranje nekih tema iz 2009., isto to društvo, isti rukopis.

- Čiji rukopis?

- Točno znam čije imenom i prezimenom, ali ne bih sada o imenima. Međutim, nisam tada bi interesantan hrvatskoj javnosti kao općinski načelnik. Danas sam ipak ministar, politički tajnik i danas se to reciklira.

- Niste imali vremena ni za katastar?

- To je moja pogreška zbog koje mi je zaista žao, da sam zaboravio nakon što sam izgradio jednu kuću i pomoćnu kuću, da sam zaboravio i evidentirati u katastru. Međutim, ona ima rješenje u katastru o kućnom broju. Ona je u imovinskoj kartici, ima adresu.

- Morate priznati da je apsurdno da kao ministar graditeljstva i čovjek koji je u tome, da kiksate na tako nečemu.

- Morate shvatiti da 2008. godine, kada sam dovršio gradnju moje obiteljske kuće, kad sam dobio uporabnu dozvolu, bio sam općinski načelnik, oženjen, dvoje djece. Predano sam radio svoj posao. Meni je geometar tada 2008. trebao reći – trebalo bi ucrtati u katastar. Nije to rekao. Ja se tada nisam s tim bavio, bavio sam se razvojem općine Nerežišće. Sad vidim koliko je to javnosti interesantno. Nažalost pola Hrvatske nije uvedeno u katastar. Ja sam 13. lipnja predao zahtjev da se to riješi. Angažirao sam geodeta i predao zahtjev. Ako Državna geodetska uprava pokrene postupak zato što to nisam evidentirao 2008. kad sam trebao onda ću se ponašati po odluci suda.

- Što je s moralnom odgovornosti?

- Moralna odgovornost zbog prekršaja da nisam dao zahtjev da se moja kuća ucrta u katastar, naravno da postoji i meni je žao zbog toga. Ali ne mislim da bi to bio razlog za nešto više od prekršajne odgovornosti.

- Ne smatrate da je to ismijavanje javnosti?

- Nije bilo skrivanja. Sve moje kuće imaju građevinsku i uporabnu dozvolu. Sve se vide u imovinskoj kartici od prvog dana. Propustio sam to evidentirati u katastru prije deset godina. Žao mi je zbog toga. Ispravili smo tu pogrešku. Očekujem da će za koji dan u katastru taj postupak biti riješen.

- Strahuje li HDZ od Miroslava Škore?

- Njegove poruke više sliče predsjedničkom sustavu. Mi smo parlamentarna demokracija u kojoj odlučuju saborski zastupnici koji su izabrani na neposrednim demokratskim izborima. Sve što on najavljuje iziskuje promjene Ustava, a kad govori da bi predsjednik države imenovao ustavne suce zadire i u pravosuđe.

- Ima li straha?

- Nema straha. HDZ ima najbolju kandidatkinju koja ima podršku HDZ-a.

- Ali kandidatura nije objavljena?

- Pustimo neka se svi izjasne, da vidimo tko će sve biti protukandidati, pa ćemo onda napraviti objavu u pravo vrijeme.

- Vi ste i politički tajnik HDZ-a - što mislite o Škorinih pet uvjeta i prvim potezima postane li predsjednik?

To je možda bio nekad neki polupredsjednički sustav koji je tada bio prihvatljiv. Međutim, danas je parlamentarna demokracija. Ovo što gospodin Škoro traži je iznad Ustava. Trebalo bi mijenjati puno zakonskih propisa. Meni osobno se čini da to baš i nije pravno utemeljeno ni najbolje rješenje.

- Koga biste u drugom krugu za protukandidata Kolindi Grabar Kitarović - Milanovića ili Škoru?

- Realno je očekivati da će u drugi krug ući predstavnik ljevice i predstavnik desnice. Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović. Mislim da će u drugom krugu Kolinda Grabar-Kiatrović odnijeti premoćnu pobjedu.

- Ima li rezultata analiza nakon europskih izbora u HDZ-u?

S terena smo prikupili analize. Upozorili su na određene nedostatke u kampanji, probleme koje su imali na terenu. To sve skupa obrađujemo.

- Dosta dugo to obrađujete? Hoće li biti sankcija?

-Čujte, imamo 20 županijskih organizacija, 550 gradskih organizacija, potrebno je to sve obraditi kako bismo izvukli zaključke.

- Što je s crnim labudom?

- Ne poznajem baš dobro tu teoriju crnog labuda – kazao je ministar Kuščević u Dnevniku Nove TV.