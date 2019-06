Marina Karlović Sabolić: Nije nemoguće da Škoro uđe u drugi krug. Bude li u finalu s Milanovićem, Škoro je pobjednik!; A evo što će se dogoditi dospiju li u završnicu Miroslav i Kolinda...

Izazov je zaista veliki. Po prvi put otkako je postala predsjednica, Kolinda Grabar Kitarović ne može biti sigurna u svoju pobjedu na izborima. U Miroslavu Škori dobila je jakog izazivača koji se sprema ozbiljno joj pomrsiti račune na njezinom novom pohodu na Pantovčak.



No, može li doista ugroziti Kolindu Grabar Kitarović? I, što je još zanimljivije, može li doista ovaj pjevač s konzularnim stažem i doktoratom iz ekonomije postati peti hrvatski predsjednik?



Teško, ali ne i nemoguće.



Kolinda Grabar Kitarović nalazi se, zapravo, u prilično teškoj situaciji. Stranke i strančice čvrste desnice, koje su joj dale potporu na izborima prije pet godina, sada su dobile novog favorita.



Zamjeraju joj zaokret ulijevo, odricanje od suverenizma, naprasnu smjenu Mate Radeljića. Iako je, realno govoreći, od svih tih „grijeha“ počinjen samo jedan: Radeljića je doista najurila s Pantovčaka.



Na strani aktualne predsjednice ostao je jedino HDZ. Najjača stranka desnoga centra koja je na nedavnim europskim izborima ostvarila rekordno nizak rezultat. Osvojivši tek 22 posto glasova.



Nema više ni Milijana Brkića koji je 2015. upirao HDZ-ovu bazu da glasa za Kolindu Grabar Kitarović. A upravo taj teren bi se mogao okrenuti kandidatu profila Škore: uglađenom, visprenom i odmjerenom takmacu konzervativnog svjetonazora koji cilja na slabe točke politike i političara u Hrvata.



U isto vrijeme, izaslanik predsjednice na komemoraciji žrtava partizanskih zločina u Jazovki Ante Deur nemilosrdno je izviždan. I u Brezovici su se spremali zvižduci, no Kolinda Grabar Kitarović na proslavu Dana antifašističke borbe nije odaslala nikoga.



Možemo, dakle, zamisliti scenarij u kojemu bi aktualna predsjednica mogla osvojiti manje glasova nego joj daju ankete. Njezin se rejting sada kreće oko 35 posto. I već neko vrijeme ne raste. Pitanje je, naravno, na koliko može pasti.



Što se pak tiče Škore, njegov bazen se kreće između 15 i 20 posto. Toliko su po prilici radikalne desne stranke osvojile na EU izborima. U objavi svoje kandidature Škoro se postavio dosta široko: govorio je kontra establišmenta i agitirao za jakog predsjednika.

Što dobro može zvučati i biračima Živoga zida, možda i Mislava Kolakušića. Nije isključeno da takav gard podrže i dio birača na centru, pa i ljevici. Posebno ako se Škoro ne posklizne o koru od banane na nekom od klasičnih svjetonazorskih pitanja. Što je do sada iznimno vješto izbjegavao.



U tom bi slučaju mogao doći i do 25 posto glasova. Hoće li to biti dovoljno da zagorča život Kolindi Grabar Kitarović? Definitivno.

A da prođe u drugi krug? Teško, vrlo teško. Ali opet, ne i nemoguće.



Kvaka leži u tome da od uključenja Škore u predsjedničku utrku koristi ne mora imati sam Škoro. Pogotovo ako ne uđe u drugi krug. Ali će od njegove kandidature profitirati netko treći. A to je Zoran Milanović.



Bivši SDP-ov premijer ovih je dana zbrda-zdola objavio svoju predsjedničku kandidaturu i već prvoga dana uspio biračima dignuti tlak svojim stari poznatim docirajućim, pomalo i bahatim gardom.



Ipak, na ljevici on je zasad jedini relevantni kandidat. Škoro ne uzima glasove njemu, nego Kolindi Grabar Kitarović. A što aktualna predsjednica bude imala nižu potporu u prvome krugu, i što razlika između nje i Milanovića bude manja, njegove šanse rastu.



Ljevica je posljednjih godina na koljenima. No, kada osjete da ima šanse da HDZ-ova predsjednica izgubi izbore, lijevi bi birači mogli začepiti nos i podržati Milanovića. Škori je pak, s druge strane, nasušno potreban ulazak u drugi krug. Sve ispod toga je poraz. Sve iznad toga je trijumf.



Jer, ako u finale prođe s Milanovićem, Škoro je pobjednik.

Za njega će glasati cijela desnica. I birači HDZ-a, i birači Ruže Tomašić, i Velimir Bujanec i Bruna Esih. Ako, pak, u drugi krug uđe s Kolindom Grabar Kitarović - a zaostatak ne bude velik – moguće je da ga podrži i dobar dio lijevih birača. Onih kojima se aktualna predsjednica tijekom ovog mandata ozbiljno zamjerila, i koji će je po svaku cijenu željeti smijeniti.



To otvara prostor da narodnu predsjednicu smijeni - narodni predsjednik. I da Miroslav Škoro napravi ono što je pošlo za rukom tek Stipi Mesiću 2000. godine. Da bez podrške neke od snažnih stranaka osvoji Pantovčak.



I mimo HDZ-a i SDP-a odredi novi kurs politike u Hrvatskoj.