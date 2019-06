U Brezovicu stigli Milanović, Mesić, Josipović..., Grabar-Kitarović nije se pojavila, kao ni njen izaslanik; Bujanec na Facebooku razotkrio 'neviđeni skandal'

Na središnjem obilježavanju Dana antifašističke borbe u šumi Brezovica pokraj Siska predsjednica Kolinda Grabar - Kitarović nije se ni ove godine pojavila, a nije stigao ni njezin izaslanik. Nije bilo ni predstavnika predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, dok je u ime premijera Andreja Plenkovića stigao ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

U Brezovicu su danas, među ostalim, došli bivši predsjednici Stjepan Mesić i Ivo Josipović, kao i Zoran Milanović, koji je ovaj tjedan najavio predsjedničku kandidaturu.

Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarovića počast žrtvama fašizma odala je u Istri, u Maloj Gajani kod Vodnjana, na mjestu nacističkog pokolja iz 1944. godine.

Glasnogovornica predsjednice Ivana Crnić pojasnila je kako je kao izaslanik predsjednice u Brezovicu danas trebao ići međimurski župan Matija Posavec (HNS). On je prihvatio biti predsjedničin izaslanik, ali je onda u zadnji trenutak, jučer navečer sve iznenada otkazao.

Iz Ureda tvrde kako su informacije da je predsjednica u Brezovicu u posljednji tren pokušala poslati svog savjetnika za branitelje Antu Deura netočne. Ivana Crnić navodi kako je on već prije bio određen da ide na komemoraciji kod jame Jazovka. Velimir Bujanec, naime, na svom je Fecebooku objavio kako je Deur odbio ići među antifašiste.

Predsjedničin izaslanik Ante Deur žestoko izviždan kod Jazovke, nakon jedne izjave okupljeni su ga obasuli pogrdnim riječima

Što se pak tiče Gordana Jandrokovića, tu se netko igra gluhih telefona. Organizatori tvrde da su poziv poslali u Sabor, a iz Jandrokovićeva ureda navode kako organizatori lažu. Uvjeravaju kako predsjednik Sabora nije dobio poziv za obilježavanje Dana antifašističke borbe i to smatraju „neprimjerenim, nepristojnim i nekorektnim“.

Takav pristup, ističu, ukazuje da se radi o politizaciji i korištenju ovakvih datuma za skupljanje stranačkih političkih bodova te zasigurno ne pridonosi obilježavanju državnog praznika na dostojanstven način.

Organizatori proslave u šumi Brezovica su Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije.

- Nemam što reći, mi smo uputili poziv - ponovio je danas Franjo Habulin predsjednik Saveza antifašističkih boiraca i antifašista. Pojasnio je da su pozive svima slali još prije desetak dana, a predsjedniku Sabora su ga ponovo slali u petak, nakon što su čuli da ga nije dobio.

- Jučer smo uputili tri maila u kojem smo tražili da nam se javi dolazi li izaslanik i tko je to. Šefica protokola je u 12:30 rekla da još uvijek nemaju izaslanika. Negdje iza 13 sati je rečeno da predsjednik Hrvatskog sabora nije primio poziv – kazao je Habulin.

SDP-ova gradonačelnica Siska, Kristina Ikić Baniček, komentirala je kako su isprike Jandrokovića da nije dobio poziv jednake onima kad dijete kaže da je napisalo zadaću, ali da ju je pojeo pas.

"Što drugo očekivati od Vlade koja se u cijelom svom mandatu nije suprotstavila svim oblicima fašizma koji se događaju, bilo da se radi o napadu na nekoga tko prosvjeduje ili pripadnika neke manjine i slično - rekla je Ikić Baniček, dodajući da vjeruje da će građani na sljedećim izborima znati prepoznati "snage dobra naspram ovih snaga koje zatvaraju oči nad galopirajućim fašizmu".

Nekadašnji premijer Zoran Milanović deseti se put pojavio u Brezovici.

Komentirajući izostanak predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, prvo je rekao kako ona nije ni ranije dolazila u Brezovicu. Novinari su ga upozorili da su 2015. godine bili zajedno u Brezovici.

- Ipak je? Možda griješim. Ne znam zašto danas nije ovdje. Ja sam došao zbog Dana antifašističke borbe, jedinog blagdana koji spominje borbu. Naši dečki i cure su bili ovdje 1941. godine, ali i 1991. Ovo je povratak u javni život, kalendar je takav, na neki način se potrefilo i drago mi je da sam ovdje nakon nekoliko godina - poručio je.

Smatra da se trebao pojaviti i biti s prijateljima, s ljudima koji do toga drže, ali i dodao da to neće biti teme na kojima će graditi svoju predsjedničku kampanju.

Bojite li se Škore kao konkurentskog kandidata?

- Bojim li se Škore? Nema tu straha, nadmetat ćemo se pa tko bude uvjerljiviji, tko bude jači. Vjerujem da će Hrvatska odabrati moderno, ne mogu reći novo, ali nisam ni baš tako star i potrošen. Ali jest strašan sud javnosti, izlažem se tome opet spremno. Prihvatiti ću svaki ishod. Nisam anketni favorit, prije sam uvijek bio mramorna gromada, time mi je i lakše, nemam odgovornost velike stranke - kazao je.

Na pitanje koga smatra najvećom konkurencijom kratko je odgovorio: "Sebe".

- Pobjeđivao sam s ogromnom prednošću, ne ja, nego moja stranka, a gubio tijesno. To je život, to je karusel politike i ako nisi spreman na tu vrstu stresa, udara na emocije, na obitelj, na način života koji si živio do tad, putuj igumane, makni se - zaključio je Milanović.

Bujanec razotkrio 'neviđeni skandal'

Neformalni glasnogovornik krajnje desnice Velimir Bujanec na svom Facebook profilu objavio je kako je savjetnik Kolinde Grabar Kitarović Ante Deur odbio ići u Brezovicu. - Ovogodišnji 22. lipnja obilježio je do sada neviđeni skandal. Kolinda je kao svog izaslanika u šumu Brezovica među antifašiste odlučila poslati međimurskog župana Matiju Posavca, no on je to odbio! U zadnji čas zvala je savjetnika za branitelje Antu Deura, koji je prethodno već najavljen kao izaslanik na komemoraciji komunističkim žrtvama kod jame Jazovke i tražila od njega da ode u Brezovicu! Kako doznajemo iz pouzdanih izvora, bliskih protokolu predsjednice, Deur je već bio na putu prema Jazovci kada su ga zvali i odbio je otići među 'antifašiste’! O kakvom je skandalu riječ, svjedoči i podatak da je u izravnom prijenosu na HRT-u, Ante Deur službeno najavljen kao Kolindin izaslanik u Brezovici! Najavio ga je i kolega Damir Smrtić, iako ga tamo nije bilo – napisao je Bujanec.