U prvom planu bio je, naravno, Zoran Milanović.

Bivši SDP-ov premijer nije se puno promijenio. I dalje voli docirati, i dalje mu se glavne poruke gube u šumi riječi, i dalje teško priznaje vlastite pogreške.

Bio je to, sve u svemu, onaj stari Milanović. Izostao je jedino frontalni napad na aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović. No, prilike za to u kampanji ionako će biti napretek.

U pozadini, u predsjedničkoj utrci u koju se upravo uključio, pomagat će mu članovi njegovog izbornog stožera.

Orsat Miljenić šef je njegove kampanje. Dugogodišnji predstojnik vladinog Ureda za suradnju s Hagom, u Milanovićevoj je Vladi postao ministar pravosuđa. Miljenić je operativno provodio Milanovićeve naloge vezane uz kontroverzni Lex Perković.

Sam je dugo zazirao od izravnih političkih bitki. U SDP je ušao tek 2016. Tada se i kandidirao za Milanovićevog nasljednika, podržao ga je niz SDP-ovih ministara, no nije uspio ući u drugi krug.

Odmjeren je i staložen političar, koji vatrenom Milanoviću u odsutnim trenucima može biti od velike pomoći. Sam, međutim, nema velikog iskustva u političkim kampanjama.

Nikola Jelić bivši je novinar „Jutarnjeg lista“. U novinarstvu je cijenjen kao vrhunski profesionalac, a 2014. je prihvatio Milanovićev poziv i, nakon odlaska Zinke Bardić i Ivane Grljak iz Banskih dvora, postao glasnogovornik Vlade. Tijekom svojeg je mandata nastojao pozitivno utjecati na SDP-ovog premijera. Najzaslužniji je što je Milanović, netom nakon što je pukao nasip, otišao u poplavljena područja Gunje i na licu mjesta razgovarao sa unesrećenima.

Nakon silaska SDP-a sa vlasti Jelić je nastavio raditi PR-ovski posao u privatnom sektoru. U Milanovićevoj kampanji namijenjeno mu je mjesto glasnogovornika.

Jedan od članova Milanovićevog tima biti će i Ivan Račan, sin prvog predsjednika SDP-a. Iskusni stručnjak za strateško komuniciranje koji je zacrtao trijumf Ive Josipovića na predsjedničkim izborima 2010. godine.

Neslužbene informacije govore da je „u igri“ i Boris Malešević, nagrađivani dizajner i stručnjak za marketing koji je 2000. pomogao Ivici Račanu i Draženu Budiši da dođu na vlast. Dugo godina osmišljavao je kampanje SDP-u, no u jednom trenutku na toj je relaciji nešto puklo. Malešević je potom na lokalnim izborima u dva navrata radio za Milana Bandića.

Na posljednjim parlamentarnim izborima ovog iskusnog profesionalca angažirao je HDZ. Malešević je autor slogana „Vjerodostojno“ s kojim je 2016. Andrej Plenković „pomeo“ Milanovića i SDP-ovu koaliciju koju je tada predvodio.

Za sada, u Milanovićevom timu nije nijedan član SDP-ovog Predsjedništva, kao ni nitko od suspendiranih dužnosnika socijaldemokrata poput Peđe Grbina, Siniše Hajdaša Dončića ili MIhaela Zmajlovića. Iako su upravo oni najzdušnije navijali za njegovu predsjedničku kandidaturu.