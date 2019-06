Povijest se ponavlja: dok je Ivica Račan iz bolesničke postelje 2007. tražio novog lidera SDP-a, Milanoviću je pomogao Račanov sin, a sada opet rade zajedno - ovaj put meta je Kolinda Grabar Kitarović

Povijest se, izgleda, ponavlja. Te 2007. godine, u vrijeme dok se Ivica Račan u bolničkoj sobi na zagrebačkom Rebru borio s opakom bolešću, SDP je tražio novog lidera.



Zoran Milanović se odlučio kandidirati, a Račanov sin Ivan bio je među prvima koji ga je u tome podržao. U to je vrijeme vodio PR agenciju Maksima komunikacije i o marketingu, posebno onom političkom, znao je dosta.

Zoran Milanović ukrao show HDZ-u: Želim postati predsjednik jedne moderne, progresivne, znatiželjne i otvorene Hrvatske. Ako bih bio predsjednik s karakterom, Hrvatska bi bila država sa stavom



U Milanoviću, SDP-ovcu mlađe generacije koji je karijeru gradio prvo u državnoj službi, u Ministarstvu vanjskih poslova, a onda i u SDP-ovom Izvršnom odboru, vidio je novu snagu. Svježeg, mladog, novog takmaca koji može nadograditi ono što je njegov otac godinama stvarao.



Uz savjete i pomoć Ivana Račana, Milanoviću je tada pošlo za rukom na unutarstranačkim izborima pobijediti starije, poznatije i iskusnije protukandidate. Iako su bili u opoziciji, Račanov SDP u to doba nije imao deficit jakih imena.



U igri su bili Željka Antunović, Milan Bandić, Tonino Picula. Milanović je među njima bio jedino novo lice. I SDP-ovi delegati, oni koji su željeli dinamičniji SDP od onog Račanovog, izabrali su ga za novog predsjednika socijaldemokrata.



Danas, 12 godina kasnije, Ivan Račan je ponovno uz Milanovića. Ovoga puta u igri je kandidatura za predsjednika Republike. Upravo Račanov sin među prvima se pridružio njegovom izbornom timu. Očito uvjeren da Milanović ima realne šanse udahnuti ljevici novu snagu u doba kada je ona praktički na koljenima.



Nije ovo prvi put da je Račan uključen u predsjedničke izbore. Upravo on je 2009. prvi zagovarao Ivu Josipovića kao budućeg predsjednika Republike. I time strateški trasirao njegov put u pobjedu u utrci za Pantovčak.



Odnos Ivana Račana i Milanovića kroz cijelo ovo vrijeme imao je svojih uspona i padova. Teško je reći da su bili kao „prst i nokat“. Više kao dvoje suradnika koji su otvoreno jedan drugome znali reći što misle.



Ivan Račan, naime, nije tip čovjeka koji bi bio slijep pored vlastitih očiju. Znao je i javno kritizirati neke poteze koje je Milanović vukao kao premijer i šef SDP-a. I upozoravati ga na stvari koje nije smatrao dobrima. Uz to, on nikada nije bio interesno vezan uz socijaldemokrate, niti je financijski ovisio o SDP-u.



Milanović je, pak, otkako je došao na čelo stranke, gradio vlastitu sljedbu, regrutiranu uglavnom iz mladeži socijaldemokrata željnih da preskoče nekoliko stepenica i nabrzaka se domognu neke od visokih političkih funkcija.



Otuda sva ona galerija uhljeba koja je prodefilirala SDP-om. Otuda Tomislav Saucha na poziciji šefa premijerovog kabineta, otuda i direktori seoskih komunalnih poduzeća na ministarskim pozicijama, otuda i završeni ekonomisti bez dana radnog staža u realnom sektoru u njegovoj Vladi. Njihova je karijera potpuno ovisila o volji stranačkog šefa. Milanović je sa njima dobio vjerne sljedbenike, a oni sigurnu plaću i stabilnu egzistenciju.



Ivan Račan je, pak, uvijek čuvao svoju objektivnu poziciju. I pravo da otvoreno kaže svoje mišljenje. Ta navada znala ga je koštati i pozicije saborskog zastupnika. Na izborima 2015. Milanović ga nije želio staviti na SDP-ovu koalicijsku listu. Ivan Račan se vratio u poslovne vode i ponovno posvetio poslu u Maksima komunikacijama.



Sada se vraća u političku igru. Uvjeren da Milanović ima šanse pobijediti Kolindu Grabar Kitarović. Više ne kao nova snaga, jer, objektivno govoreći, on to nakon 10 godina u vrhu hrvatske politike i ne može biti.



Ali nedvojbeno kao snaga.



Jedina na lijevome centru koja može uzdrmati dominaciju desnice u Hrvatskoj. I HDZ-ovu predsjednicu svrgnuti sa Pantovčaka.



Sad je samo pitanje hoće li Milanović uspjeti kanalizirati tu snagu u pozitivnom smjeru.



I hoće li ona biti dovoljna za pobjedu.