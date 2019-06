Nakon prvog toplinskog udara meteorolozi najavljuju niže temperature, evo kakvo nas vrijeme očekuje u Dalmaciji idućih nekoliko dana

Nakon tjedna velikih vrućina i toplinskog udara u cijeloj zemlji, jučer je Hrvatsku pogodilo grmljavinsko nevrijeme s kišom, nakon čega su danas temperature zamjetno niže nego tijekom vikenda.

Na kopnu je promjenljivo i svježije. I danas će povremeno biti kiše, mjestimice i pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu je sunčanije i većinom suho.

Vjetar će danas biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni.

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a duž ostatka obale vjetar će biti uglavnom slab.

Najviša dnevna temperatura danas će biti od 24 do 28 , a na Jadranu od 28 do 32 °C.

Promjenjivo oblačno s kišom će biti u istočnim dijelovima Hrvatske, gdje se u drugom dijelu dana očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature na istoku zemlje će biti od 17 do 20 stupnjeva, a dnevne za nekoliko stupnjeva niže nego temperature tijekom vikenda, javljaju meteorolozi HRT-a. U središnjoj Hrvatskoj bit će oblačno sa sunčanim razdobljima, dok je u drugom dijelu dana moguća mjestimična kiša s grmljavinom.

Oblačno s pokojim pljuskom bit će i u gorju, a sunčanije vrijeme se očekuje ipak na sjevernom Jadranu. I ramo postoji mala mogućnost za kišu i grmljavinu, a puhat će na udare jaka, mjestimice i olujna bura, javlja HRT. Bure će biti i u sjevernoj Dalmaciji, a prema juhu će puhati zapadnjak i jugozapadnjak. Dnevne temperature u Dalmaciji i dalje će biti oko 30 stupnjeva. Toplo će biti i na samom jugu zemlje, gdje će zbog vjetra more biti valovito. U poslijepodnevnim satima se i tamo očekuje razvoj oblaka.

Promjenjivo će biti i sutra, javlja DHMZ.

U unutrašnjosti se očekuje promjenljivo, još u prvom dijelu dana i pretežno oblačno, povremeno uz malo kiše ili poneki pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar će biti većinom slab. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka, a danju zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 24. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 °C, javlja DHMZ.

Nakon sutrašnjeg dana će opet biti toplo i vruće, a vjerojatnost za kišu će biti sve manja.

Na Jadranu će u ostatku tjedna biti uglavnom sunčano, a bura će već sutra oslabjeti. Očekuju se najviše dnevne temperature znaka od 30 stupnjeva.