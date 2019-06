Promjena vremena: sinoptičari za cijelu državu izdali niz upozorenja, prvi meteorološki skokovi čekaju nas već poslijepodne

Za poslijepodne su izdana upozorenja putem Meteoalarma za veći dio Hrvatske: narančasto tj. “opasno vrijeme” zbog najavljenog grmljavinskog nevremena u središnjem, sjevernom i istočnom dijelu te žuto tj. “potencijalna opasnost” zbog visokih temperatura za obalu.

Promjena se očekuje tek u drugom dijelu nedjelje, najavljuje Državni hidrometeorološki zavod. Nestabilna atmosfera u drugom dijelu dana može kod nekih ljudi potaknuti bolove na mjestima ranijih ozljeda, najavljuju u biometeorološkoj prognozi.

U Dalmaciji će danas biti pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti su popodne uz jači razvoj oblaka mogući pljuskovi i grmljavina. Umjeren sjeverozapadnjak, navečer će u sjevernoj Dalmaciji okrenuti na buru, podno Velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka će biti od 19 do 24, a najviša dnevna između 31 i 34 °C. Zbog iznimno visokih temperatura žuto upozorenje izdano je za splitsku i dubrovačku regiju.

Od sredine dana na kopnu se uz jači razvoj oblaka očekuju mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poneki je pljusak moguć i na sjevernom Jadranu. Navečer i prema kraju dana u središnjim i istočnim područjima moguće je i grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom i jakim vjetrom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Narančasto upozorenje zbog nevremena je izdano za osječku, zagrebačku i karlovačku regiji, a žuto za gospićku i kninsku regiju.

Biometeorološke prilike će tijekom nedjelje bit razmjerno nepovoljne. Meteoropati se mogu žaliti na umor i manjak energije. Nestabilna atmosfera u drugom dijelu dana može kod nekih ljudi potaknuti bolove na mjestima ranijih ozljeda. Kroničnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora i uzimanje redovite terapije. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljno tekućine i zaštita od UV zračenja.

Upozorenje zbog nevremena je izdano i za ponedjeljak kada će na kopnu biti promjenljivo i svježije. Povremeno će padati kiša, mjestimice i pljuskova s grmljavinom, a još u noći i ujutro moguće je i grmljavinsko nevrijeme.

Na Jadranu u ponedjeljak sunčanije i većinom suho uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana očekuje se umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a duž ostatka obale vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 19 do 24, u gorju malo niža. Najviša dnevna od 24 do 28 , na Jadranu od 28 do 32 °C.