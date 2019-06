Tko si danas može priuštiti novi autobus koji košta od 250 do 300 tisuća eura? Znamo kolika su davanja na plaću – koliko dobije radnik, toliko uzme i država – objašnjava Miljenko Gočin, predsjednik Sindikata hrvatskog vozača

Prosječna je starost autobusa za prijevoz putnika u Hrvatskoj, a među njima su i oni koji prevoze školsku djecu, 12 godina, kažu u Sindikatu hrvatskog vozača.

S tim se podudaraju i podaci Centra za vozila Hrvatske (CVH) o starosti prema vrstama registriranih vozila u 2018. godini, a ništa bolje, kako su u petak potvrdili iz CVH, nije ni u prvoj polovini ove godine. Brojke pokazuju sljedeće: lani je od 5141 registriranog autobusa, odnosno kategoriziranih motornih vozila za prijevoz putnika koji osim sjedala vozača imaju više od osam sjedala i čija je najveća dopuštena masa veća od pet tona, čak njih 66,45 posto (ukupno 3416) bilo starije od deset godina! O osuvremenjivanju autobusnoga voznog parka u Hrvatskoj samo rijetki mogu sanjati – lani je samo 366 registriranih autobusa iz ove skupine, ili njih 7,12 posto, imalo do godinu dana "starosti".

Porezi i nameti

Slična je situacija i s autobusima za prijevoz više od osam putnika i lakšima od pet tona – lani je od registriranih 746, gotovo 63 posto (467) imalo više od deset godina, a skromnih 3,89 posto (svega 29) bilo je staro do godine dana.

I to je stvarnost našeg cestovnog voznog parka za prijevoz putnika, koji je, prema mišljenju naših sugovornika, odraz stanja u državi. Porezi, nameti, silna davanja državi, sve to opterećuje autoprijevoznike, koji onda štede ondje gdje bi se to najmanje smjelo – na plaćama vozača i održavanju vozila. Mnogi od autobusa iz navedene statistike prevoze školsku djecu, a da su tehnički ispravni, potvrđuju i tehnički pregledi koje su očigledno prošli. Najnovija nesreća 39 makarskih učenika u dobi od osam do 13 godina, kojima se u četvrtak zapalio autobus na naplatnim kućicama u blizini Grobnika na autocesti Rijeka – Zagreb, a koji su iz Makarske putovali na međunarodni nogometni turnir u Labinu, otvorila je mnoga pitanja. Na sreću, kao i mnogo puta dosad, ovaj je izgred prošao bez ljudskih žrtava. Možemo li se i smijemo li se i nadalje oslanjati na sreću, pitanje je kojim bi se trebali pozabaviti odgovorni, a njih je u konstelaciji samo prethodno navedenih podataka – na više adresa

– Kad se autobus zapali, uzrok su obično problemi sa sustavom napajanja goriva ili električnim instalacijama. Takvi su autobusi najčešće prošli puno kilometara i loše su održavani. Autobusi koji voze našim cestama uglavnom su izraubani, a poslodavci, opterećeni enormnim davanjima državi, štede gdje god mogu – kaže prometni stručnjak Željko Marušić.

On smatra da su naši tehnički pregledi dobri, međutim, jednostavno zbog visokih opterećenja kupuju se rabljeni autobusi i štedi se na održavanju, pa je i stanje autobusnoga voznog parka, kaže on, nažalost, takvo kakvo je i stanje u državi.

– Tko si danas može priuštiti novi autobus koji košta od 250 do 300 tisuća eura? Znamo kolika su davanja na plaću – koliko dobije radnik, toliko uzme i država. Vjerujem da je većina autobusa ispravna, ali pet do šest tisuća cestovnih prijevoznika, kako onih za prijevoz tereta, tako i putnika, danas se doslovno bore za opstanak – kaže Miljenko Gočin, predsjednik Sindikata hrvatskog vozača. Tko može isplatiti neto plaću od 7000 kuna vozaču autobusa, ako njegova konkurencija prijavi od minimalca do najviše 5500 kuna, a razlika se obično "prebije" u vidu dnevnica? – pita Gočin.

Bitna je samo dozvola

Resor dodatno pogađa i iseljavanje iz zemlje, pa se manjak popunjava, ali i to sve manje, iz susjednog bazena Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, pa i Makedonije.

– Ne pita se tko ima iskustva, bitno je da ima vozačku dozvolu. Ti vozači, kao i naši, idu trbuhom za kruhom, ali to umanjuje sigurnost prometa na cestama jer nemaju vremena za prilagodbu – otvoreno kaže Gočin. Pita se i što uopće mjerodavni u Hrvatskoj čine na popularizaciji školovanja i upisa za vozače, a proziva i nadležne institucije što umjesto sposobnih zapošljavaju podobne kadrove.

– To se vidi i osjeti u cestovnom prometu, gdje ljudi plaćaju životima – upozorava Miljenko Gočin.



Od Imotskog do Šibenika Scene zapaljenih autobusa nisu rijetkost na našim cestama, pa ako izuzmemo one na redovitim i gradskim linijama, svjedočili smo zadnjih godina i nekoliko njih u kojoj su u središtu bila upravo djeca školskog uzrasta. Podsjetimo, prije desetak godina planuo je i potpuno izgorio autobus na redovitoj liniji u blizini Vrbovca, u kojemu je bilo 30 učenika. Na sreću, nisu ozlijeđeni, kao ni 40 školske djece koja su u ožujku 2015. godine prevožena iz Glavine Donje i Vinjana u školu u Imotskom i čiji se autobus zapalio zbog puknuća crijeva za dovod goriva. Krajem iste godine slična se nesreća dogodila nedaleko od Lipika u zapadnoj Slavoniji, a u gorućem autobusu našlo se sedmero školske djece. Lani u prosincu u cijelosti je izgorio autobus Autotransporta Šibenik, a zapalio se na cesti u Danilo Kraljicama. Među putnicima je bilo 20-ak maloljetnih učenika…