Tragikomedija na kolodvoru: bus krenuo za München, ali bez 35 putnika; Vozači pokupili dvoje ljudi na krivom peronu i ostavili 'prave' putnike da čekaju dugo u noć...

Jedna djevojka iz Kutine (podaci poznati redakciji) u srijedu je prolazila kroz nezamislivo: poslodavcu u Njemačkoj, jednoj ozbiljnoj firmi u sektoru autoindustrije u kojoj je zaposlena, morala se ispričavati što tog jutra nije došla na svoje radno mjesto, a neće niti cijeli tjedan jer je autobus tvrtke Čazmatrans, koji je večer prije trebao voziti na liniji Zagreb - München - Ingolstadt - Nürnberg, na putovanje krenuo s pogrešnog perona te u Zagrebu, usred noći, na stajalištu broj 502 ostavio 35 putnika, piše Jutarnji list.

Sve redom s uredno plaćenim i na vrijeme osiguranim kartama, živčanima i ljutitima, bez riječi isprike ili pojašnjenja od autobusera čijim se uslugama na ovoj liniji mnogi od njih služe godinama.

“Bilo je nevjerojatno. Nas 35 čekalo je na peronu broj 502, koji je bio označen na našim kartama i s kojeg i inače redovito ide ova linija, no autobus nikako nije dolazio. Prvo smo mislili da kasni pa smo se išli raspitivati na šalteru za informacije, no kad je već prošlo sat vremena od trenutka kad smo trebali krenuti na put, ponovo smo otišli na šalter za informacije gdje nam nitko nije niti želio niti znao pomoći. Kad smo već bili posve očajni, neki od putnika pozvali su policiju”, ispričala je čitateljica Jutarnjeg lista.

Doduše, policajac tu nije niti mogao mnogo napraviti, ali je s dvoje putnika otišao do nadzornih kamera gdje su mu djelatnici kolodvora pokazali nekoliko snimaka.

Na jednoj od njih vidi se peron 502 prepun putnika koji nervozno čekaju autobus za Njemačku koji ne dolazi, a potom je na drugoj snimci moguće vidjeti vozilo Čazmatransa koje stoji na pogrešnom peronu, onom broj 202, posve praznom, te vozača kako naslonjen na ogradu traži nešto na mobitelu.

Nešto nakon 22.45 sati, kad je bio zakazan polazak za Njemačku, autobus se doista udaljio s perona 202 i dao na put, a putnici s perona 502, nesvjesni da njihov autobus odlazi, ostali stajati na peronu do dugo u noć, s time da su neki tamo čak i prespavali.

“Kad sam shvatila da ništa od autobusa, zvala sam roditelje koji žive u Kutini da dođu po mene. Doma sam došla u pola tri u noći, a niti četiri dana nakon slučaja nitko mi se nije javio iz Čazmatransa kako bi se ispričao i obeštetio me. Pa što je to? Mi smo svi platili karte i čekali do kasno u noć”, požalila se mlada čitateljica koja će do Njemačke, kaže, prvim avionom na kojem pronađe slobodno mjesto.

Kad to već nije pošlo za rukom putnicima, pojašnjenje nemilog događaja od tvrtke Čazmatrans uspio je dobiti Jutarnji list.

U toj kompaniji nisu puno okolišali: nekoliko sati nakon našeg poziva javili su se kako bi potvrdili da se u utorak 11. lipnja doista dogodila neugodna situacija, ali su nadodali kako se dosad nitko od njih pismeno nije požalio Čazmatransovoj službi za reklamacije.

'Našoj upravi nitko se još nije žalio' O drami koja se u utorak navečer odvijala u Aveniji Marina Držića obaviješteni su i djelatnici tvrtke Autobusni kolodvor Zagreb s kojeg su se javili očitanjem. “Istina je da je autobus Čazmatransa samoinicijativno otišao s krivog perona. Djelatnici Autobusnog kolodvora bili su s putnicima i pokušali riješiti situaciju, no nitko se od predstavnika prijevoznika nije javljao, a s naše strane napravili smo što je u našoj moći, a to je povrat novca za kupljene karte i zbrinjavanje putnika drugim autobusima, kome je tako odgovaralo. Upravi Autobusnog kolodvora se nije žalio nitko, jedan poziv je bio upućen u Pozivni centar Zagrebačkog holdinga koji daje informacije i za Podružnicu, a nemamo saznanja da je pozvana policija”, poručili su.