Kako u trgovinama ucjenjuju radnike: Evo vam stimulacija, ali ne možete na bolovanje, ni na godišnji, ni na porodiljni...; 'Ostala sam bez dodatka na plaću jer sam morala na operaciju karcinoma'

Posljednjih dana veliki su se trgovački lanci pohvalili isplatom nagrade za dobre rezultate poslovanja svojim radnicima.

Iz "Peveca" su krajem prošlog tjedna izvijestili da su isplatili stimulaciju radnicima u ukupnom iznosu većem od dva milijuna kuna, iz "Podravke" da su za djelatnike osigurali po 1000 kuna neto, a iz "Lidla" da će uz plaću za svibanj njihovi zaposlenici dobiti i izdašnih 4000 kuna.

Poslodavcima se, podsjetimo, od studenog prošle godine ne oporezuju isplate tzv. nagrada za radne rezultate do 5000 kuna, zahvaljujući zakonskim izmjenama koje je donio ministar financija Zdravko Marić. U pojedinim se trgovinama spomenuta nagrada isplaćuje jednokratno, a u drugima svaki mjesec, kao svojevrstan dodatak na plaću ili stimulacija. Primjerice, "Konzum" je objavio kako svojim djelatnicima isplaćuje 350 kuna svaki mjesec, uz plaću, i to od prosinca prošle godine. Kod ostalih se trgovaca mjesečni bonusi kreću, kako doznajemo, u rasponu od 200 do 400 kuna.

Rodiljni dopust

U Sindikatu trgovine smatraju kako je sve to "lijepo i krasno", ali da su vrlo sporni kriteriji po kojima se nagrade isplaćuju radnicima. Problem je, naime, što se bonusu, u većini trgovačkih lanaca, ne mora nadati onaj radnik koji je zbog zdravstvenih razloga neko vrijeme bio odsutan s posla ili, pak, roditelj koji je koristio rodiljni dopust.

- To što neki trgovci rade je zbilja strašno - ako je, naime, radnik bio na bolovanju dulje od tri ili osam dana, kako nam kažu naši članovi, ne mora računati na bonus. Pojedini poslodavci su toliko rigorozni da kao kriterij za isplatu nagrade uzimaju i dane godišnjeg odmora. Jedna prodavačica, članica našeg Sindikata, požalila nam se kako je zbog odlaska na zakazanu operaciju karcinoma štitnjače ostala bez ovog dodatka na plaću.

I sad, lako je ako poslodavac tu nagradu isplaćuje po mjesecima, pa će radnik koji iz opravdanih razloga nije bio taj mjesec na poslu ostati bez nekoliko stotina kuna. Ni ovo rješenje, naravno, ne opravdavamo, no radniku je ono definitivno prihvatljivije nego da ostane bez 4000 ili 5000 kuna koje neki poslodavci jednokratno isplaćuju samo zato što je 15 dana bio na bolovanju - kaže Rozana Duplančić, izvršna tajnica u splitskom regionalnom uredu Sindikata trgovine Hrvatske (STH).

Predsjednica STH, Zlatica Štulić, ističe kako nema trgovca koji nije postavio ograničenja radnicima za dobivanje ove nagrade; pojedini su bili malo fleksibilniji, pa su "dopustili" radniku nešto duže razdoblje ostanka na bolovanju kojim, također, može ostvariti bonus, dok su drugi prilično rigorozni.

- Odluka ministra financija koja je u osnovi trebala biti pozitivna, u praksi izaziva, nažalost, negativne efekte. Stalno nas zovu članovi koji su frustrirani jer se boje otići na godišnji odmor što je njihovo zakonsko pravo ili, pak, ostati kod kuće s bolesnim djetetom jer neće dobiti bonus. Zbog svega što se događa na terenu, smatramo da bi bilo bolje da umjesto spomenute nagrade poslodavci ovaj neoporezivi iznos do 5000 kuna dijele kao trinaestu plaću koju bi onda dobivali svi radnici, osim, naravno, onih koji duže razdoblje vuku bolovanje - smatra čelnica Sindikata trgovine.

Neoporezive isplate

Od deset velikih trgovaca kojima smo poslali upite da se izjasne o načinu, odnosno kriterijima podjele dodatka na plaću svojim radnicima, očitovalo se njih šest - "Lidl", "Tommy", "Pevec", "DM", "Muller" i "Konzum". Iz "Tommyja" su odgovorili kako isplate radnicima realiziraju mjesečno, kao dodatak na plaću.

- Neovisno o ovoj mogućnosti, prošle godine smo podigli plaće radnicima u trgovini (ionako već iznadprosječne u branši) prosječno više od 20 posto, te smo povećali ukupnu masu izdataka za plaće i naknade radnicima za više od 50 milijuna kuna. Mogućnost neoporezivih isplata radnicima koristimo maksimalno, u skladu s internim aktima društva, a nagrađujemo selektivno kvalitetne zaposlenike koji imaju radni učinak iznad prosjeka i koji ostvaruju zadane ciljeve - poručili su iz "Tommyja".

U "Lidlu" se, pak, nisu najkonkretnije očitovali na naša pitanja, već su poslali sljedeći odgovor:

- Uz osnovna primanja "Lidlovih" zaposlenika, koja su na svim razinama iznad tržišnog prosjeka, Lidl Hrvatska svim svojim radnicima osigurava i niz drugih pogodnosti kao što su božićnica, uskrsnica, darovi za djecu povodom blagdana, te povodom rođenja djeteta i prvog dana škole...

Jednokratna premija

U "Pevecu" navode kako neoporeziva davanja isplaćuju u obliku stimulacije "kad se ostvare uvjeti za istu", ne uz mjesečnu plaću. Uz već spomenutu stimulaciju za 2018. u iznosu preko dva milijuna kuna, krajem godine planiraju nagraditi i pet najboljih maloprodajnih centara. Iz DM-a su, pak, podsjetili na svoju dobru praksu - djelatnicima, naime, svake godine isplaćuju dvije stimulacije u iznosu mjesečne bruto plaće. Trgovački lanac "Muller" iskoristio je mogućnost neoporezive isplate u maksimalnom iznosu, a djelatnicima je ona uplaćena u obliku jednokratne premije za što su, ipak, trebali ispunjavati određene uvjete. U "Konzumu" stimulaciju u iznosu od 350 kuna isplaćuju kao dodatak uz mjesečnu plaću, pri čemu, kao i ostali trgovci, u obzir uzimaju "efektivan rad, odnosno prisutnost na radu u prethodnom mjesecu".

Sudeći po ovim odgovorima, kriterije za podjelu nagrada trgovci skrivaju kao zmija noge.

Zlatica Štulić: Dodatak ne ulazi u mirovinu Prvo na što smo upozoravali jest da se ova mjera nikako ne može smatrati povećanjem plaća, kako su se neki poslodavci u startu hvalili. Prodavačima je, naravno, zbog niskih plaća važna svaka kuna, ali taj bonus koji dobiju nije dio plaće i ne ulazi u bruto iznos, pa im stoga, naravno, neće utjecati na visinu mirovine i, eventualno, otpremnine - objašnjava Zlatica Štulić iz Sindikata trgovine.