Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović već dulje vrijeme odbija javno reći hoće li se upustiti u utrku za drugi mandat na Pantovčaku, a kako doznaje Novi list, na ovotjednom redovitom kolegiju sa svojim savjetnicima otklonila je njihovu ideju da to konačno učini.

Navodno je govorila krajnje neodređeno, kao što to čini i kad je novinari pitaju kad će izaći s kandidaturom. Prema neslužbenim informacijama, ne postoji na Pantovčaku nikakav plan odnosno definiran datum kad će Kolinda Grabar-Kitarović objaviti da ulazi u izbornu utrku, a to onda, logično, potiče brojne spekulacije, navodi Novi list.

Istovremeno, Hrvatska konzervativna stranka (HKS), čije je najistaknutije lice eurozastupnica Ruža Tomašić, na svom je Predsjedništvu već odlučila da Grabar-Kitarović njihovu podršku neće imati, kandidirala se ili ne, prenosi Jutarnji list.

- Bila je to jednoglasna odluka našeg Predsjedništva. S obzirom na to da je malo tko već objavio svoju kandidaturu, ne možemo još nikoga podržati. Ali, smatrali smo potrebnim usvojiti zaključak da Kolindi Grabar-Kitarović, što se god događalo idućih mjeseci, HKS neće dati potporu, rekao je šef HKS-a Marijan Pavliček pa iznio razloge za takvu odluku.

- Ona se posljednjih godinu i pol dana svojim izjavama pozicionirala na lijevom centru, što za nas nikako nije prihvatljivo. Podsjetit ću vas, primjerice, da su pojedine udruge branitelja Domovinskog rata i udovica poginulih branitelja organizirale prosvjed povodom dolaska u Hrvatsku Aleksandra Vučića, a predsjednica Republike je njih nazvala marginalnim društvenim skupinama. Nadalje, Kolinda Grabar-Kitarović nije se na jasan način očitovala o Istanbulskoj konvenciji, niti u jednom trenutku ona nije decidirano rekla je li protiv ili za taj međunarodni dokument. U istoj rečenici predsjednica je bila i za i protiv Istanbulske konvencije. Mi se ne možemo složiti s takvim pristupom, objasnio je Novom listu Pavliček pozadinu odluke HKS-a, a da protiv takve odluke vrha stranke nema ništa potvrdila je i sama Tomašić.

- Sve odluke Predsjedništva i mene obvezuju. Tu nije ništa sporno. Ja sam je ranije podržavala, ali predsjednica je, nažalost, lutala lijevo-desno. U politici se čovjek mora za nešto odlučiti i to čvrsto braniti, jer u suprotnom je u opasnosti da izgubi i lijeve i desne. Uzmite za primjer mene, neki me hrvatski građani vole, neki ne, ali ja sam ustrajna u svojim stavovima. Godinama isto mislim o mnogim važnim pitanjima, ne prilagođavam se stalno. Predsjednica je trebala jednako postupiti, a ne raditi zaokrete s desna na lijevo i očekivati da će je zato svi podržati. Ne može to tako u politici, izjavila je.

Novi list je podsjetio da je Ruža Tomašić u predsjedničkoj kampanji 2014., kao osoba koja i tada i danas ima značajan utjecaj na desno orijentirane birače, nedvosmisleno podržavala Grabar-Kitarović.

- Kolinda bi bila predsjednica kojom bismo se mogli ponositi, izjavila je u to vrijeme.

- Ona je čvrsta i postojana žena i zna što govori i što radi, rekla je tada novinarima nakon što je u jednom zagrebačkom kafiću popila kavu s Kolindom Grabar-Kitarović, kako bi odaslala javnosti poruku da je uz nju.