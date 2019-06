Napokon savršen dan za plažu: bit će vedro, a i more se već pomalo ugrijalo; Početak tjedna opet donosi promjenu vremena

Pred nama je vikend kao stvoren za odlazak na plažu, bili hrabri za prvo kupanje ili ne. Temperatura mora je između 19 i 22 stupnja, javlja HRT u svojoj prognozi, upozoravajući na visok UV indeks zbog kojeg treba pripazti na zaštitu od sunčevih zraka. Temperature mora detaljnije smo provjerili na stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prema njihovim podacima, u Splitu i Šibeniku je 20, u Zadru 19, u Hvaru 21, Komiži 19, a u Dubrovniku 21,3.

Lijepo vrijeme nakon cijelog mjeseca promjenjivog, zbog kojeg se činilo da smo zauvijek zapeli negdje na pola proljeća, posljedica je dotoka toplog zraka s jugozapada koji će se nad našim područjem vrlo vjerojatno zadržati i veći dio idućeg tjedna.



Stoga će subota na istoku zemlje biti uglavnom vedra. Jutarnja temperatura između 17 i 19 stupnjeva, a danju će nas sunce ugrijati na 30-ak. Povremeno umjeren jugozapadnjak, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak, a u središnjim predjelima na sjeveroistočnjak. I ovdje obilje sunca, no popodne će, posebice u sjevernim predjelima, prolazno biti i umjerene naoblake. Danju će biti vrlo toplo, često i vruće, uz temperaturu od 29 do 31 stupanj.



Vrlo toplo poslijepodne i na zapadu zemlje. I ovdje na nebu uz sunce bit će tek prozirnih oblaka, a ujutro je duž obale moguća kratkotrajna magla ili sumaglica. Umjereno jugo uz obalu će slabjeti i sredinom dana okrenuti na zapadnjak, a prema večeri i sjeverozapadnjak. Blago osvježenje s mora i u Dalmaciji će popodne donijeti slab i umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak.



Uz prevladavajuće vedro vrijeme danju će temperatura doseći i 30-ak stupnjeva, a jutarnja će biti uglavnom od 15 u unutrašnjosti do 21 duž obale. I na jugu podjednake vrijednosti, i jutarnje i poslijepodnevne temperature. Vedro nebo samo će povremeno biti prošarano visokim prozirnim oblacima.



Jugo će zamijeniti zapadnjak, prema večeri i sjeverozapadnjak koji će malo pojačati te će more biti malo do umjereno valovito. I idućih dana duž obale će danju puhati sjeverozapadnjak i zapadnjak, a noću i ujutro bura ili burin. Uz pretežno sunčano, pa i vedro vrijeme poslijepodnevna temperatura često će biti iznad trideset, što će svakako doprinijeti i porastu temperature mora. Na kopnu isto obilje sunčanih sati i visoka poslijepodnevna temperatura.

No od ponedjeljka ipak raste vjerojatnost za poneki kratkotrajni pljusak, ali samo lokalno i to uglavnom u gorju, u utorak rijetko i u unutrašnjosti Dalmacije.



Dakle, konačno možemo najaviti stabilan i sunčan vikend, a smiješe nam se i povoljne biometeorološke prilike koje bi trebale podržavati dobro raspoloženje.