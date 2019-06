Ministarstvo tvrdi da je cidokor, koji se često koristi na našim poljima, rizičan, a stručnjaci su uvjereni da uzrokuje rak. Što onda čeka ministar Tolušić, zašto ga ne zabrani?

Nakon objave teksta o herbicidu cidokoru (tekst ovdje) i drugima koji u sebi imaju kontroverzni sastojak glifosat (koristi se u vinogradima, voćnjacima, nasadima žitarica...), na adresu naše redakcije došle su brojne reakcije poljoprivrednika i znanstvenika. Prema podacima od prošle godine, glifosat sadrži 20-ak proizvoda na našem tržištu, i jedan je od najčešće korištenih pesticida u Hrvatskoj. U pesticide se ubrajaju herbicidi, insekticidi, fungicidi, rotencidi...

Podsjetimo, Monsanto, odnosno vlasnik te tvrtke njemački Bayer je u prvom stupnju u Americi izgubio tužbe te će (ako se presuda potvrdi i nakon žalbi) isplatiti silne milijune ljudima koji su, kako su utvrdili sudovi, dobili rak.

Dio znanstvene zajednice kaže da je glifosat rizičan i može uzrokovati bolesti, dok dio kaže da nema dokaza za takve tvrdnje. Bayer navodi da glifosat nije opasan i borit će se u žalbenom postupku i opovrgnuti odluke nižih sudova, odnosno porote koja je zaključila da je Monsanto kriv za ne-Hodgkinov limfom u osoba koje su bile izložene tom herbicidu.

Iako glifosat odlukom EU-a može biti na tržištu do 2022. godine, ipak je u nadležnosti država članica, dakle mogu ga s tržišta povući i prije, a to nam je potvrdilo i Ministarstvo poljoprivrede: "Za odobrenje proizvoda za zaštitu bilja, npr. onih s glifosatom, kao i za uvjete njihove upotrebe na području država članica, i dalje su odgovorne države članice".

U Ministarstvu još kažu: "S obzirom na ukupnu potrošnju glifosata u Hrvatskoj, prema dostupnim informacijama na njega otpada oko 50 posto ukupne potrošnje svih aktivnih pripravaka u RH te nije moguće isključiti rizik, i za korisnike, radnike i za stanovnike u blizini primjene glifosata, kao i životinje te okoliš u cjelini".

Dakle, Ministarstvo kaže da postoji rizik, i da je u njihovoj nadležnosti eventualno povlačenje glifosata s tržišta, ali ga ne žele (još) zabraniti?! Cijelu situaciju nam pojašnjava Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada.

– Nadležno tijelo koje donosi odluku o stajalištu Hrvatske u pogledu odluka o glifosatu na EU razini, kao i o eventualnom ranijem povlačenju s tržišta u Hrvatskoj je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske – navodi, među ostalim, taj institut.

Ministarstvu smo ponovno poslali upit i pitali zašto ne zabrane glifosat ako i sami tvrde da postoji rizik. Također, niz znanstvenika navodi da Ministarstvo poljoprivrede može odmah zabraniti glifosat (bez obzira na EU odobrenje) i da postoje zamjene koje toliko ne škode okolišu i ljudima, pa se i oni čude zbog čega ministar Tomislav Tolušić to ne napravi.

Prof. dr. sc. Valerije Vrček, predstojnik Zavoda za organsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu, izričito u svom pisanom mišljenju kaže: "Osim što je njegova formulacija kancerogena, glifosat je hormonski otrov ili endokrini disruptor koji narušava hormonsku ravnotežu ljudi i životinja".

Stoga smo ministra Tolušića izričito upitali hoće li u dogledno vrijeme zabraniti glifosat.

– Aktivne tvari se odobravaju na EU razini i vrijede za sve države članice EU-a. Aktivna tvar glifosat dopuštena je za korištenje u sredstvima za zaštitu bilja u Europskoj uniji, pa tako i u Hrvatskoj. Glifosat je u Uniji odobren 16. prosinca 2017. na 5 godina. U prosincu ove godine počinje postupak razmatranja ponovnog odobrenja aktivne tvari glifosat, kada će se iznijeti znanstvene činjenice i podaci iz monitoringa o utjecajima glifosata na zdravlje ljudi, životinja i okoliš – navodi Ministarstvo poljoprivrede.

Dakle, zabrana još nije na vidiku.

Evo što još kaže prof. dr. sc. Valerije Vrček.

– Drago mi je čuti da u Ministarstvu glifosat smatraju rizičnim herbicidom. Znači li to da imaju neke nove podatke? To onda znači da imaju uporište za nezavisnu regulaciju glifosata na hrvatskim poljima. Bez konzultacija s Bruxellesom i bez čekanja 2022. godine. Nitko nam ne priječi uvođenje prijevremenog moratorija na glifosat, osim birokratskog komoditeta i straha pred vlastitim odlukama. Većina europskih država izglasala je zabranu glifosata, doduše s odgodom. Njemačka i Francuska su najavile ubrzanu proceduru eliminacije glifosata. A s obzirom na uspjeh "zelenih" opcija u Europskome parlamentu, pritisak na eliminaciju glifosata iz Europske unije još će porasti – kaže Vrček, kojega smo upitali da li kupuje ekološko voće i povrće?

– Naravno, kad god postoji izbor, iskoristim to. Ekološki su proizvodi, zapravo, topla voda, jer nas podsjećaju da je uzgoj voća i povrća moguć bez, na primjer, glifosata. Zbog svoje djece i zbog podrške boljem stilu života ne zanima me razlika u cijeni između ekoloških i konvencionalnih proizvoda – kaže taj stručnjak.

Upite smo poslali i udrugama poljoprivrednika i voćara, međutim ni nakon višetjednog čekanja odgovor nismo dobili. Ono što smo neslužbeno saznali je da im glifosat olakšava posao, jeftin je i povećava zaradu, te nemaju namjeru tek tako ga se odreći. Kad se korov polije glifosatom iza njega, kažu, ostaje spaljena zemlja i nije potrebna kosidba. Spomenuvši da je glifosat, po mišljenju dijela naših stručnjaka, kancerogen, samo su odmahnuli rukom.

Upit smo proslijedili i na brojne agencije, zavode, ali ih je malo odgovorilo.

U svijetu je poznat video s Patrickom Mooreom, kanadskim konzultantom, lobistom, aktivistom i znanstvenikom, kojeg je za francusku TV mrežu Canal+ intervjuirao istraživački novinar Paul Moreira. Moore je davao intervju u vezi s glifosatom.

Ovako je to izgledalo:

Moore: Glifosat u Argentini ne uzrokuje povećanje broja oboljelih od raka. Možete ga popiti i neće vam biti ništa.

Novinar: Ako želite popiti glifosat, imamo ga ovdje.

Moore: Bio bih sretan, zapravo. Ne zapravo, ali... Znam da mi ne bi naškodio.

Novinar: Ako tako kažete, možemo vam ponuditi glifosat?

Moore: Ne, ne, nisam ja glup. Znam da su se ljudi pokušali ubiti s njim i nisu uspjeli. Nije opasan za ljude.

Novinar: Jeste li onda spremni popiti čašu glifosata?

Moore: Ne, nisam idiot. Ovaj intervju je gotov, a ti si glupan.

Monsanto je naveo da Moore nije njihov lobist. Zanimljivo je i da je Moore bio u Greenpeaceu, iz kojeg je kasnije izišao, a organizacija se ogradila od njega.

Podsjetimo, prof. dr. sc. Vrček naveo je i ovo:

– Glifosat u Hrvatskoj treba zabraniti. Što prije. Tom su herbicidu dani odbrojani. Europski je parlament predložio, a Europska komisija prihvatila da 2022. bude posljednja godina za legalnu upotrebu glifosata. Ne bi bilo dobro da Hrvatska bude među posljednjim članicama Europske unije koja će upaliti to crveno svjetlo. Glifosat je uvozni proizvod, proizvod loše agrokemijske znanosti, a zbog prekomjerne upotrebe otkrili su se i njegovi štetni ekološki i zdravstveni učinci. To je sredstvo "idealno" za narušavanje bioraznolikosti, pa stoga priroda prva trpi posljedice kemijske zaštite usjeva.

Osim što je njegova formulacija kancerogena, glifosat je hormonski otrov ili endokrini disruptor koji narušava hormonsku ravnotežu ljudi i životinja. Žalosno je da se na takvoj kemikaliji temelji moderna poljoprivreda, proizvodnja kruha, ulja, tjestenina ili piva. Sve navedene namirnice, uključujući voće i povrće, kontaminirane su glifosatom i njegovim razgradnim produktima, poput AMPA-e. Ljudi su svakodnevno izloženi većim ili manjim količinama glifosata, a posljedice, poput alergija ili karcinoma, plaća statistička manjina populacije, koja, eto, nije imala sreće – alarmantna je poruka našeg stručnjaka koji komentira i tvrdnje da glifosat možda uzrokuje Hodgkinov limfom i druge tumore?

– Svi pesticidi mogu biti manje ili više štetni. Glifosat se, međutim, razlikuje od ostalih pesticida jer je on kralj pesticida. Milijardu kilograma glifosata godišnje baci se na zemlju i oranice. Milijardu kilograma! To nije procjena, to se mjeri. Što je veća izloženost glifosatu, lakše se otkrivaju povezanosti s bolestima. Ne-Hodgkinov limfom nije jedini tumor koji može uzrokovati glifosat, ali je taj limfom vrlo tipičan za suživot s tom kemikalijom, pa se koristi kao vrsta markera ili dokaza.

Pa i u sudskim procesima. No, posebno zabrinjava činjenica da glifosat remeti hormonsku ravnotežu jer je takav biološki učinak poput otvaranja Pandorine kutije, pa je etiologiju poremećaja teško definirati i proglasiti glifosat jedinim krivcem. Laičkim rječnikom, hormonski poremećaji uzrokovani glifosatom prolaze ispod radara epidemioloških istraživanja – navodi taj stručnjak.

Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) glifosat je klasificirala kao tvar "vjerojatno kancerogenu za ljude", dok Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) sve to demantira i kaže da je glifosat siguran. Tko je u pravu i kako je moguće da te dvije ugledne organizacije imaju potpuno različito stajalište?

I za kraj ponovimo da je Scott Partridge, potpredsjednik Monsanta, nakon objave da su izgubili prvu parnicu, napisao da on i njegove kolege duboko suosjećaju s osobom koja je oboljela od raka, ali tvrde da glifosat nije uzrokovao njegovu bolest

- Žalit ćemo se na mišljenje porote i gorljivo ćemo braniti glifosat, koji je osnovni alat poljoprivrednika.

Evo gdje ga ima

U 2018. Ministarstvo je medijima priopćilo da je u Republici Hrvatskoj trenutačno odobreno 21 sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu tvar glifosat. Međutim, u raznim poljoprivrednim revijama, magazinima nabrajaju skoro do 40 proizvoda koji sadrže glifosat, i nekima je istekla dozvola za prodaju. Najpoznatiji je dakako cidokor, a njemu je, navodi Agroklub, ukinuta/istekla registracija u 2018. godini. No, zato postoji 20-ak drugih proizvoda koji sadrže glifosat, a ovo su neki od njih koji su bili ili još jesu dostupni na našem tržištu. – Boom effect – Cidokor – Clinic – Cosmic – Dominator – Glyphogan – Glifomal 480 SL – Herbocid – Herbocid 2% – Herbocor – Herkules 480 SL – Mentor – Ouragan System 4 – Total Bio – Oxalis – PIN 480 – Roundup biactive – Total 480 SL – Tender – Terazin Total – Glyfos – Herbopak zaštita travnjaka – Glyfonova – Herkules super – Glyphogan 480 SL – Gallup 360 – Cleaness – Shyfo – Cidokor Max – Kyleo – Weedmaster – Galaxia – Satelite – Cidokor Plus – Roundup rapid – Rosate 36 – Catamaran 360 – Karda Izvor: Agroklub

Letica: Cidokor mi pomaže da uništim korov

Podužim pismom javio nam se i Moris Letica, Dalmatinac koji radi u Njemačkoj. – Svima nam je dobro poznato da je sva kemija koja se u poljoprivredi koristi u principu otrov i da s tim preparatima treba postupati oprezno, ali se istovremeno postavlja pitanje kakva je alternativa "cidokoru". Poznato vam je koliko je jadno stanje u našoj poljoprivredi (pod našom smatram obalni pojas), a zamislite da se ne može politi travu oko Uskrsa. Ovdje to namjerno napominjem jer smatram da je "cidokor" pogodan samo za jedno polijevanje, i to oko Uskrsa, kad se radi o maslinarstvu, a poslije približavanjem berbe smije se samo kositi. Zašto je to tako? Ako slijedite naputke naših ekoparazita i vrijednih mudrijaša kojima je cijelo imanje zaraslo u džunglu, "cidokor" se ne smije koristiti nego samo kositi. Koja je razlika između ova dva mišljenja? Ako samo kosite, time pojačavate razvoj podzemnog dijela biljke, pa tako i kod korova, te u jednom trenutku to košenje postaje kontraproduktivno, i umjesto da korov uništavate vi samo pospješujete njegov rast. Znači jednom godišnje, i to u travnju, neophodno je prekinuti ciklus rasta korova dok je on još mlad i lako uništiv. Pogrešno je mišljenje da se tim polijevanjem uništava cijela populacija korova. "Cidokor" uništava samo jednogodišnji korov, a sve ostalo treba naknadno, nakon 2 do 3 tjedna pokositi. Ponavljam: cilj korištenja "cidokora" nije neselektivno uništavanje svega u prirodi nego sprječavanje rasta (uništavanje) jednogodišnjih korova, a za to je navedeni preparat vrlo pogodan. Ako ga koristite bez propisane zaštite i razbolite se, onda su žalopojke nepotrebne, jer kao što nam je poznato i neoprezno pretrčavanje ceste zna biti smrtonosno, pa zbog toga nitko nikad nije poveo akciju zatvaranja cesta. Sve navedeno vam mogu potvrditi iz prve ruke jer u Podgori održavam oko 500 stabala maslina i tu provodim sve svoje slobodno vrijeme, inače sam građevinski inženjer i projektiram i nadzirem izvođenje autocesta – navodi, između ostalog, gospodin Letica.