Teorija kaosa u praksi: ako Ruža pjeva Paveliću u Kanadi, to može uzrokovati nacistkinju u Bruxellesu

Srića i bog da je Ruža Tomašić u ustaškoj uniformi pjevala pjesme u čast Ante Pavelića.

Srića i bog da je u školsku teku, potrbuške na krevetu, žvrljala stihove o svome teen idolu.

Fanatično. Istom strašću kojom njezine vršnjakinje otkidaju selotejp zubima da zalijepe plakat Jima Morrisona iznad radnog stola, mlada Ruža je potiho naricala zašto ne živi u vrijeme kad je zemljom hodao Uniformirani preprodavač Dalmacije.

Srića i bog da je tako bilo, kažemo, jer na dan kad je Ružina fotografija iz mladosti dospjela na naslovnicu "Novosti", taj prekrasan dan, taj tmurni petak 31. svibnja, bio je prvi put nakon previše vremena da se po čitavoj Hrvatskoj kojoj danas i Dalmacija pripada, nije pričalo o kiši.

Je li vam nizak tlak, je li vam pritisak jak?

Lani ste u ova doba već bili lešani. Rumeni u obrazima, ugodno prepečeni, blesavo ozareni i ležerni zbog utjecaja vanjskih faktora poput Davora Bernardića. Šećući gradom s ručnikom preko ramena miris kreme za sunčanje pratio vas je poput starog udbaša. Pratio vas je, zaista je, vjerujemo vam, u redu je, shvatili smo, dobro, okej!

A sad su to samo uspomene. Blijedi u donjoj majici slušate radijskog voditelja kako se u eteru usiljeno hihoće “Dobro jutro, danas je utorak drugi je to dan u tjednu još tri ih je do vikenda hahaha opet kiša, opet kiša, dan iza ponedjeljka je dragi slušatelji i opet pada i oblačno je strašno je oblačno!”

Četvrti šestog je. I nije dobro. Još niste prešli na radler. U dubinskom nema sladoleda. Kebabe od 40 kuna iz sezonskih fast foodova gledate s prijezirom, nije došlo vrijeme kad ih umorni žvačete na klupici svjesni da su vas oderali.

Nije došlo, a trebalo je.

Ali - srića i bog da je Ruža nekad bila mlada. Da je i danas ponosna na svoje ustaštvo jer sada u kišnom lipnju barem na kratko umjesto o nevremenu, pričamo o vremenu NDH.

Svjedočimo teoriji kaosa u praksi. A ona uči o utjecaju neke sićušne stvari na velike događaje.

Ako leptir zamahne krilima u Pekingu, to može uzrokovati uragan na Floridi.

Ako Ruža pjeva Paveliću u Kanadi, to može uzrokovati nacistkinju u Bruxellesu.

Nama, sitnom svijetu, to je, eto, uzrokovalo da četrdeset godina nakon Ružine školske priredbe, za kasom u dućanu samo na trenutak nismo slušali kako, ne znamo jeste li primijetili, ali već tjednima nema sunca! To znači da je oblačno i kiši, pada!

Ako i niste izašli iz kuće vidite da nešto nije okej, da se mahnito šera "Kap po kap" i "Here Comes The Rain Again", a i normalno je da nas toliko opterećuje vrijeme, ipak živimo u šatorima po ulicama, kišobrani još nisu izumljeni i ne zna se kad će, ovo je mokri pakao!

Čuje se i kuknjava gostiju iz apartmana koji upiru prstom u oblačno nebo i predbacuju vam da nije ovako bilo last year. Može li kakav sconto, sleva, skidka? Snizeni, rabat?

I kao da vam nitko nije spomenuo, kao da vam nitko nije rekao: nema razloga za brigu. U redu je, braćo i sestre. Svijet se okreće, klima se mijenja. Zatrovali smo planet, atmosfera je nikakva, plastike je previše, smeće ne odvajamo, jesmo bacili Ružu u Bruxelles, ali treba svaki dan voditi računa.

Srića i bog, kažemo, zbog stavova žene koja će nas predstavljati u Europskom parlamentu. Omogućila nam je odmor od misli o kiši. Zauzvrat, kad joj istekne mandat imat će, kao i svi drugi, mogućnost dvije godine svaki mjesec primati plaću od 34 tisuće kuna, ako ne bude dobivala izdašnu mirovinu.

Srića i bog da se Bogato nagrađuje ustaštvo. Da se i danas cijene fašizam i nacizam i idiotizam i svaki drugi -izam, srića i bog da se smijemo djeci kad prosvjeduju protiv klimatskih promjena, a ne čine ništa po pitanju stvarnih problema, po pitanju Roma i četnika, srića i bog, tako je bilo i lani, i bit će i na godinu, i za pet ljeta, i za deset desetljeća će isto biti, jer vrijeme, ono klimatsko, ono s TV prognoze, nažalost je jedino koje se na Balkanu mijenja.