Noćna drama u Živom zidu: Pernar dao ultimatum Vladimiri Palfi; 'Na žalost, bojim se da su svi naši napori uzaludni'

Saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar u srijedu kasno navečer na svojem se Facebook profilu ponovno oglasio o dramatičnim događanjima u stranci. Trideset minuta prije ponoći ostavio je objavu napisavši da je upravo razgovarao s Vladimirom Palfi i Ivanom Sinčićem, kao što je ona to najavila u ranijim televizijskim nastupima, piše Jutarnji list.

Vladimira Palfi priznala da je tužna i razočarana: Birači nam više ne vjeruju, žao mi je što smo izašli na EU izbore. Ovo mi je najgori dan u životu

- Upravo sam razgovarao s Vladimirom Palfi i Ivanom Sinčićem, rekao sam joj da je nakon sve štete koju je napravila ostavka u Glavnom odboru stranke jedini moralni čin koji u ovom trenutku može učiniti. Rekao sam joj da ima vremena do sutra u 10 sati i da u 11 sati sutra ujutro u Saboru radimo presicu za novinare, ovisno o njenoj odluci zavisi hoćemo li kolega Bunjac i ja ostati u Živom zidu. Vladimira mi je na to rekla da izvolim izaći iz njene kuće, a Sinčić da su javnost i članovi uz nju. Nažalost, taj čovjek i dalje živi odvojen od stvarnosti. Kao što sam i ranije rekao, sudbina Živog zida u rukama je samo jedne osobe koja i dalje ne vidi ono što vidi ostatak države i uporno ju u svemu podržava bez obzira na sve. Nažalost, bojim se da su svi naši napori uzaludni i da će ju Sinčić braniti do samog kraja bez obzira na sudbinu stranke, završio je Pernar.

Potpredsjednica stranke Živi zid Vladimira Palfi, koju su stranački kolege Bunjac i Pernar prozvali za samovolju, u srijedu je izrazila uvjerenost da sukobi u stranci i međusobne optužbe ne znače kraj Živoga zida.

Vladimira Palfi: Ja sam stvarala Živi zid, odlazila na deložacije... Pernar je iracionalan, a Bunjac me napada jer sam Sinčićeva supruga. To je, valjda, moj najveći grijeh

Ustvrdila je i da ne zna u čemu je problem, da ona nikim ne upravlja nego samo pomaže svom suprugu te da nije imala nikakvog utjecaja na rad u Saboru zastupnika Bunjca i Pernara.