Povijesni prvi izravni let između Amerike i Hrvatske: Philadephia i Dubrovnik spajaju se tri puta tjedno, evo kolika je cijena karte

Iz dubrovačke zračne luke u Čilipima od lipnja do kraja rujna možete letjeti za SAD, a bude li interes američkih turista tako velik za ljetovanje na Jadranu, kao što se pokazalo kroz prodaju rezervacija, postoji mogućnost da se uvedu i dodatni letovi kroz listopad.

Odlična je to vijest za sve iz Hrvatske koji idućih mjeseci kane posjetiti Ameriku. Zrakoplov American Airlinesa na inauguracijskom letu Philadelphia - Dubrovnik sletjet će u zračnu luku Dubrovnik u subotu u jutarnjim satima, i bit će to prvi izravni let u povijesti između SAD-a i Hrvatske!

Cijena avionske karte će se kretati između 1200 i 1500 eura. Letovi će se odvijati tri puta tjedno, čemu se posebno raduju američki turisti, kojih je na Jadranu svake godine sve više. Upravo zato je za hrvatsko odredište izabran Dubrovnik, koji je bio i središnja tema medijske kampanje, koja je pratila promociju nove avionske linije American Airlanesa. Let između Dubrovnika i Philadelphije, najvećeg zrakoplovnog čvorišta u SAD-u, uspostavljen je nakon višegodišnjih pregovora u režiji Ministarstva turizma Hrvatske, Hrvatske turističke zajednice, posebno HTZ-a Dubrovnika na čelu s direktoricom Romanom Vlašić, direktora Zračne luke Dubrovnik Frane Luetića i direktora American Airlinesa za EMEA područje Toma Latiga.

Pedeset milijuna putovanja

- Amerikanci imaju više od pedeset milijuna preokooceanskih putovanja. Gosti s tog tržišta su oni koji najviše troše i u prosjeku borave duže od drugih turista u destinacijama u kojima odsjednu, a jako su zainteresirani za cjelogodišnji turizam. Amerikanci borave u objektima više kategorije. U posljednje dvije godine broj dolazaka gostiju iz Amerike u Hrvatsku narastao je 50 posto i sada smo na 6000 dolazaka godišnje. U to tržište su hrvatska Vlada i Ministarstvo turizma uložili jako puno sredstava prije svega zato jer želimo razvijati turizam u predsezoni. Očekujemo da ćemo značajno povećati broj dolazaka američkih turista u Hrvatsku jer Philadelphiji gravitira cijela Istočna obala. American Airlines je odabrao Philadelphiju prema tržišnim kriterijima jer se ovdje ne radi o charter letu. Oni procjenjuju da im je ta linija održiva i jako se dobro prodaje, pa će se iduće godine vjerojatno uvesti još jedna linija između SAD-a i Hrvatske - kazao je državni tajnik za turizam Tonči Glavina.

- Ova će izravna linija puno značiti i za biznis. Naši poslovni ljudi moći će lakše stizati do SAD-a, što će otvoriti nove perspektive - kazao je Frano Matušić, državni tajnik za turizam.

Veleposlanik Hrvatske u SAD-u Pjer Šimonović prokomentirao je mogućnost ukidanja viza za hrvatske državljane koji putuju u SAD.

- Naravno da postoji dobra volja s američke strane da se vize ukinu, ali to se može dogoditi ako broj odbijenica viza padne ispod tri posto. Što se Hrvatske tiče, taj broj odbijenica je uvijek na istoj razini, što znači da ne pada kako bi trebao. Teško je s naše strane ustanoviti koji su najčešći razlozi odbijanja izdavanja viza za SAD hrvatskim državljanima. U našem slučaju razlozi odbijanja nisu ni moguće terorističke ugroze, niti kriminalne radnje, već je to navjerojatnije vezano uz useljeničku politiku jer se u svakom slučaju posebno procjenjuje bi li podnositelj vize ostao živjeti u Americi - kazao je veleposlanik Šimonović i dodao da su pregovori oko ukidanja viza otvoreni i na bilateralnoj razini, i na razini Europske unije.

- U svim pravcima razvijamo dobru suradnju i nema razloga da do ukidanja viza ne dođe u doglednom vremenu - kazao je veleposlanik Šimonović.

24 posto više noćenja

Promociju izravne avionske linije za Hrvatsku popratili su svi vodeći američki mediji. U Dubrovniku, u kojem su lani boravila 137.783 turista, ostvareno je čak 24 posto više noćenja u odnosu na 2017. Zato su o Gradu objavljene reportaže u tamošnjim magazinima i snimljen video koji će se prikazivati u zrakoplovima za vrijeme putovanja. U čast uspostave zračnog mosta između Hrvatske i SAD-a proglašen je dan prijateljstva između Philadelphije i Dubrovnika, a ispred gradske vijećnice bit će podignuta hrvatska zastava, a lideri židovske zajednice u Philadelphiji bit će informirani o najstarijoj sefardskoj sinagogi, koja se nalazi unutar dubrovačkih zidina.

Hrvata je, prema nekim procjenama, u SAD-u čak 1,2 milijuna i predstavljaju našu najbrojniju dijasporu u svijetu. Hrvatska dijaspora u SAD-u jedna je od najbrojnijih u svijetu. Temeljem procjena Veleposlanstva Republike Hrvatske i generalnih konzulata RH u SAD, Hrvatskih katoličkih misija, popisa stanovništva u SAD-u, te temeljem same procjene hrvatske zajednice, u SAD-u danas živi oko 1.200.000 Hrvata i njihovih potomaka. Najbrojnije hrvatske zajednice nalaze se u Chicagu i okolici, oko 150.000, St. Louisu oko 40.000, Detroitu oko 7000, San Pedru oko 35.000, San Joseu oko 5000, New Yorku, New Jerseyu i Connecticutu oko 80.000 osoba hrvatskog podrijetla. SAD se ubraja u tradicionalno useljeničku zemlju hrvatskih doseljenika.

U SAD-u djeluju mnogobrojne hrvatske institucije, udruge, folklorna i športska društva, kao i mnoga zavičajna društva dobrotvornog karaktera.

Katolička zajednica

Hrvatski doseljenici okupljali su se u brojnim hrvatskim dobrotvornim društvima, hrvatskim crkvama i sl. U međuratnom razdoblju hrvatski doseljenici u SAD-u izgradili su brojne domove i utemeljili pjevačka i tamburaška društva. Nakon II. svjetskog rata tradiciju hrvatskih doseljeničkih udruga u SAD pronose poglavito Hrvatska bratska zajednica i Hrvatska katolička zajednica, koje uz sebe vežu i brojna folklorna i športska društva.

Pet godina do državljanstva Sukladno imigracijskim propisima regulirano je useljenje, radne dozvole, stalni i privremeni boravak, kao i primitak u državljanstvo. To znači da se mora provesti pet godina u SAD-u prije nego što se dobije mogućnost za stjecanje američkog državljanstva. Hrvati koji imaju američko državljanstvo imaju ista prava i obveze, tj. ravnopravni su građani SAD-a. SAD dozvoljava dvojno državljanstvo.