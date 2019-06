Vladimira Palfi: Ja sam stvarala Živi zid, odlazila na deložacije... Pernar je iracionalan, a Bunjac me napada jer sam Sinčićeva supruga. To je, valjda, moj najveći grijeh

Prvi put otkako je krenuo potpuni raspad Živog zida oglasila se jedna od najistaknutijih osoba te stranke - Vladimira Palfi. Uoči gostovanja na N1 televiziji supruga predsjednika Ivana Vilibora Sinčića i potpredsjednica Živog zida dala je kratku izjavu novinaru Jutarnjeg lista.

Kaže da nije pratila današnje obraćanje Branimira Bunjca i da je za optužbe doznala od novinara. Podsjetimo, Vladimiru Palfi jedan dio stranke predvođen Ivanom Pernarom i Branimirom Bunjcem smatra šeficom stranke u sjeni i najodgovornijom osobom za raskol u Živom zidu.

Vladimira Palfi, siva eminencija Živog Zida: od Sinčićeve supruge tresli su se i on i stranka, pljuštale su optužbe, uhvaćena je u velikoj laži, ali sve je i dalje u njenim rukama?

Ivan Pernar optužio Sinčićevu ženu za raskol i kaos u Živom zidu, stao u obranu Bunjca i najavio svoj odlazak iz stranke! Članovi stranke bijesni​

Na pitanje je li siva eminencija stranke i da se odluke u stranci ne mogu donositi bez nje, Vladimira Palfi je uzvratila: "To bi značilo da sam zaslužna da je Živi zid od aktivističkog pokreta postao europarlamentarna stranka. Ako je tako, onda sam ponosna", rekla je Palfi.

Nije htjela odgovoriti na pitanje kakva je sudbina Pernara i Bunjca, ali je rekla i da neće aktivirati svoj saborski mandat.

"Na početku sam rekla da me Sabor ne zanima i toga ću se držati", rekla je kratko Palfi.

Upitana je li ovo kraj Živog zida na početku intervjua za N1, Palfi kaže kako se nada da nije.

"Živi zid postoji dugo godina, počeli smo kao aktivistički pokret, više nego politički. Vjerujem da Živi zid može nadrasti ove dječje igrice", rekla je Palfi.

'Ne znam u čemu je problem'

"Ja ni danas ne znam u čemu je problem. Vidjela sam puno oprečnih izjava kolege Bunjca i Pernara. Imali smo sastanak na kojem smo glasali o tome tko bi trebao ići u Europski parlament. Prije sastavljanja liste smo razgovarali o mandatima. Nije istina da nismo o tome pričali kako to govori Bunjac. Svaki član Glavnog odbora sastavio je svoju listu, a predsjednik je onda složio konačnu listu za koju je glasao i Bunjac", tvrdi potpredsjednica Živog zida.

Tvrdi da nije htjela biti na listi za europske jer ju mandati ne zanimaju.

"Jutro nakon izbora je Bunjac rekao da želi ići u Europski parlament. Pernar je rekao da to možda nije dobra ideja jer ako ode u Bruxelles, ja bih morala ići u Sabor što ne želim, jer me to ne zanima", uvjerava Palfi.

"Najgore mi je kad mi kažu da sam Sinčićeva žena. Ja sam stvarala ovu stranku, odlazila na deložacije...", rekla je Palfi koja je bila na rubu suza.

Nekoliko minuta kasnije, na pitanje zašto je toliko aktivna u stranci a ne želi ići u Sabor, Palfi kaže: "Ja sam ovdje kao podrška svom suprugu".

Otkrila je da je predsjednik referendumske inicijative 'Uzmite novac strankama' ustvrdio da imaju dovoljan broj potpisa za referendum.

"Pernar često priča u afektu i nastupa iracionalno pa se predomisli. Prije dva dana mi je napisao koliko me voli i ljubi, a onda dan poslije me izvrijeđa. On je jedan od osnivača Živog zida, ali stranka nije jedna osoba. Ja nikome ništa ne zamjeram. Politika je stresan posao. Ivan je emotivno reagirao, možda i zato što nije bio na listi za Europski parlament. Razgovarali smo s njim, tada nije bilo potrebe. Glasao je da je zadovoljan s listom. Sa Sinčićem je razgovarao nekoliko dana prije sastavljanja liste. Da je otišao, njega bi mijenjao netko tko nije iz Živog zida jer tada smo na izbore išli s Promijenimo Hrvatsku i netko bi drugi ušao u Sabor. Nismo mogli s tri pasti na jedan mandat", objašnjava Palfi.

'Meta sam jer sam Sinčićeva supruga'

Kakva je sudbina Branimira Bunjca?

"To je na njemu, ja mu ništa ne zamjeram. Ja ne znam zašto sam meta, vjerojatno zato što sam žena, Sinčićeva supruga i to je valjda moj najveći grijeh", izjavila je Palfi.

"Ova situacija možda može biti popravljiva, ali to ne ovisi o meni. Žao mi je što je do toga došlo. Ja bih voljela da se ispričaju, da predsjednik možda uvidi da je i on napravio neke greške pa da sjednu i nađu rješenje", rekla je Palfi.

Nije htjela nagađati kako će se situacija rasplesti s obzirom na to da Glavni odbor stranke, kako kaže, ne funkcionira.

Podsjetimo, Branimir Bunjac danas je izjavio da je stranka postala privatno vlasništvo Vladimire Palfi.

"Ona potpuno samostalno sastavlja izborne liste, odlučuje kako se troši novac stranke, zabranjuje bilo kakvo istupanje u medijima bez njene privole i zabranjuje bilo kakve unutarstranačke izbore za bilo koje funkcije. Svatko tko joj je suprotstavi, iste sekunde nalazi se na listi za odstrel i spušta se na stranačkoj hijerarhiji. To se dogodilo jer je Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik stranke, prepustio sve odluke svojoj ženi i on više ne odlučuje ni o čemu", rekao je Bunjac.

I Ivan Pernar je u nekoliko navrata naglašavao da je Palfi jedina osoba koja može spriječiti raskol u Živom zidu.