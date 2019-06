Splitska znanstvenica apelira: Spasimo demokraciju u Hrvatskoj!; Milardović: Taj potez doveo bi do okončanja duopola HDZ-a i SDP-a

Ako želimo spasiti demokraciju u Hrvatskoj, uvedimo obavezno glasanje, apelira splitska znanstvenica dr. Marita Brčić Kuljiš.

Ona na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu predaje Filozofiju demokracije. Bavila se teorijom pravednosti u političkom liberalizmu i uvjerena je da, sve dok većina građana na dan izbora ostaje u svojim domovima, demokratski procesi ne mogu napredovati.

- Cijelo vrijeme govorimo kako se politikom bave samo elite, ali mi smo ti koji smo im to dopustili. Mi smo se povukli iz te sfere. Stalno zaboravljamo poveznicu između slobode i odgovornosti. A to je ključna stvar.

Nisu ljudi ginuli za slobodu i demokraciju da nas ne bude briga. Zato cilj treba biti buđenje građanske odgovornosti kod ljudi – pojašnjava za Slobodnu Dalmaciju dr. Marita Brčić Kuljiš. U ožujku je, kaže, bila u Australiji. Baš u vrijeme izbora koje je u toj zemlji – obavezno.

- Svi koji ne izađu na birališta kažnjavaju se sa 50 dolara. Nije ta kazna uvedena radi kazne same: ona potiče građane da osvijeste da na dan izbora imaju obavezu pojaviti se na biračkom mjestu. Naravno, moguće je pisanim se putem opravdati, pa i navesti razloge zbog kojih netko ne želi pristupiti izborima. Među njima i onu da u ponudi stranaka i lista građanin ili građanka nisu našli svojeg favorita.

- U Australiji su pomoću ove novčane kazne odlučili osvijestiti građanski potencijal, odnosno obavezu građana prema vlastitom biračkom pravu. Time su zaštitili demokratski proces. Po meni, to bi se trebalo uvesti i u Hrvatskoj. I ne, to nipošto nije nasrtaj na nečiju slobodu. Jer sloboda nije nedjelovanje, nego djelovanje – zaključuje naša sugovornica.

Na EU izbore izašlo je 30 posto birača. Jasan signal da je najveći dio ljudi za njih bio potpuno nezainteresiran. Vremenom, opada zanimanje i za predsjedničke, i za parlamentarne izbore. Brojke su neumoljive: 1990. godine na birališta je izašlo 85 posto građana, 2000. ih je bilo 74 posto, 2007. 63 posto, a 2016. 52 posto.

I politolog prof. dr. Anđelko Milardović podržava uvođenje obaveznog glasanja. Njega, osim Australije, ima i Belgija, Grčka, Cipar, Luxemburg, Peru, Argentina… Ukupno 27 država.

- Hrvatska se, u odnosu na izbore, izborni sustav i demokraciju, nalazi u mišolovci. Imamo ustavno pravo slobode glasovanja, a ljudi ne izlaze na izbore. Na birališta dolaze uglavnom stranačke vojske, ostali apstiniraju. Oko 25 posto ljudi odlučuje o sudbini zemlje. Vrtimo se u krug – upozorava Milardović. Zato je, prema njegovom mišljenju, potrebna intervencija „odozgor“.

- S odredbom u zakonu kojim bi se regulirala obaveza izlaska na izbore, uz kaznu od 20 ili 50 eura, odaziv bi se podigao na 70 posto. Tada bi parlament, ali i vijeća i skupštine na lokalnoj razini postale daleko reprezentativnije, a pobjednici bi imali daleko veći izborni legitimitet – ističe Milardović.

On smatra da bi to dovelo do okončanja duopola HDZ-a i SDP-a. I, na dugi rok, spriječilo propadanje društva i demokracije.

I Milardović napominje da to nipošto ne znači ograničavanje slobode. U Belgiji, primjerice postoji obaveza da se svaki građanin pojavi na svojem biračkom mjestu. On može glasati za neku stranku, prekrižiti listić ili izjasniti se da ne želi pristupiti glasanja.

Jedino što ne smije jest ostati doma. I prepustiti drugima da odlučuju u njegovo, ili njezino ime.

Belgijski model U Belgiji je propisano obavezno glasanje, tako da ova zemlja u pravilu ima odaziv na izborima veći od 70 posto. Za prvi neizlazak na izbore kazne se kreću od 25 do 50 eura. Ako se to ponovi i na idućim izborima, kazna se povećava. I iznosi 125 eura.