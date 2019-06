Bunjac o raspadu Živog zida: Sinčić je prepustio sve odluke svojoj ženi i on više ne odlučuje ni o čemu. Ucjenjivali su me, urlikali na mene, maltene mi ruku zavrnuli kako bih predao mandat njihovom prijatelju

Nakon turbulentnog dana kakav Živi zid ne pamti u svojoj (kratkoj) povijesti, u srijedu u 11 sati o podjelama i sukobima u stranci oglasio se i Branimir Bunjac, saborski zastupnik i jedan od najprepoznatljivijih članova stranke, javlja Jutarnji.

Kako je jučer na press konferenciji rekao predsjednik stranke Ivan Vilibor Sinčić, Bunjac je suspendiran jer ne želi prepustiti mandat u Europskom parlamentu prvome s liste Živog zida, Tihomiru Lukaniću. Zbog toga će na kraju u EP ići sam Sinčić, koji je i dobio najveći broj preferencijalnih glasova stranke.

Nakon te press konferencije otvorila se prava Pandorina kutija problema u Živom zidu te su istaknuti članovi stranke kroz niz rekacija iznosili svoju stranu priče koja očito vodi ka raskolu Živog zida.

Pernar noćas otvorio dušu pa izbrisao sve poruke: Priče o dogovoru vezanim uz listu su laž, sve je posljedica ucjene. Što je najgore, pristao sam na likvidaciju Bunjca iz svog interesa...

Vladimira Palfi, siva eminencija Živog Zida: od Sinčićeve supruge tresli su se i on i stranka, pljuštale su optužbe, uhvaćena je u velikoj laži, ali sve je i dalje u njenim rukama?

'Živi zid je privatno vlasništvo Vladimire Palfi'

Napokon, danas je o svemu progovorio i Bunjac.

- Ovo je nova etapa u hrvatskoj politici, koja će se prije svega očitovati u istinoljubivosti. Pokazat ćemo da nismo zastupnici roboti, nego zastupnici koji imaju svoje "ja" i koji se ne bore samo za stranačke interese.

Osnovni problem koji proizlazi iz moje suspenzije jest taj da je u posljednjih godinu dana Živi zid postao privatno vlasništvo jedne osobe - Vladimire Palfi. Ona potpuno samostalno sastavlja izborne liste, odlučuje kako se troši novac stranke, zabranjuje bilo kakvo istupanje u medijima bez njene privole i zabranjuje bilo kakve unutarstranačke izbore za bilo koje funkcije.

Svatko tko joj je suprotstavi, iste sekunde nalazi se na listi za odstrel i spušta se na hijerarhiji. To se dogodilo jer je Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik stranke, prepustio sve odluke svojoj ženi i on više ne odlučuje ni o čemu.

Ivan Pernar optužio Sinčićevu ženu za raskol i kaos u Živom zidu, stao u obranu Bunjca i najavio svoj odlazak iz stranke! Članovi stranke bijesni

Veliki raskol u Živom zidu: Sinčić ide u Bruxelles, Bunjac suspendiran!; Procurila snimka žestoke rasprave

- Novi problem je nastao jer je Palfi željela da se u Europski parlament pošalje njezin bliski prijatelj Tihomir Lukanić, na što sam ja rekao da ja želim ići u Europski parlament jer su tako odlučili hrvatskih građani i jer bih dobro obavljao taj posao.

Nakon što Palfi nije prihvatila moju odluku, ja sam podnio ostavku na mjesto zastupnika u Saboru, ali onda je ona trčala za mnom i preklinjala me da povučem odluku i govorila mi da ne voli. Ja sam, magarac, povukao odluku i vratio se u Sabor.

No sada sam ja marginaliziran, kao i Pernar, a zabranjeno nam je i istupanje u javnosti. Čak su zabranjeni i videi podrške Živom zidu na kojima se ja pojavljujem doslovno pet sekundi.

'Anonimusi na listi'

Kad je došao trenutak da se sastave liste, na njoj su se našli potpuni anonimusi na kojoj su bile nestranačke osobe i ljudi koji mogu dobiti 1 od 2 posto preferencijalni glasova, a sve pod cijenu da se ugrozi miljenika gospođe Palfi i da on svakako uđe u Europski parlament. Tada je na listu stavljen i gospodin Sinčić da povuče preferencijalne glasove i da onda svoj mandat preda Lukaniću.

Vidio sam tada da nam prijeti katastrofa iako smo još u prosincu bili druga stranka u popularnosti na razini države. Ja sam tada odjurio Sinčiću i rekao da moramo krenuti s referendumskom inicijativom kako bismo uopće prešli porat tijekom izbora. Na kraju od navodnih 4000 volontera uopće nismo imali nikoga tko bi skupljao potpise.

Stranka je na kraju digla i kredit od 500.000 kuna za mainstream medije i reklame, dok volonterima nismo mogli platiti ni sendviče.

Ona je došao dan izbora i jedina od 33 liste za Europski parlament na kojoj prvo ime s liste nije dobio više od 10 posto preferencijalnih glasova bila je ona Živog zida. U Zagrebu smo bili tek osmi, što je bio debakl. A to se nastavilo i idućeg dana kada su Lukanić i ekipa rekli da su skupili 400.000 potpisa za referendum što je bila notorna laž. Samo zbog toga trebali su biti isključeni iz stranke.

Dakle ljudi koji su uništili stranku tražili su da ja podnesem ostavku i da gospodin Lukanić ode u EP. Tražili su da ostavku dam ja, koji sam dobio sedam puta više preferencijalnih glasova od Lukanića čak i njegovom Sesvetskom Kraljevcu. To je bilo poniženje, a ja sam svoj izborni mandat osvojio pošteno - narod je rekao svoje.

Nakon toga su krenule ucjene, na sastanku u stanu kod gospodina Vuletića Palfi i drugi su urlikali na mene, psovali mi sve po spisku i maltene mi zavrnuli ruku da potpišem neki ugovor kojim predajem mandat Lukaniću i Vuletiću, a ja sam ugovor poderao na dva dijela.

No, nisam znao da je to bila klasična sačekuša te su me snimili, izrezali desetak sekundi i poslali snimku ni manje ni više nego Jutarnjem listu, režimskom glasilu protiv kojeg se mi borimo., U tom trenutku gospođa Vladimira Palfi je umrla u mom srcu.

To je stvarno bilo... u tom trenutku... ne znam. Jedino rješenje je da svi vodeći ljudi u Živom zidu daju svoj mandat na raspolaganje i da stranka provede izbore po principu jedan čovjek jedan glas te da se u predsjedničku kampanju krene na osnovu programa koji je stvorio Ivan Pernar.

Hoćete li ostati s Palfi i Sinčićem u stranci?

- Ja imam odgovornost prema stranci i prema programu Ivana Pernara kojoj ovdje stoji kraj mene. Bilo bi vrlo lako da ja mog naputiti Živi zid, ali ja tada više ne bih imao vjerodostojnost.

Zašto niste ovo ranije iznijeli u javnost?

- Zato jer sam želio riješiti probleme unutar stranke, a ne u javnosti.

Čime vas je Palfi konkretno ucjenjivala i zašto bi Jutarnjem listu baš poslali snimku?

- Oni su mislili da ću se ja zbog te snimke preplašiti, ali ja sam rekao da se to neće dogoditi. Ukoliko se dogodi da Sinčić preda meni mandat u EP.u, tada možemo govoriti o budućnosti stranke.

Sinčić upravo na Facebooku kaže da vi i Pernar ucjenjujete Sinčića?

- S čim bi ja njega mogao ucjenjivati? Njegov je mandat. Nije postojao nikakav dogovor o tome tko ide u EP. Ni na kakvu ne možemo otići a da to ne dirigira Palfi. Oni su jučer prvi objavili prljavo rublje u javnosti. - rekao je Bunjac.

Hrvoje Runtić je o tome odgovorio prije dvije godine i svi ste bili protiv njega.

- On je tada izašao iz stranke.

Hoćete li osnovati novu stranku s gospodinom Pernarom?

- On je već puno napravio, ali da li ćemo osnivati neku novu stranku o tome je sada prerano govoriti.

Jeste li agresivna osoba?

- Ja nisam agresivac, ja se ne bojim ničega i to sam pokazao. Ni u Saboru nemam problema s kontrolom bijesa, ja sam tada reagirao u situaciju u kojoj mi je saborska straža otela mobitel.

Tko je snimao video koji je poslan Jutarnjem listu?

- Denis Martinović, koliko znam.

Na kraju je nešto rekao i Pernar.

- Ja sumnjam da će Sinčić i Palfi organizirati unutarstranačke izbore u stranci za tri mjeseca. Pa koliko bi ona glasova dobila nakon svega ovoga? Gospodin Bunjac je meni dragi kolega, uvijek je stajao uz mene u teškim situacijama. Kad sam vidio onaj video jučer, to je bilo u maniri NKVD-a.

Ja mogu razumjeti političku likvidaciju, ali da se nakon političke eutanazije još udara u leš, to je u meni nešto prelomilo. Čim sam vidio snimku to je bilo u stilu Berije, to je mogla napraviti samo Palfi. Ako se Bunjca likvidira ja ne želim biti u toj stranci.

Pa zašto biste onda ostali u stranci? Na koji način je vas Palfi ucjenjivala?

- Pa nije nas ucjenjivala - zbunio se Pernar.