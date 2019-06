Veliki raskol u Živom zidu: Sinčić ide u Bruxelles, Bunjac suspendiran!; Procurila snimka žestoke rasprave

Nakon europskih izbora u Živom zidu ne prestaju tektonski potresi, a u najnovijem raskolu koji se dogodio danas suspendiran je saborski zastupnik Branimir Bunjac, a u Europski parlament iznenada je odlučio otići predsjednik stranke Ivan Vilibor Sinčić.

Još do prije tjedan dana Sinčić je tvrdio kako je njegov kandidat za Bruxelles i Strasbourg Tihomir Lukanić i da on osobno nije zainteresiran za tu dobro plaćenu EU fotelju.

- Prije europskih izbora dogovorena je strategija da nitko od saborskih zastupnika ne ide u Europski parlament, jer je tako bilo složena lista i to je komunicirano s javnošću. Međutim, dogodilo se to da je Branimir Bunjac izigrao dogovor.

Složilo se tako da ja nisam u mogućnosti dati svoj mandat Lukaniću, a Bunjac mu ne želi prepustiti svoj. Ideja je bila da se profiliraju i rotiraju novi ljudi, njih pet. Dogovor je sad onemogućen, našli smo alternativno rješenje, a to je da do parlamentarnih izbora ja odem u EU parlament, a onda ćemo kasnije vidjeti kako će se razvijati situacija.

Nisam očekivao da će se Bunjac ovako ponašati i pozivam ga da prepusti mandat. Danas sam suspendirao Bunjca – poručio je popodne Ivan Vilibor Sinčić.

Kao što je poznato nositelj liste Živog zida za euroizbore bio je Tihomir Lukanić, a Ivan Vilibor Sinčić bio je posljednji na listi, ali je osvojio najviše preferencijalnih glasova. Sinčić je dobio više od 18.000 glasova, odnosno 30 posto ukupnih glasova liste.

Prvi slijedeći po broju glasova iza Sinčića je Branimir Bunjac, a treći Lukanić.

Netom nakon što su njegove kolege objavile da je suspendiran Bunjac je na Facebooku objavio sliku gdje ležerno šeta svog zlatnog retrivera i znakovito je napisao: „Malo šetnje uoči novih izazova“

Ispod te objave brojni članovi Živog zida ostavili su komentare, jedni tvrde da se „Živi zid pretvorio u Živo blato“, i da je danas dan kada je stranka zauvijek otišla u povijest.

„Žalosno, žalosno, žalosni narod, žalosna država… A mogli smo puno toga napraviti. R.I.P. Živi zid“.

Drugi tuguju za Bunjcem i nazivaju ga najprepoznatljivijim zastupnikom, dok treći zamjeraju da mu je „zamirisala lova“.

- Iskreno, da nije bilo Branimira Živi zid nikada ne bi ovako visoko kotirao. Čovjek je aktivan full. Jako je dobar govornik, barata riječima kao da je oduvijek u tome. Ima stas i glas. Da nije bilo njega još bi pola glasova otišlo Kolakušiću – požalio se jedan Bunjčev simpatizer.

Predsjednik Živog zida Ivan Vlibior Sinčić pak novinarima je objasnio kako su se svi jednoglasno složili da Bunjac mora dati mandat Tihomiru Lukaniću.

- On to nije učinio i sad ga treći put pozivam da poštuje predizborni dogovor. Pričali smo nekoliko puta, a suspenzija stupa na snagu sutra. Ne želim u Europski parlament, želim da ide kolega Lukanić i sve ću učiniti da se to ispoštuje. Jedina je prepreka gospodin Bunjac – zaključio je Sinčić i dodao kako nije očekivao da će Bunjac ovako ponašati.

U slijedećem koraku očekuje se da će disciplinska komisija Bunjca izbaciti iz stranke. Na pitanje je li na odluku da Sinčić ipak ide u EU parlament na astronomsku plaću presudan utjecaj imala njegova supruga Vladimira Palfi, Sinčić i Lukanić odgovaraju kako su takve glasine netočne.

Sinčić je napomenuo i da trenutno traje reorganizacija stranke te da Lukanić koji je donedavno bio glavni tajnik postaje politički tajnik. S druge strane Dominik Vuletić postaje međunarodni, a Toni Šunjić glavni tajnik stranke.

Nedugo nakon press konferencije vodstva Živog zida na kojoj je Ivan Vilibor Sinčić objavio da je suspendirao Branimira Bunjca na adresu redakcije Jutarnjeg lista došla je snimka na kojoj se vidi žustra rasprava između članova stranke.

Jedan od njih je suspendirani Bunjac kojem se visokim tonom obraća novi međunarodni tajnik stranke Dominik Vuletić:

- Reci šta hoćeš? Šta hoćeš? Reci, ja Branimir Bunjac hoću i ovo i ovo... - viče Vuletić dok mu se Bunjac unio u lice.

Pri samom kraju snimke čuje se i kako netko kaže:

- Nikad nećeš biti zastupnik u Europskom parlamentu, ni jednu sekundu!