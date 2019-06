Pripremite se za ljetne temperature: do vikenda ćemo premašiti 30 stupnjeva, a cijeli lipanj, srpanj i kolovoz bit će iznadprosječno visoki, živa će se penjati i do 50 stupnjeva!

Nakon zapanjujuće svježeg svibnja lipanj će mnoge zateći naglim porastom temperature. Prema prognozi DHMZ-a, do vikenda će živa u termometru dosegnuti ljetne vrijednosti, a kiše i oblaka bit će još samo ponegdje. Na splitskom području zadržat će se sunčano, a od srijede će tako biti i u ostatku zemlje, ponegdje tek uz laganu naoblaku.



Slično nam najavljuju i na yr.no, popularnoj 'norveškoj prognozi': na splitskom će području samo u srijedu biti ponešto oblaka, a u ostatku tjedna bit će vedro i toplo.

DHMZ Hrvatskoj za sutra najavljuje pretežno sunčano, no i dalje nestabilno te sparno. U većini krajeva će biti umjerenog dnevnog razvoja oblaka, a lokalno su mogući i poslijepodnevni pljuskovi s grmljavinom, češće u istočnim i središnjim predjelima te u unutrašnjosti Dalmacije.

Najsunčanije i uglavnom bez oborine će biti uz obalu sjevernog i srednjeg Jadrana. Na Jadranu će slaba bura i sjeverozapadnjak postupno okrenuti na mjestimice umjeren jugoistočnjak i jugozapadnjak.



Sunčano vrijeme u narednim će danima podignuti temperaturu: na obali će se do vikenda popeti do 27 stupnjeva, a u Slavoniji i do 30.

Dugoročna prognoza Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) otkriva da će ljeto pred nama u našim krajevima biti iznadprosječno toplo. Na osnovu podataka prikupljenih od početka 1980-ih naovamo te uzevši u obzir globalno zatopljenje i klimatološke poremećaje poput El Nina, izračunata je velika vjerojatnost za premašivanje prosječnih temperatura u narednim ljetnim mjesecima na području Balkana, obale Crnog mora te Izraela i Libanona. Temperature će u toj zoni dosegnuti i 50 stupnjeva Celzija.