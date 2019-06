Narod koji voli mesije i spasitelje: evo u koje su sve izborne priče Hrvati povjerovali

Obećavali su i prije Hrvatima brda i doline. Kleli se da ćemo postati kao Amerika. Zagovarali vladu stručnjaka, ne pokvarenih političara. Zalagali se za micanje uhljeba, prognozirali investicijski boom, najavljivali rat korupciji. Napadali druge kao lupeže, busali se u vlastito poštenje.



I, mažući tako narodu oči, predstavljali se kao mesije.



Prvi u nizu bio je Boris Mikšić, danas već zaboravljeni poduzetnik iz SAD-a. Naciji je uspio prodati priču o „dečku sa Trešnjevke“ koji je, s par dolara u džepu, otišao „preko bare“, tamo osnovao tvrtku, obogatio se na svojim inovacijama i ostvario „američki san“. Na predsjedničkim izborima umalo je iz drugoga kruga izgurao tadašnju HDZ-ovu kandidatkinju Jadranku Kosor. Osvojivši 17,79 posto glasova, odnosno njih 400 tisuća.



Vrlo brzo otkrilo se da priča o američkom snu i nije neka bajka. Mikšićeva tvrtka je bankrotirala, on se razveo od supruge, a sin mu je zarađivao za život pjevajući na svadbama.



Kandidirao se Mikšić poslije toga na lokalnim, potom ponovno na predsjedničkim izborima. Na prvima ja 2005. uspio dobiti samo tri vijećnika, na drugima tek nešto više od 2 posto glasova.

Ljudi su ga jednostavno - pročitali.



Sličnu kategoriju mesijanstva, ovaj put sa dioklecijanovim sindromom, propagirao je i bivši splitski poteštat Željko Kerum. Trgovac koji je sreću na lokalnim izborima 2009. odlučio okušati u politici. Najavljivao je Karum investicijski tsunami, uvjeren da će poduzetnici pohrliti u Split čim vide da je netko do njihove branše došao na vlast. Obećavao je i posao za nezaposlene te stanove za podstanare, a prvoga dana svojeg gradonačelničkog mandata iz obližnjeg Bobisa pazio je tko od činovnika kasni na posao u Banovinu.



No, onda je posrnulo dugovima i hipotekama opterećeno poslovno carstvo, a Kerum je jedno vrijeme čak i prestao dolaziti na posao. Obećanja su uglavnom ostala mrtva slova na papiru. Osim božićnice umirovljenicima i Zapadne obale, koja je u Kerumovo vrijeme uz njegov hotel „Marjan“ zablistala u punom sjaju.



Daleko je dogurao i Most. I u njima su birači svojedobno prepoznali ovovjeke mesije koje će zemlju ogrezlu u korupciji i siromaštvu konačno odvesti na pravi put. Na parlamentarnim izborima 2015. Božo Petrov i društvo šokirali su i HDZ i SDP osvojivši sa svojom antisistemskom retorikom u Saboru čak 19 zastupničkih mandata.



Posloživši karte tako da se bez njih nije mogla formirati Vlada.



Mostovci, zanimljivo, nisu obećavali nemoguće. Tražili su korjenite reforme: smanjenje broja općina i županija, ukidanje povlastica političarima, čišćenje stanja u hrvatskom nogometu.



A onda ušli u koaliciju sa Karamarkovim HDZ-om, strankom koja tri desetljeća živi na bujanju državne i lokalne uprave, kupovanju većine najrazičitijim beneficijama i kriminalu na nogometnim terenima.

U nekim stvarima su bili naivni, u drugima amateri. Uglavnom, pali su na realizaciji. Dva puta su bili dio vladajuće većine, i oba puta bez te uloge ostali. Na ovim EU izborima doživjeli su neuspjeh, ne uspjevši preći izborni prag.



Nešto prije Mosta zabljesnuo je i Ivan Vilibor Sinčić. Predsjednik Živoga zida na predsjedničkim je izborima 2014. – zahvaljujući svojem novom licu i nekonvencionalnoj kampanji - dobio 16 posto glasova. Najavljivao je Sinčić rat bankama, korumpiranim oligarhijama, NATO-u i Europskoj uniji.



Na parlamentarnim izborima 2015. Živi zid, aktivistički pokret koji se proslavio sprječavanjem deložacija građana iz nekretnina pod ovrhom, dobio je jedan mandat. Godinu dana kasnije na parlamentarnim izborima pripalo im je 8 mandata. Neki su u međuvremenu otpali, neki se odcijepili, neki se vratili. Među njima i nova zvijezda hrvatske politike Ivan Pernar. U jednom trenutku Živi zid je pretekao SDP i postao druga stranka po popularnosti u zemlji.



No, nebulozne najave o ukidanju obaveznog cijepljena djece, zagovaranje pakta sa Vladimirom Putinom, financijske nepravilnosti uzele su svoj danak. Živi zid na EU izborima našao se na rubu izbornog praga. Jedva dohvativši 5,6 posto glasova.



Dobrim dijelom i zbog toga jer je u hrvatsku politiku na velika vrata ušao Mislav Kolakušić. Bivši sudac kojega bi Državno sudbeno vijeće razriješilo sudačke dužnosti da ih nije preduhitrio: i sam nije dao ostavku na Trgovačkom sudu u Zagreb.



Kolakušić je temelje svoje agende udario na priči o borbi protiv korupcije. I već najavio svoju kandidaturu za predsjednika Republike, kao i onu za idućeg hrvatskog premijera. Jedni u toj najavi vide iskrenu namjeru čovjeka iz sustava da ispravi stvari koje u zemlji ne valjaju; drugi opasnost od repriziranja Pinocheta na hrvatskom tlu.



Kolakušić ima godinu i pol dana, sve do idućih parlamentarnih izbora, da sam odluči kojim će od ta dva puta krenuti.



I da se pokaže uspješnijim mesijom od onih koji su prije njega pretendirali na tu uzvišenu poziciju.