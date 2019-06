Je li u NDH bilo 'dobrih ustaša'? Naravno, nisu svi klali, nisu imali Facebook da vide slike spaljenih leševa. No, kome to može biti opravdanje?

Je li u Drugom svjetskom ratu bilo „dobrih ustaša“?



Onih koji su, kako tvrdi Ruža Tomašić u svojoj polemici sa Miloradom Pupovcem, uzeli pušku u ruke i branili svoj dom. Koji nisu činili zločine, svetili se civilima ni sudjelovali u likvidacijama.



Svakako da jest.



U Hercegovini i Imotskoj krajini u ustaše su ljudi odlazili nakon fratrove propovijedi i vreće brašna koju je dobila njihova obitelj. U Bosni su se regrutirali među mladićima koji su preživljeli pokolje ustanika, dok su u Lici su vrbovani na krilima straha od navale četnika.



I ne, nisu svi oni bili koljači u Jasenovcu i Staroj Gradišci koji su čekićima i drvenim maljevima ubijali ljude, o čemu detaljno piše od ustaša zatočeni HSS-ovac Ilija Jakovljević u svojoj knjizi „Konclogor na Savi“. Nisu svi oni pisali rasne zakone, zatvarali Srbe u pravoslavne crkve - a onda te crkve palili - niti su sa Maksom Luburićem orgijali po Lici. Nisu, osim toga, imali ni Facebook ni Instagram da vide potresne slike smrskanih lubanja i spaljenih leševa, na kojima je, nakon tisuću godina, ponovno uspostavljena hrvatska država.



Njima je rečeno da se idu boriti za Hrvatsku, i oni su to – neki put sa većim, a neki put sa manjim vojnim uspjehom i činili.



Nije, dakle, sporno da je među ustašama bilo i poštenih ljudi, pogotovo nakon što su Ustaškoj vojnici pridruženi i domobrani. No, to nipošto ne znači da ustaška ideologija nije bila zločinačka. Niti da su ustaše do 1941. bili jedan, a Nezavisna država Hrvatska od 1941. sasvim drugi par postola.



Kao ni da je Ante Pavelić prihvatio rasne zakone jer je to, tobože zbog Hitlerovog pritiska, morao učiniti. Te da je Dalmaciju predao Talijanima jer je to - morao.



Davno prije nego što su ih Nijemci i Talijani doveli na vlast i uspostavili NDH, Ante Pavelić jasno je utabao smjer koji će njegov ustaški pokret ići. Baš kao što je to učinio Hitler u Mein Kampfu koju godinu ranije.



Tako, primjerice, u Načelima ustaškog pokreta, objavljenima 1933. Pavelić izravno i nedvosmisleno daje do znanja tko je u Nezavisnoj državi Hrvatskoj – da, već je tada upravo tako zove – poželjan, a tko nepoželjan. Pa u točki XI. navodi:



„U hrvatskim narodnim i državnim poslovima u samostalnoj i Nezavisnoj Državi Hrvatskoj ne smije odlučivati nitko, tko nije po koljenima i po krvi član hrvatskoga naroda“. Ova teza o „koljenima“ i „krvi“ svoje je oživotvorenje osam godina kasnije imala u bezumnim pokoljima Židova, Srba i Roma. Oni su u „Načelima“, zapravo, imali svoje teorijsko „utemeljenje“.



Ovaj dokument Pavelić nadograđuje u svojoj studiji „Hrvatsko pitanje“ objavljenoj 1936. U kojoj precizira koja su četiri smrtna neprijatelja hrvatstva: srpstvo, međunarodno slobodno zidarstvo, židovstvo i komunizam. Antisemitizam tu nije „upao“ nimalo slučajno, što su ustaše po uspostavi NDH svima jasno i pokazale.



Da ne bude zabune oko toga što je sve spreman dati za dolazak na vlast, Pavelić se još tamo daleke 1927. – u vrijeme kada je njegov HSP osvojio samo jedan mandat - objavio „Promemoriju“.



Prije atentata na Stjepana Radića. Prije Šestosjećanske diktature kralja Aleksandra. Prije nego je u Njemačkoj na vlast došao Hitler. I prije, puno prije izbijanja Drugog svjetskog rata.



U njoj se crno na bijelo poziva Italija da bude štićenica Hrvatske. Zauzvrat, Italiji se priznaje pravo da „arbitra na Jadranu“, a Hrvatska će se prilagoditi sferi talijanskih probitaka, kako političkih tako i gospodarskih. Jedan od prvaka ustaškog pokreta Branimir Jelić tome se žestoko protivio. Drugi, Gustav Perčec, također. On je pod nerazjašnjenim okolnostima ubijen u Italiji.



Četrnaest godina nakon „Promemorije“, Pavelić je Musoliniju poklonilo Dalmaciju, a talijanskog princa doveo za hrvatskoj kralja Tomislava II.



Što je bio uvod u najsramotniju epizodu u povijesti hrvatskog naroda. Epizodu u kojoj su, uglavnom kao statisti, sudjelovali i „dobre ustaše“.



Iako sami često puta toga i nisu bili svjesni.

Hrvati nisu podržali Pavelića Hrvati nikada nisu bili spremni masovno podržati Antu Pavelića i njegovu politiku. Na izborima za Skupštinu Kraljevine SHS 1927. Hrvatski blok osvojio je tek dva mandata. Jedan od njih pripao je HSP-ovu Paveliću. Hrvati su dominantno glasali za HSS: prvo za Stjepana Radića, a nakon atentata u Beogradu za njegovog nasljednika Vladka Mačeka. Koji je, na izborima 1935. predvodio ujedinjenu opoziciju i osvojio 80 posto glasova svih birača u Hrvatskoj. U to su vrijeme po nalogu Mussolinija ustaše življele u poluzarobljeništvu na Liparima, vulkanskom otočju u Tirenskom moru. Kada su odnosi Italije i Kraljevine Jugoslavije sredinom tridesetih godina otoplili, talijanska vlada dala je na uvid jugoslavenskom veleposlanstvu u Rimu listu 550 ustaša s adresama njihova boravišta u Italiji.

Sa Pavelićem se, nakon Hitlerove okupacije Jugoslavije, u zemlju talijanskim autobusima vratilo ne više od 350 ustaša. Slobodne izbore tada nije organizirao, jer bi na njima glatko - izgubio.