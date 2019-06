Nazvali smo kandidate koji su na izborima za EU parlament dobili smiješno malo glasova, među luzerima se našlo i jedno svima jako poznato ime

Trubi se o europskim izborima na sve strane. E pobjednici, e gubitnici, ali o ovima drugima nitko ni riječi. Zato smo ih mi okupili na jednome mjestu, da narod vidi što propušta kad glasa za velike i razvikane. Sretno, ekipa, i vidimo se na izborima za hrvatski parlament!

Slobodarska stranka Hrvatske (SSH) – 0,04 posto

Šampioni! Za samo 0,02 posto, ali ipak dovoljno da se nitko ne može mjeriti s ekipom okupljenom oko Mira Matijevića, nekadašnjega novinara tjednika "7 dnevno" i predsjednika najmlađe hrvatske stranke.

Predsjedniče, pitamo ga, ima li smisla ovo što radite, jeste li očekivali ovakav rezultat, jesu li vas birači razočarali, kako to da nisu prepoznali vaš trud i politički angažman, a on uzvraća kako razočaranja nema, dapače, čudi nam se, kakvo sad razočaranje, pa oni su u svakoj županiji dobili desetak, pa čak i više glasova, a to znači da su ih prepoznali ljudi diljem zemlje.

– Naravno da ovo što radimo ima smisla. A ja vas pitam ima li smisla trpjeti ovu zločinačku vlast! – oštro će šampion Matijević.

Nastup na izborima jako je, veli, važan, prvenstveno da se pokaže stav, da se zna tko polazi s kojih pozicija.

– Nažalost, blokirani smo na sve strane, čak nam je i blog blokiran, ali to ne znači da nas je moguće ušutkati – nastavlja predsjednik.

Svakoga člana stranka praktično zna poimence, sve su to aktivisti koji grade bolje hrvatsko društvo, a uskoro će imati i konvenciju. Za jedno mjesec dana. Čim nađu dvoranu u koju će svi stati. A prije toga će se pozabaviti kaznenim prijavama.

– Rezultate ovih izbora ne priznajemo! Sve je ovo velika namještaljka, a izbori su krivotvoreni. Kaznenu prijavu smo podnijeli, sve smo obrazložili u 12 točaka, a obavijestili smo o tome i Bruxelles – ozbiljno će Matijević.

Problem je, uvjerava, u APIS-u, oni broje glasove bez ikakve kontrole, a toga, zaključuje, nema ni u Africi.

Hrvatska stranka reda (HSR) – 0,06 posto

Vicešampion! Prekrasnoga prezimena. Predsjednik ove stranke se, naime, preziva Duga. Baš kao i potpredsjednica. I glavni tajnik. Duga je to u jednoj boji. Iz Novigrada Podravskog.

– Natječemo se, naravno da se natječemo, idemo trčati pa dokle stignemo, nema veze prvi ili zadnji – kaže nam Darko Duga.

Dakle, važno je sudjelovati, moto je obitelji Duga. Hm, mogli su se tako prijaviti i na neki RTL-ov show, a ne na europske izbore, a opet, na televiziji su bili, tako da im dođe na isto.

– Bili smo na Hrvatskoj televiziji, dobili smo pola sata, a bili smo i na Radio Baranji – izvještava ponosno Duga.

Sad im, pak, slijedi razdoblje duge šutnje. Do nekih idućih izbora. Bilo kojih.

– Naravno da ćemo šutjeti kad smo ušutkani – sad je već ogorčen Duga.

Duga mračna noć. Dugo toplo ljeto. Ima jedna duga cesta. Sve im na isto dođe.

– Bio sam nekoć u HDZ-u; ja sam ga prvi osnivao, a onda sam prvi i izišao. Da mi je do vlasti, ostao bih među njima i danas uživao u saborskoj mirovini, ali nisam ja od takvih – uvjerava.

Priznaje kako na politiku troši i vrijeme i živce i novac, ali, naglašava, isplati se. Kako? Ne pojašnjava. Ako ništa, drži obitelj na okupu. A tu je i još 300-injak članova. Taman da se svi izredaju na listama. Brata Krunoslava posebno cijeni. Njega je, samo da su prošli, namjeravao poslati u Europski parlament.

– Krunoslav perfektno govori engleski i njemački. Međunarodni je inženjer zavarivanja. Takvi ljudi nam trebaju u Europskom parlamentu – kazao je nedavno za "24 sata".

Stranka hrvatskog zajedništva (SHZ) – 0,08 posto

Prema Bruxellesu su krenuli iz Zadra. Došli su do Benkovca. No, i to je početak. Pokušali smo kontaktirati predsjednika Miljenka Marića, no nismo uspjeli. Očito se odmara nakon naporne kampanje. Recimo, imali su skup čak i u Gospiću, pa su se naljutili na novinare što na njega nitko nije došao.

A da su došli, čuli bi da se SHZ, među ostalim, zalaže i za izgradnju "međunarodnog centra mladih" na području Vrgorca, Makarske i Ljubuškog te za blokiranje Srbije na putu u Uniju. A zalažu se i da Unija zabrani rad udruga u Italiji koje svojataju hrvatski teritorij, kao i da se Hrvatima dopusti nesmetan rad u Švicarskoj.

Slobodna Hrvatska (SH) – 0,09 posto

Živi zid je puno toga dobroga donio Hrvatskoj. Na primjer, ovu stranku. Koju su osnovali bivši Pernarovi i Sinčićevi drugovi. Nemaju predsjednika, ali imaju supredsjednike. Jedan od njih, Danijel Galović, ekskluzivno za "Slobodnu" otkriva razmjere "pljačke" koja se dogodila na ovim izborima.

– Nastupili smo na ovim izborima čisto da razmontiramo prijevaru. I uspjeli smo, dokazali smo da su ovi izbori lažirani, odnosno da ništa od objavljenih rezultata nije istina – hladno će Galović.

Pa nastavlja još hladnije:

– Blokirani smo u medijima, ne daju nam pristup, ali istina se ne može sakriti. Privodili su nas usred kampanje jer smo napadali Državno izborno povjerenstvo. Raskrinkali smo DIP, jesmo, a narod mora znati kako nakon ovih izbora nema pobjednika jer nema ni dokaza da su prezentirani rezultati istiniti.

Bogme, smrzli smo se.

– Vjerujte mi, znam što govorim – kao iz ledenice će Galović.

APIS je taj u kojemu se mulja. Tamo se kroji sudbina Hrvatske.

– Ajde, recite vi meni, kako je moguće da našu stranicu prati 62.000 osoba, a da smo dobili samo 1047 glasova, a?! Kako je to moguće, recite, kako?! – pita (se) hladni čovjek Galović.

Da, uistinu, hladni čovjek je u pravu, kako je moguće, i mi se pitamo, da njihovu stranicu prati 62.000 ljudi?! Koji su to uopće ljudi? Odakle dolaze, gdje žive, za koga navijaju, kakvu muziku slušaju...?!

Zagorska stranka za Zagreb (ZSZ) – 0,10 posto

Zagorci za Zagreb. Na europskim izborima?! Kad se sve uzme u obzir, njihov je rezultat sjajan! Dobili su čak i u Splitsko-dalmatinskoj županiji jedan glas!

Moja voljena Hrvatska (MVH) – 0,10 posto

Osnovani su prije šest mjeseci. A pravi im je cilj Sabor. Sada su taman uzeli dobar zalet. Riječ ima predsjednik Ivan Lipak.

– Najvažnije nam je bilo da se za nas čuje. Istina, nismo nešto posebno postigli, ali nešto se ipak čulo – kaže nam Lipak.

Fin gospodin. Svaku riječ važe. Pravi političar. O programu, recimo, neće preko telefona. Ono što njegova stranka nudi zahtijeva ozbiljan razgovor.

– Kolakušić je uspio jer je imao ljude u Zagrebu, a mi nismo – veli, a mi zaboravismo reći da je riječ o stranci sa sjedištem u Sisku.

Perspektivu imaju. Sabor im ne bi smio izmaći. Još samo da predsjednika zdravlje malo bolje posluži jer je prije nekoliko tjedana ugradio dva stenta i pacemaker.

Hrvatska braniteljska pučka stranka (HBPS) – 0,14 posto

Evo nam i branitelja. Glavni tajnik Zdravko Cik spremno se odazvao našem pozivu. A odazvao bi se, priznaje, i Bruni Esih i Zlatku Hasanbegoviću ili Ruži Tomašić, ali ga nisu zvali.

– Razgovarali smo s desnim strankama, ali su nas odbili, očito im nismo bili poželjni sa svojim programom – mirno će Cik.

Nema se potrebe uzbuđivati. Gotova je tek jedna utakmica. Nema odustajanja. Nije ga bilo 1991. pa ga nema ni 2019. A nije ih bilo ni u medijima.

– Na jednoj su nam lokalnoj televiziji tražili 250.000 kuna za pola sata – otkriva Cik, pa brzo okreće na ljepšu stranu:

– Imali smo sedam žena na listi; da ih samo vidite, sve pametne i mlade, djeca naših branitelja.

Cik. Baš lijepo prezime. I rijetko.

– To vam je od grofova celjskih još od 16. stoljeća – ponosno će.

Demokratski savez Srba (DSS) – 0,18 posto

Ono što nije dobio Pupovac, dobili su oni. Nedovoljno i jednima i drugima. Samo što ovi nisu imali nikakvu kampanju.

Pokret za modernu Hrvatsku – 0,24 posto

Listu im je predvodio predsjednik Damir Gašparović, "osvjedočeni borac za pravdu i radnička prava", a na listi su se našli i general zbora u mirovini Ante Roso te najbolji strijelac malonogometne reprezentacije Hrvatske svih vremena Robert Grdović.

Radnička fronta (RF) i Socijalistička radnička partija (SRP) – 0,24 posto

Nastupili. I bili protiv. Svega i svih. Protiv, protiv, protiv. A za njih je bio praktično nitko.

Hrvatska demokršćanska stranka (HDS) – 0,33 posto

"Hrvatska demokršćanska stranka (HDS) predstavila je listu kandidata za izbore za Europski parlament, a njezin predvodnik i dopredsjednik stranke Zoran Jukić rekao je kako su realna očekivanja da HDS na njima dobije jednog zastupnika."

Tako je glasilo novinsko izvješće. Nije teško zamisliti sreću novinara koji je dobio zadatak izvještavati s njihove press-konferencije.

"Počasni predsjednik HDS-a Ante Ledić, govoreći o političkoj misiji stranke, kazao je da je politika opće dobro i, po riječima pape Pija XI., područje najvećeg milosrđa."

Stranka narodnog i građanskog aktivizma (SNAGA) – 0,34 posto

Ambiciozno su krenuli u politiku. Čuj, oni su Snaga, predsjednik Glavnog odbora im je saborski zastupnik Goran Aleksić, proslavljen na "švicarcima", kad ono... buć.

Blokirani – 0,37 posto

Brojimo se na stotine tisuća. Računali su i prevarili se.

Autohtona Hrvatska stranka prava (A-HSP) – 0,40 posto

Dražen Keleminec. Neshvaćen i neprepoznat. Kamo ideš, Hrvatska?

Hrvatska demokratska stranka (HDS) – 0,52

"Hrvatska demokratska stranka danas je bila na redu za predstavljanje kandidata za izbore u Europski parlament.

Lista nije iskoristila pravo na predstavljanje programa."

HSLS – 0,54 posto

Mnogi se liberali, začetnici hrvatske demokracije, okreću grobu. Ali, eto, ako ništa, stranka im još postoji. U Makarskoj su, recimo, na vlasti. A sada su tamo uhvatili četiri (brojkom: 4) respektabilna glasa.

Zelena lista – 0,55 posto

Zelenima se u Hrvatskoj oduvijek crno piše.

Reformisti – 0,92 posto

Radimir Čačić se nastavlja sramotiti. Pogledajte samo u kakvom se društvu našao. A opet, čovjek je u Saboru, tako da je teško reći koga bi zapravo trebalo biti sram.