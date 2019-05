Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

DIVLJI ZAPAD OD ZADRA DO ZRAČNE LUKE Za 12 kilometara vožnje taksisti vam legalno uzmu 500 kuna

Naša novinarka istražila je kako za 12 kilometara vožnje možete platiti 100, ali i 500 kuna

FRANE LOZIĆ, NAČELNIK MILNE: Zemljišni profiteri prijete mi smrću

Pod porukom 'Iskrena sućut' direktno se prijeti smrću 'svih koji su bitni' Frani Loziću, a povod je zaposlenje jedne osobe u mjesnoj upravi koja se jedina i javila na natječaj

POBJEDNICI MEĐUNARODNOG NATJECANJA Studenti FESB-a olakšali su posao svakom poljoprivrednik

Slaven Damjanović, Martin Pervan i Marko Čalić, studenti splitskog FESB-a, osmislili su uređaj koji prati utjecaj vremenskih prilika na tlo, temperaturu, vlažnost i tlak zraka, i sve to šalje na mobitel poljoprivrednika

NAMLAĐI RIBOLOVAC U DOLINI NERETVE Petar Šunjić (11): Lovim jegulje i pravim brujet za prste polizat

U Rogotinu svatko poznaje Petra. Kada upitate za njega, svi će vam reći: 'To je oni mali što vata ribu.' Petar veslom barata kao da mu je 20 godina, vozi pentu, postavlja mreže i vrše, lovi i čisti ribu i tako dobro kuha kao da je masterchef, a ne učenik petoga razreda osnovne škole

OBRAČUN U VRHU HDZ-a Kovač i Stier zaljuljat će Plenkovića

I Davora Ivu Stiera i Mira Kovača predsjednik HDZ-a je smijenio sa stranačkih funkcija, ali s njegovim posrnućem na euroizborima obojica su dobili snažno pogonsko gorivo

BOG I BATINA Škorićeva hobotnica upravlja Splitom

Plenković ga ne može smijeniti. Može raspustiti Gradski odbor, a kad se to dogodi, idu novi izbori, na kojima bi vrlo vjerojatno pobijedio jer su svi u Gradskom odboru ljudi koje je on postavio. Kao i na svim razinama ispod, on je taj koji kadrovira - čujemo iz krugova bliskih Škoriću

ZBOGOM, ĐELO Njegova glazba bila je timbar od Grada

U 80. godini života, nakon duge i teške bolesti, u petak je u Zagrebu preminuo dubrovački skladatelj i utemeljitelj Dubrovačkih trubadura Đelo Jusić

