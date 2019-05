Počele igre prijestolja u HDZ-u: debakl na izborima vratio u život Plenkovićeve protivnike,  za mjesto šefa stranke borit će se s dva protukandidata koje je smijenio nakon sukoba oko Istanbulske konvencije

Na zadnjim unutarstranačkim izborima, koji su održani u srpnju 2016. godine, Andrej Plenković bio je jedini kandidat za predsjednika stranke. Na onima koji će se održati na proljeće 2020. godine imat će najmanje dva protukandidata – Mira Kovača i Davora Ivu Stiera.

Zbog političkog razilaženja, koje je kulminiralo njihovim neprihvaćanjem Istanbulske konvencije, obojicu je smijenio sa stranačkih funkcija međunarodnog i političkog tajnika, a Plenkovićevim posrnućem na euroizborima sad su i Kovač i Stier dobili snažno pogonsko gorivo.Obojica su danas komentirala europske izbore i jasno poručili da se radi o neuspjehu HDZ-a. I jedan i drugi nude se kao ujedinitelji i spasitelji. U HDZ-u su tako već nekoliko dana nakon EU izbora počele stranačke igre trona iako se unutarstranački izbori planiraju održati tek u svibnju iduće godine.

Za razliku od Kovača, koji još uvijek do kraja javno ne otkriva sve karte, Stier je na pitanje hoće li se kandidirati za predsjednika stranke odgovorio protupitanjem: "A zašto ne?".​ Spremnost da preuzme HDZ iskazao je već na prošlogodišnjem izvještajnom Saboru HDZ-a.

Treći Plenkovićev oponent u vrhu stranke, Milijan Brkić, koji je na sjednici Predsjedništva poručio kako krivicu za neuspjeh ne treba tražiti u crnim labudovima nego u njima samima, javno ne želi sudjelovati u stranačkim trzavicama. Sreća je Plenkovićeva što je njegova unutarstranačka oporba zasad međusobno razjedinjena pa se tako i danas iz krugova Milijana Brkića, koji inače nije u dobrim odnosim sa Stierom, moglo čuti da ne odobrava njegov istup.

Gostujući na "RTL-u Danas" Miro Kovač kazao je da su građani na europskim izborima poslali jasnu poruku HDZ-u.

- Moramo najprije vidjeti što je bilo nedovoljno dobro u ovoj kampanji, zašto je HDZ postigao najslabiji rezultat ikad na nacionalnoj razini. Birači nisu prepoznali vrijednost naše liste. To treba jasno reći. Dogodio se birački neposluh, u Dalmaciji bi rekli da 'treba vratiti dite materi'. Birači su poručili: 'ovakav HDZ mi ne želimo'. On je otišao lijevo od centra, to je njihova pouka" - kazao je Kovač.

Bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova kritizirao je i stranačku listu na kojoj je, smatra, on trebao biti prvi.

- O listi se odlučivalo na stranačkim tijelima, ja sam pozvan na razgovor, iznio sam varijantu za koju mislim da bi za HDZ bila dobra, da bude prepoznatljivosti, ljudi su mi sa strane govorili da bih trebao biti nositelj liste, kao što je Plenković bio pred godina godina kad ga je Karamarko stavio iako mu nije bio drag. Karamarko je ego zatomio u interesu HDZ-a, okupio sve jake ljude i HDZ je pobijedio s rezultatom koji je bio fantastičan - povukao je paralelu Kovač.

Znači li to da Plenković nije uspio zatomiti ego?

- Mene je iznenadio Bernardić koji je stavio svoje suparnike na listu, pokazao je jednu širinu i postigao rezultat neočekivan za SDP. Bernardić je pokazao da je stranački interes važniji od osobnog interesa. Nijedna demokratska organizacija ne može biti taoc jedne osobe i njegovog ega!'- odgovorio je Kovač.

Ljudi bliski predsjedniku stranke i dalje ne odstupaju od tvrdnji da je niz i visokih i nižih stranačkih dužnosnika opstruirao izbore. Prvo je Plenković otvoreno prozvao Brkića da ga nije baš vidio u kampanji, a danas je Branko Bačić poručio kako je očekivao veći Stierov angažman na izborima. Stier je odgovorio da je on bio potpora listi i da nikoga nije bojkotirao.

– Postavili smo sebi cilj od pet mandata, dobili smo četiri, stoga je jasno da nismo ispunili cilj, da je to bio jedan neuspjeh. Sada kada gledamo širu europsku sliku, kako su prošle stranke EPP-a, onda možemo reći da je to rezultat koji daje priliku HDZ-u i Andreju Plenkoviću da se dobro pozicioniraju unutar EPP-a i europskih institucija i mislim da je to dobro za Hrvatsku. Za nacionalnu politiku to nije dobar rezultat, to je loš rezultat koji traži promjenu. Ne možemo na parlamentarne izbore s potporom od 22 ili 23 posto – poručio je Stier.

Na pitanje smatra li da je za rezultat odgovoran predsjednik stranke Andrej Plenković odgovorio je:

– Svjestan sam odgovornosti koja je pred HDZ-om, kada je trebalo govoriti i podnijeti poteze ja sam to učinio uvijek s namjerom da imamo jak HDZ. Danas je potrebno da imamo jedan privlačan politički projekt i to treba provesti. Prezirem praksu onih koji kada je vođa moćan frenetično plješću, a kada se posklizne idu vaditi noževe. To nisam ja, to nije moja uloga, moja je uloga reći što je trebalo poduzeti. Moja je misija i uloga ujediniti stranku i naše biračko tijelo i ja ću to raditi i u tome uspjeti – jasan je Stier. Smatra kako su birači našli kanal kojim su HDZ-u poslali poruku, te da između ostalog poručuju da je borba protiv korupcije i klijentelizma važna. A pobijediti ne mogu bez desnice.

– Sada je naša odgovornost da pokažemo da smo čuli poruku. Mnogi će biti generali nakon bitke, nije moja uloga da upirem prstom, govorio sam i napravio poteze koje sam mislio da je trebalo, a sve da HDZ bude jak i da se ne dogodi ovo što se dogodilo, naše biračko tijelo se podijelilo. Puno ih je izišlo na izbore, a nije glasalo za HDZ. Sada je potrebno ujediniti stranku i biračko tijelo, ja ću to raditi i napraviti – naglasio je.