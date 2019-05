Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

MARINA BARTULOVIĆ ROGOŠIĆ DOČEKALA SPINRAZU: Što ste čekali dvije godine? Tada je moja Nora mogla samostalno disati, danas više ne može...

Nakon što smo doznali da je Spinraza odobrena, stigle su televizijske kamere. Sjednem do Nore i u trenutku kada su se kamere upalile, Nora počne plakati. Pitam je: 'Što je, dušo, jesi li umorna?', a ona trepne dva puta. To je naš znak za 'da'. Pitam ponovno: 'Je li ti dosta svega?', a ona opet trepne dva puta. To me presjeklo...

ŠEFA SPLITSKOG HDZ-a OGOLILA JE - PAMELA ANDERSON 'Supermana' Škorića plaćamo stotine tisuća kuna

Za skučeni svijet Petra Škorića ovakva žena mora biti teška enigma, pa ne čudi da ju je stavio u ladicu 'neprijatelja Hrvatske', u kojoj završi sve ono što HDZ-ovi lumeni ne shvate isprve

SVE JE BIO UMJETNIČKI PERFORMANS Guru Vice: Gledali su me kao spasitelja

Glavna tema performansa i jest bio odnos prema istini i načinu doživljaja stvarnosti iz perspektive današnjeg čovjeka koji nije sklon preispitivati činjenice

ŠIRI SE STRAH OD OSPICA 'Doktore, vidite jesam li cijepljen kao dijete'

Imao sam jučer u ambulanti gospođu koja ima dvije odrasle kćeri. Došla je vidjeti u njihove zdravstvene kartone jesu li njezine dvije kćeri cijepljene. Ljudi zaborave pa žele provjeriti - kazuje dr. Ante Omazić

KIŠNO DOBA DONIJELO PREBOGATU LOVINU Svi u lov na spuže

Puž vinogradar, car kišom natopljenih imotskih brežuljaka i brda, stoljetna je poslastica. Hoćeš ga jesti s ljutikom, hoćeš na buzaru, hoćeš na kiselo, hoćeš s maslom... A za prilog pura, pa čaša domaćeg. Zar ima išta ljepše?!

KORČULANI U ŠOKU Betonirali im kupalište

Korčulani su u šoku, popularno gradsko kupalište Mandrač u srijedu je osvanulo betonirano i ograđeno željeznim stupovima i užetom. Sve je počelo kad su dominikanci uklonili dugogodišnje čemprese u blizini samostana, što se ispostavilo kao svojevrsna 'priprema terena' --- lead 'Županija nije izdavala nikakve dozvole ni koncesije na područuju uz Dominikanski samostan Sv. Nikole, niti smo dobili ikakav zahtjev', poručuje Ivo Klaić iz Upravnog odjela za gospodarstvo i more u Dubrovniku

BALERINA AJLA KADRIĆ: Nisam zvijezda, ja samo plešem

Najradije bi da sve što se ima reći on izgovori. A on sjedi s nama, pije kavu, s mlijekom, i drago mu je što smo zbog nje došli. Neće to priznati, ali odaju ga pokreti, naizgled neprimjetan trzaj rukom prema njezinoj ruci kad nesigurno posegne za šalicom. Da se uhvati za nešto čvrsto pred novinarom koji o svemu svašta znade osim o baletu