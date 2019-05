Kolinda dobiva dostojnog protivnika? Sve što se događalo na europskim izborima na ruku ide jednoj osobi i njezinoj kandidaturi za Pantovčak; Loši rezultati eliminirali su suparnike, HDZ je ranjiviji nego ikad...

Sada je to potpuno jasno. Sve, ama baš sve ide u prilog Zoranu Milanoviću. I njegovoj mogućoj kandidaturi za predsjednika Republike.

Tonino Picula, čovjek koju mu je trebao biti konkurent za stranačku SDP-ovu nominaciju, na EU izborima nije briljirao. Predvodio je ovaj Šibenčanin socijaldemokrate i osvojio solidnu zalihu preferencijalnih glasova. Pedesetak tisuća ili 25 posto. Ali ni blizu onoj koju je imao prošli put.

Tada je, kao žrtva Milanovićeve netrpeljivosti prema ljudima koji ne misle kao on, završio na ponižavajućem petom mjestu na listi. I trijumfirao sa 132 tisuće izravnih glasova birača. Bila je to polovina svih glasova SDP-ove predizborne koalicije. Ove nedjelje, međutim, Picula nije bio toliko uvjerljiv.

Prava zvijezda SDP-ove liste bila je, zapravo, Biljana Borzan.

Otpala je i Dalija Orešković. Bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa nije uspjela sa svojim Startom dobiti niti jedan mandat. I iako je imala više šanse ugroziti reizbor Kolinde Grabar Kitarović od Milanovića, nakon ovog poraza realno je otpala iz predsjedničke utrke.





Uz to, HDZ se pokazao ranjivijim nego ikada prije. Centrizam Andreja Plenkovića očito je uzeo svoj danak. Desni cunami otkinuo je toj stranci podosta glasova. Razlika između vladajuće stranke i socijaldemokrata došla je na onu koja ih je dijelila na parlamentarnim izborima 2016. Time su otškrinuta vrata mogućnosti da kandidat ujedinjene ljevice uđe u tijesnu bitku sa HDZ-ovom perjanicom.

Koja, treba i to reći, neće moći mirno spavati ako se na izborima pojavi neki snažni protukandidat zdesna. Pogotovo ako ga na tom putu podrži većina stranaka radikalne desnice.

Milanovićev ključni problem nikada nije bio kako doći do 30 posto glasova. Pogotovo ako ga u njegovom pohodu na Pantovčak podrži SDP.

Njegov hendikep uvijek se koncentrirao oko procjene da bivši SDP-ov premijer može „zaluditi“ lijeve birače, ali da teško može doći do natpolovične većine. Do onih famoznih 50 posto plus jedan glas, koliko je potrebno za pobjedu u utrci za predsjednika Republike.

Ovi europski izbori pokazali su, međutim, da tabui postoje da bi se mogli rušiti.

A želje da ruši Milanović je oduvijek imao. Napretek.