Plenković: Ovo je relativna pobjeda HDZ-a. Nisam zadovoljan s četiri mandata, ali zadovoljan sam što smo ih ostvarili sami. Već sutra na sjednici analizirat ćemo greške

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković obratio se javnosti nakon objave rezultata izbora za EU parlament.

- Prije svega hvala svima koji ste radili u kampanji i pomogli u izboru naših četvero kandidata koji će biti u EU parlamentu. Moja druga poruka je poruka zadovoljstva da je izlaznost povećana, došli smo na 30% što znači da se hrvatski birači identificiraju s europskim temama. Hvala svima koji su sudjelovali - poručio je Plenković.

- HDZ je na ove izbore išao samostalno. To je odluka iza koje stojim. Ono što se dogodilo je očito velika disperzija glasova, u takvim okolnostima očito je da nekakvih 1,500 glasova HDZ-u nedostajalo za peti mandat. S tim nisam zadovoljan. Ali, zadovoljan sam što smo ovo ostvarili samostalno. Ovo je proeuropska Vlada i u tom smjeru nastavit ćemo voditi Hrvatsku.

Činjenica da je na našoj listi u EU Parlament izabrana zastupnica iz BiH je jasna poruka i poticaj našem narodu u susjednoj državi - kazao je premijer.

- Već sutra krećemo u analizu i vidjet ćemo što smo mogli napraviti bolje. Ovo je za nas relativna pobjeda, bilo bi nam draže da je to nagrađeno petim mandatom, no to će očito pričekati sljedeći ciklus.