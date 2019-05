Borzan: Imamo tri mandata, ali smo slabiji nego na prethodnim izborima;  Objasnila i što je posebno zabrinjava

Druga na SDP-ovoj listi Biljana Borzan je ocijenila da stranka može biti zadovoljna zbog ostvarenog izbornog cilja, ali ne i zbog činjenice da većina građana daje potporu HDZ i desnici.



"Stabilno stojimo na onome što smo si zadali, ali bez obzira na to što možemo biti zadovoljni zbog ostvarenog cilja, ostanu li rezultati ovakvi, a nadam se da hoće, činjenica je da tri četvrtine građana ocjenjuje da Hrvatske ide u lošem smjeru, a i dalje daju potporu HDZ-u i desnici općenito.To nam sigurno ne može biti razlog za zadovoljstvo", ocijenila je Borzan.



Borzan: Građani i naši birači odlaze iz Hrvatske zbog nepravde i korupcije, to nam je izazov



"Činjenica je da tri mandata vjerojatno imamo, ali postotno smo kudikamo slabiji nego na prethodnim izborima jer smo na prošlim izborima imali tri mandata, a koalicijski smo imali rezultat preko 30 posto. Treba vidjeti koliko je našem rezultatu pridonio postotak koalicijskih partnera, a koliko je to bio SDP-ov postotak. Napravit će se analiza i vjerujem da će biti svakavih tumačenja“, odgovorila je Borzan na pitanje je li SDP ostvario izborni cilj ako je osvojio tri mandata, ali ne i zacrtanih 203 tisuće glasova.



Rezultate izlaznih anketa koji pokazuju da su samo četiri mandata lijevo-liberalnih opcija, a osam odlaze spektru od centra desno do radikalnih stranaka, Borzan tumači time što smo najmlađa članica Europske unije i sada se suočavamo s velikim odljevom naših građana.



"Prema istraživanjima glavni je razlog odlaska građana nepravda i korupcija pa bih rekla da mahom odlazi naše biračko tijelo. To je nama dugoročno problem jer će biti vrlo teško naći birače u zemlji, a oni koji odu u inozemstvo su, po svoj prilici, vrlo ljuti što su morali otići iz svoje domovine i vjerojatno neće pretjerano koristiti svoje biračko pravo. Jer, da su htjeli, onda bi ostali u Hrvatskoj. Pretpostavljam da nepotizam i korupcija manje smeta HDZ-ovom biračkom tijelu kada je dobar dio njih dio te priče. To je izazov za nas u budućnosti, i ljevicu općenito, kako kod nas, tako i u drugim zemljama“, zaključila je Borzan.



Maras: SDP u Zagrebu ponovno najjača stranka



Gordan Maras, sedmi na listi, zadovoljno je poručio da je SDP u Zagrebu pobijedio.



"Rezultat SDP-a je dobar. U Zagrebu smo pobijedili i to mi je osobno jako drago. SDP je u Zagrebu ponovno najjača stranka. Volio bih da budemo i u Hrvatskoj", rekao je Maras.



Na pitanje očekuje li da je on treći zastupnik s liste SDP-a koji odlazi u Europski parlament kazao je da je to teško reći. "To će se prebrojavati. Imamo izuzetno jake kandidate, vrlo teško je to procijeniti. Vidjet ćemo tijekom večeri", dodao je te naglasio da neće biti razočaran ako on ne bude taj treći.



"Neću biti razočaran, ja sam svoj cilj ostvario. SDP je najjača stranka u Zagrebu", zaključio je Maras.

Atmosfera u sjedištu SDP-a gdje se čeka i prvo javljanje Državnog izbornog povjerenstva opuštena je i ležerna.



Predsjednik Davor Bernardić se još nije pojavio među članstvom, a najavljeno je njegovo obraćanje nakon što DIP objavi prve neslužbene rezultate.