U izbornom stožeru Mosta - tajac; Petrov: Cijelo vrijeme smo upozoravali da su ovi izbori važni

Tajac u izbornom stožeru Mosta zavladao je nakon objave izlaznih anketa. Po njima, nisu osvojili niti jedan mandat. No, lider Mosta podsjetio je da će se crta podvlačiti tek kada dođu pravi rezultati od DIP-a. On je odbacio i interpretaciju po kojoj bi ovi izbori mogli označiti propast projekta Most.

- Ovo su izlazne ankete, čekamo prave rezultate. Čak 70 posto građana RH nije prepoznalo izbore kao bitne iako smo cijelo vrijeme upozoravali da su važni. U kampanji smo bili potpuno otvoreni – poručio je Petrov.