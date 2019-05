Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

TISUĆU KRAVA TUMARA POLJIMA, A BRUCELOZA PRIJETI Neretvane od epidemije spašava - vojska

Više od tisuću grla luta dolinom, a vlasnik kaže da ih nije u stanju skupiti, pa bi se u akciju mogla uključiti vojska, jer treba suzbiti širenje zarazne bruceloze, koja je opasna i za ljude.

ŠIBENČANKA ORNELA ŠUPE NUDI POSAO Što ćete rintati po Irskoj? Ja ću vas zaposliti!

- Na svoje sam oči vidjela, nedavno kad sam bila u Beču, momke od 21, 22 godine kako čiste sobe. Nikad u Šibeniku to ne bi radili. Čisto sumnjam da bi... Eto, ako ima takvih, ja bih ih odmah sutra zaposlila i dobro platila... - kaže Ornela.

SLAVEN ŽUŽUL UZDIGAO SE IZ PONORA Ja sam kao Tihi i Prle. Znate onu seriju Povratak opisanih...

- U najboljim danima, a nisu to bila davna vremena, bilo je preko 800 zaposlenih. I onda ostaneš sam. Sa silnim problemima. Ali kažeš sebi, nema veze, glavu gore, idem dalje... - razmišlja naglas prvi čovjek 'Skladgradnje'.

JASNA HELD IMA NAJORIGINALNIJE ZANIMANJE Moja je profesija pripovjedačica bajki za djecu

Dijete često traži da mu čitamo uvijek istu bajku. Postoji razlog. Svaki put se na istom mjestu boji, na istom se mjestu raduje, čeka, čeka, iako zna što će se dogoditi. To dokazuje kako prolazi taj proces...

SUNCE IZMAMILO ZMIJE U Imotskom prvi ugriz poskoka

'Čast' i nesreću da ga prva ovogodišnja otrovnica ugrize, i to na kućnom pragu, imao je 81-godišnji muškarac iz Ivanbegovine u imotskom kraju.

Dr. ANĐELKO AKRAP O REGIJI STARACA Na Balkanu će ostati samo planine

- Zapad ovakvim istraživanjima ispituje gdje su potencijalni rezervoari nove radne snage. To su ciljane strategije zapadnih zemalja koje provode selektivnu imigracijsku politiku - konstatira Akrap

NOBELOVAC ERIC C. RUSKIN PREDLAŽE NOVI IZBORNI SUSTAV Birat ćemo predsjednika A, B i C

Najprije bi se glasalo za kandidata A, pa kandidata B, i na kraju, kandidata C. To bi biračima dalo više prilike da izraze svoju volju. Pravi pobjednik bi bio onaj kojeg je najviše ljudi visoko rangiralo.

UZALUD PRESUDA O VRAĆANJU 17 MILIJUNA KUNA Država se od Sanadera nema gdje naplatiti

U slučaju Ina - MOL blokirana je imovina svih članova Sanaderove obitelji pa se isto načelo ne može primjeniti i u pavomoćnoj presudi za Planinsku. Nego se ovršiti može tek imovina koja glasi samo i isključivo na Ivu Sanadera. A to neće biti dovoljno...

IZBJEGNUT SREDIŠNJI URED ZA JAVNU NABAVU Vlada 'utiho' nabavlja nove aute

Vrh HDZ-a savjetovao je svoje ministre kako nabaviti službene automobile na leasing, a da javnost to ne dozna, bar do izbora za Europski parlament, da to ne odjekne negativno.