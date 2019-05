U Splitu i Solinu dvije osobe zaražene ospicama! Slučaj oboljelog 39-godišnjaka posebno je opasan jer bio u kontaktu s puno ljudi

U Splitu i Solinu su potvrđena dva slučaja ospica! Prvo su se ospice "uvezene" iz Sarajeva preko Hvara pojavile u Splitu, a potom je od ospica obolio i 39-godišnji muškarac iz Solina. Naravno, radi se o dva zasebna slučaja i jedan s drugim nemaju nikakve veze.

Prvo se prije nekoliko dana državljanka Bosne i Hercegovine, stara oko 30 godina, koja je došla sezonski raditi na Hvar, požalila da se osjeća malaksalo te je imala visoku temperaturu. S Hvara je odmah upućena u Split, gdje su joj sa županijskog Zavoda za javno zdravstvo savjetovali da se javi na Kliniku za infektologiju KBC-a Split, što je učinila. Tamo je pregledana i zadržana na liječenju.

- Zadržana je prvenstveno zbog izolacije, kako ne bi ostali naši sugrađani došli u kontakt s njom i kako se bolest ne bi dalje širila. Ona se osjeća dobro, smatramo da njezin tijek bolesti ide ka izlječenju i ne očekujemo neke komplikacije - rekao nam je prof. dr. Ivo Ivić, zamjenik predstojnika Klinike za infektologiju KBC-a Split.

Drugi slučaj se pojavio u Solinu, i on je potencijalno mnogo "opasniji" za stanovništvo Splita i okolice. Radi se o 39-godišnjem muškarcu koji nije cijepljen, no sada je zaražen ospicama te je do odlaska na bolovanje radio na jednoj od benzinskih crpki u okolici Solina pa je, s obzirom da je bio u kontaktu s dosta ljudi, potencijalno opasan za širenje ove zarazne bolesti.

Na svu sreću, procijepljenost protiv ospica u Splitsko-dalmatinskoj županiji veća je nego proteklih godina, a najveći teret u "nagovaranju" roditelja da cijepe svoju djecu protiv ove bolesti iznijeli su pedijatri i epidemiolozi s Higijenskog.

- Poboljšanje procijepljenosti uvjetovale su prošlogodišnje ospice u Dubrovniku, koje su podigle veliku paniku u ostatku Hrvatske. No, još uvijek u našoj županiji, nažalost, nismo dosegli one kriterije procijepljenosti 95 posto populacije. Stoga i ovom prilikom apeliram na roditelje da cijepe svoju djecu, jer ospice mogu biti jako opasne, pa i pogubne za oboljelu osobu. Naravno, nitko ne umire od ospica već od komplikacija vezanih uz njih, kao što su teška upala pluća, promjene na središnjem živčanom sustavu, a ponekad smrt zna nastupiti i zbog oslabljenja srčanog mišića - kazao nam je dr. Ante Omazić, poznati splitski pedijatar.

Dr. Milka Brzović, epidemiologinja s "Higijenskog", izvijestila nas je da je procijepljenost kod male djece u našoj županiji lani bila 88 posto, a kod školske djece 92 posto, što je značajno povećanje u odnosu na 2017. godinu, kada je kod male djece iznosila samo 78 posto.