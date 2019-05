Možda ovo nije vrijeme „kapitalaca“. Možda su Splićani Ivo Sanader i Nadan Vidošević sa svojim enormnim bogatstvom, privatnim vilama, raskošnim rančevima, luksuznim jahtama, skupocjenim slikama i basnoslovno vrijednim satovima zapravo nedostižni. Možda je prošlo i doba kraljeva.

Danas u vrhu hrvatske politike aktivan nije nitko u rangu HDZ-ovog „kralja mesa“ Stjepana Fiolića ili neretvanskog „kralja mandarina“ Stipe Gabrića Jambe. A možda se i poduzetnička „krema“, koja je bogatstvo stekla gradeći poslovna carstva u trgovini ili građevini, više tako zdušno ne otima za ministarke fotelje kao nekada prije.



No, to nikako ne znači da su danas političari siromašni. Upravo suprotno. Hrvatska politika i dalje ima svoje bogataše. Ljude čije su imovinske kartice nabildane nekretninama, novcem, dionicama i skupim automobilima. U vrijednostima o kojima obični smrtnici mogu samo sanjati.



Apsolutni šampion je HDZ-ov zastupnik Domagoj Ivan Milošević. Po struci liječnik, koji se prije ulaska u politiku bavio privatnim biznisom. Bio je, naime, jedan do suvlasnika tvornice vatrogasnih aparata Pastor. „Težak“ je 18,9 milijuna kuna. Uz plaću od 17 560 kuna, on mjesečno prima i 20 tisuća kuna prihoda od imovine. On ili njegova supruga vlasnici su ukupno 12 stanova u Zagrebu, jednog apartmana u Ičićima, 12 garaža i jednog poslovnog prostora. Vozi Audi A 8, ima Rolex od 35 tisuća kuna i sliku Ede Murtića vrijednu 150 tisuća kuna.



Ne stoji loše ni Miloševićeva stranačka kolegica Vodičanka Branka Juričev Martinčev, čija ukupna vrijednost imovine prelazi 11 milijuna kuna. I ona ima solidan mjesečni prihod od imovinskih prava (13 766 kuna), plaću od 18 468 kuna, kuću u Vodicama vrijednu 2,1 milijun kuna. Sa suprugom je vlasnica dva poslovna prostora, građevinskog zemljišta od 7 tisuća kvadrata procijenjene vrijednosti 3 milijuna kuna, voćnjaka, šume, pa građevinskog zemljišta vrijednog pola milijuna kuna. Potom i dionica INE i T-Mobilea vrijednih ukupno 160 tisuća kuna.



U vrhu je i najbogatiji Plenkovićev ministar Bračanin Lovro Kuščević. Kuća sa okućnicom u Nerežišćima vrijedna 6 milijuna kuna, kuća vrijedna 200 tisuća kuna, pa šuma vrijedna 150 tisuća kuna, pa građevinsko zemljište vrijedno 900 tisuća kuna u vlasništvu supruge, pa još jedno od 400 tisuća kuna, pa vinograd, pa posao sa apartmanima od kojeg njegova obitelj uprihodi 120 tisuća kuna…



Prema Kuščeviću, ministri poput Tomislava Tolušića ili Gorana Marića tek su sitne ribe. Unatoč velebnim kućama od 330 kvadrata iz kojih su u imovinskim karticama uspio „ispariti“ 121 kvadrat „roštilja“, i „vikendicama“ tik uz more u Živogošću koje, eto, samo zlonamjernicima mogu izgledati kao luksuzni ljetnikovci.



Među najbogatijim hrvatskim političarima je i primoštenski načelnik Stipe Petrina, koji je, što vlasnik, što suvlasnik, dvije kuće u Primoštenu i jedne u Zagrebu te građevinskog zemljišta u Primoštenu. Ukupne vrijednosti 11 milijuna kuna. Plus poslovni prostor, poljoprivredno zemljište i druge nekretnine.



Vrijednu imovinu ima i Vesna Pusić, zastupnica Glasa i bivša predsjednica HNS-a. Vlasnica je stana u Zagrebu od 140 kvadrata procijenjene vrijednosti 1,3 milijuna kuna i kuće u Buzetu u Istri od 60 kvadrata vrijedne 450 tisuća kuna. Njezin suprug, Amerikanac litavskog porijekla koji se u Hrvatskoj bavi biznisom, vlasnik je kuće od 300 kvadrata na buzetskoj lokaciji vrijedne 2 milijuna kuna. Vesna Pusić i njezin suprug vlasnici su umjetničkih slika vrijednih ukupno 400 tisuća kuna. Ima ušteđenih 70 tisuća eura i 13 200 švicarskih franaka. Njezin suprug, ima 900 tisuća dolara koje je dobio nasljedstvom.



Nekretnina ima i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Suvlasnik je kuće u Splitu od 270 kvadrata procijenjene vrijednosti 1,5 milijun kuna. Kuću je naslijedio. Njegova supruga vlasnica je kuće sa okućnicom u Splitu od 185 kvadrata procijenjene na 3 milijuna kuna koju je također dobila nasljedstvom. Suvlasnica je i šume, vinograda i stana. Gradonačelnik ima i udio u PBZ novčanom fondu od 40 544 tisuće kuna, ulje na dasci vrijedno 80 tisuća kuna, te motocikl Piaggo NRG i automobil Hyundai LX.



Nije siromašan ni bivši SDP-ov ministar prof.dr. Mirando Mrsić, no njegovo bogatstvo ne temelji se toliko na nekretninama, koliko na supruginoj zaradi od kapitala. Mrsićeva supruga Dijana Šucbah ima ušteđevinu od 950 tisuća eura. Bila je vlasnica farmaceutske tvrtke koju je prodala korporaciji Shire.