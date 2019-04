Režije vas tjeraju u očaj i jedva krpate kraj s krajem? Bit će još gore, čeka nas novi val poskupljenja - pokušajte izračunati koliko će vas koštati osnovne životne potrebe

Početkom godine ministar financija Zdravko Marić uvjeravao nas je kako će prosječnoj obitelji smanjenje PDV-a na pelene i bezreceptne lijekove te namirnice kao što su svježe voće, povrće, meso, riba i jaja, donijeti uštedu u kućnom budžetu od barem tisuću kunu.

Zbog nižeg PDV-a doista je i pojeftinilo oko 2500 proizvoda. Međutim, već prvi kvartal ove godine pokazao je da nema razloga za veselje. Po onoj narodnoj "što dobiješ na mostu - izgubiš na ćupriji", tako se i pokoja ušteđena kuna na ribi i mesu već prelijeva u povećane račune za režije i druge povećane troškove u kućanstvima.

Plin u kućanstvima poskupio je u prosjeku za sedam posto, a tek nas čeka "strujni" udar i nova cijena odvoza smeća. Od početka godine osjetno je poskupjelo i gorivo. Zbog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu cijene naftnih derivata u prosjeku su porasle više od deset posto.

Pritom su benzinska goriva poskupjela nešto više od dizelskih. Rezervoar benzina prosječno je poskupio za pedesetak kuna dok za dizelski tank treba izdvojiti četrdesetak kuna više nego krajem prošle godine.

Poskupljenja će se nastaviti i u narednoj 2020., kad će zbog novog pravilnika i uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom cijena mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda poskupjet najmanje za 52 lipe, a dječji i ostali napici u boci od dva decilitra za najmanje 60 lipa.

Od 1. travnja u 650 tisuća kućanstava u Hrvatskoj koja koriste gradski plin mjesečno su porasli računi za oko dvadesetak kuna, a pravi učinci poskupljenja vidjet će se tek najesen, s početkom nove sezone grijanja.

Iako je u postotku plin najviše poskupio u Zagrebu (8,6 posto), zbog troškova distribucije račun će najviše narasti u Dalmaciji. Dalmatinci će tako plaćati kilovatsat 0,384 kune, a dosad su plaćali 0,358 kune. Plin je, inače, najjeftini u Slavonskom Brodu (0,291 kunu), pa tako Brođani 1000 KWH plaćaju 93 kune manje nego Dalmatinci.

Cijena bi porasla i mnogo više da Vlada još uvijek ne regulira tržište plina za građanstvo. Država će štititi kućanstva do 2021., a tada će cijenu plina slobodno određivati opskrbljivači.

Od prvog travnja i HEP je za dvadeset posto povećao cijenu električne energije tvrtkama. Spekulira se da će poskupljenje uslijediti i kućanstvima, i to za pet posto od 1. srpnja. Po važećoj metodologiji s tim datumom davatelj usluge može mijenjati cijenu ili mu HERA može naložiti da je mijenja.

Do konca godine porast će i računi za odvoz smeća. Zbog ulaganja u nove spremnike i odvajanje otpada, do konca 2019., stići će nam drastično veći izračuni.

Većina građana Hrvatske još ne zna koliko će točno plaćati prema novome modelu, u kojem će dio cijene biti fiksni, a dio ovisiti o broju pražnjenja kante s miješanim otpadom. Varaždincima su računi za smeće već narasli za vrtoglavih 200 posto.

Sindikati upozoravaju kako je sa svakim poskupljenjem energenata, neizbježna lančana reakcija, što, nažalost, nije slučaj kada oni pojeftinjuju.

- Svi oni proizvođači koji koriste električnu energiju za proizvodnju sigurno će podići svoje cijene. Naravno, bit će to problem i poduzetnicima, ali daleko veći će problem biti građanima - nema dileme Mladen Novosel, predsjednik SSSH.

Četiri tjedna zaredom raste cijena goriva

Zbog redukcijske politike i manje proizvodnje nafte zemalja članica OPEC-a u prva tri mjeseca cijene nafte porasle su oko 30 posto, a naftnih derivata više od 10 posto.

U Hrvatskoj je u zadnjih mjesec dana najviše poskupio benzin, no nema puno razloga za zadovoljstvo ni vlasnicima dizelskih automobila jer je skočila i cijena dizela.

Trenutno se cijena Eurosupera 95 kreće od 9,81 do 10,26 kuna za litru, Eurosupera 100 od 10,55 do 10,58 kuna, Eurodizela od 9,54 do 9,92 kuna. Zadovoljni mogu biti samo vlasnici automobila na plin čija se cijena vrti od 4,25 do 4,55 kuna za litru.