Zrakoplov Croatia Airlinesa u kojemu se nalazi Mila Rončević s roditeljima poletio je iza 9 sati iz zračne luke u Zagrebu prema Frankfurtu, gdje će presjesti u zrakoplov prema SAD-u, javlja Jutarnji.

Obitelj Rončević krenula za Philadelphiju: bolnica poslala plan liječenja, uz popust moraju platiti 2,3 milijuna dolara

Po dolasku u zračnu luku sanitetskim vozilom će biti prebačeni u bolnicu i ukoliko se odluče na neki od ponuđenih smještaja, uvijek će jedan od roditelja moći biti s Milom u bolnici, otkrio je Marinov otac.

Osoblje aerodroma gromoglasnim je pljeskom pozdravilo obitelj po dolasku. Mila je mahala dobro raspoložena, nesvjesna onoga što je čeka.

Dugogodišnji HTV-ov novinar i urednik Vladimir Rončević ispričao je novinarima kako su roditelji malene Mile dobili dvadesetak ponuda za smještaj u Philadephiji, da se puno tamošnjih ljudi angažiralo oko toga. Istaknuo je da je brigu oko smještaja u potpunosti preuzelo američko-hrvatsko društvo prijatelja Steve Rukavina.

- Hvala vam svima što ste se u ovakvom broju odazvali, ljudima, medijima, ne znam što reći... Danas je dosta cirkusa, idemo u neke nove bitke. Vidite, Mila je tu, spremna je za dalje. Idemo svoje odraditi - rekao je kratko Milin otac i dodao:

- Zadnja dva tjedna sam spavao jedno tri sata. Ja nisam ni karte pogledao, nisam znao ni kad krećemo. Sad bih vas zamolio ipak da odemo. Hvala vam lijepa, ljudi!

Na odlasku je svima okupljenima Mila rekla ‘bok’ i još nekoliko puta mahnula.

Malenu Riječanku Milu Rončević, koja boluje od rijetkog oblika leukemije, na put u SAD ispratio je i njezin djed Vladimir Rončević, dugogodišnji HTV-ov novinar i urednik.

U zračnoj luci Franjo Tuđman dao je izjavu za novinare, javlja Jutarnji.

- Na neki način je laknulo jer je ova prva faza, koja je bila izuzetno naporna i strašno stresna jer su se stvari mijenjale iz sata u sat. I ti pregovori sinoć, su trajali do 11 sati, prva faza je gotova, sada kreće ona puno bitnija, puno važnija, to je ta faza liječenja. Međutim, kao što smo vjerovali da će ova prva proći kako treba, tako vjerujemo da će i ova druga, kazao je.

Na pitanje kako komentira peticiju da obitelj Rončević zadrži svoju kuću, kazao je kako tu nema dvojbe, to je gotova stvar.

- On je takav čovjek, on neće promijeniti mišljenje, kada bi to napravio, smatrao bi da je obmanuo hrvatsku javnost. On sasvim sigurno prodaje kuću, poručio je.

Podsjetimo, jučer je pokrenuta peticija čija je svrha da se roditelje Mile nagovori da odustanu od prodaje vlastitoga doma. Facebook profil Marina Rončević također je zatrpan sličnim porukama. Sam Marin sinoć je komentirao tu peticiju poručivši da nema šanse da će se on predomisliti te poručio da je već potpisao ugovor: 'Nema tog čovjeka koji će me nagovoriti da postupim drugačije'.

