Preminuo Hrvoje Polan, majstor novinske fotografije i hrabar čovjek: snimao je ratove širom svijeta, radove su mu objavljivali vodeći svjetski mediji

Preminuo je, u 48. godini života, jedan od vodećih novinskih fotografa Hrvoje Polan. Radio je, među ostalima, za Feral Tribune, za Jutarnji list na samim počecima izlaženja 1998. i 1999. godine te za Reuters i Agence France Presse, pokrivajući prvenstveno ratne sukobe diljem svijeta, među ostalima na području bivše Jugoslavije, Albanije, Iraka, Gaze, Zapadne obale. Održao je i niz samostalnih i skupnih izložbi.

Jedna od njegovih fotografija, piše Jutarnji list, izložena je u njujorškom Muzeju moderne umjetnosti, znamenitoj MoMA-i, među fotografijama desetljeća, u okviru izložbe "100 best pictures of decade 2000-2010". Osim toga, njegove su radove objavljivale vodeće svjetske novine, kao što su Guardian, Newsweek, Time. Njegova ratna fotografija uvijek je bila direktna i iskrena, poštena. Strani su mu bili patetika, prvoloptaško lovljenje emocija, neosjetljivost ljudi na stradanja.

Krajem prošle godine promovirao je knjigu "Iza sedam logora - od zločina kulture do kulture zločina" nastalu u suradnji Polana, Viktora Ivančića i Nemanje Stjepanovića, koju je izdao Jesenski&Turk. Zadnjih je dana na svojim Facebook stranicama objavljivao stradanja u Gazi, očaj na licima žena, trupla i umiruće.

Preko posljednje fotografije koju je stavio na svoj Facebook zid piše da je uznemirujuća, da je gledate na svoju odgovornost. No, sam je fotograf prigodom svoje izložbe u Banja Luci, upitan u jednom intervjuu za uznemirujuće fotografije, to najbolje rekao: "Za one koji smatraju fotografije uznemirujućima ja mogu reći da su mentalno lijeni, jer nisu fotografije te koje su uznemirujuće. Stanje stvari oko nas i stvarnost je uznemirujuća". Naziv je te putujuće Polanove izložbe bio "Priče o besmislu".

Snimao je, među ostalim, sukobe u Gazi, djecu s PTSP-om kojih je u Gazi prema podacima 80 posto, posljedice američke invazije na Irak, zid koji Izrael gradi prema Palestincima, ljude koji su odsječeni s obje strane zida, ne mogu pristupiti školama, bolnicama, poslu, snimao je i masovne grobnice u Bosni...

U slobodno je vrijeme volio planinariti, ponajviše na Velebit.