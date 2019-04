A zašto ne organizirate humanitarnu akciju? Pitanje je zazvučalo pomalo „grezo“, ali ministar zdravstva Milan Kujundžić, mrtav-hladan kakav zna biti, kada ga je postavio zvučao je potpuno iskreno i nadasve ozbiljno. Njemu sučelice stajala je Ana Alapić, predsjednica udruge vitalno ugrožene djece „Kolibrići“ koja je već mjesecima, zajedno sa ostalim roditeljima očajnima što Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje odbija platiti lijek Spinrazu, vodila bitku da državni zdravstveni sustav konačno otvori oči, olakša život djeci oboljeloj od spinalne mišićne atrofije i odobri im financiranje skupe terapije.

Otac malene Mile Rončević novac za liječenje svoje princeze nije ni tražio od HZZO-a. Osamnaest milijuna kuna, koliko je potrebno za Milin odlazak u Dječju bolnicu u Philadelphiji - u kojoj liječnik Richard Aplenc eksperimentalno provodi revolucionarnu metodu liječenja akutne mijeloične megakariocitne leukemije bolesti koja bi Mili mogla spasiti život - pozvao je u pomoć ljude dobre volje koji su, u rekornom roku, skupili milijune.

Ne zato što je bio uvjeren da mu HZZO neće odobriti novce, nego stoga što je, prema vlastitim riječima, morao proći proceduru koja iziskuje vremena. A upravo njega Milini roditelji nisu imali. Na liječenje treba poći odmah, već ovoga utorka. Za bitku oko financiranja eksperimentalnog programa - kojega ne pokrivaju osiguravateljske kuće, pa ga HZZO u pravilu ne pokriva - nije bilo niti dana.

- Nije mi jasno zašto dolazi do ovakvih situacija. Ministru Kujundžiću predlagali smo da država osnuje Fond za inovativne terapije koji bi se popunio dijelom iz proračuna, možda od prihoda od prodaje cigareta ili alkohola, a dijelom od dobrovoljnih priloga građana. To bi i u slučaju sa malom Milom, i u slučaju sa Spinrazom, i u svim drugim sličnim situacijama mogao pripomoći - uvjerena je Ana Alapić.

Uostalom, milijarde kuna godinama su se slijevale u brodogradilišta, zašto ne bi država nešto izdvojila i za bolesnu djecu. No, njezin prijedlog nije prihvaćen. Umjesto toga, zeleno svjetlo dobila je inicijativa splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana, no Alapić u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju upozorava da još uvijek ne zna koliko je novaca prikupljeno na tom računu, niti na što se on točno troši. A novac je podsjeća ona, namjenski uplaćivan za financiranje Spinraze i to na na poticaj surove stvarnosti sa kojom se svakodnevno susreću djeca sa dijagnozom spinalne mišićne atrofije.

- Takav pristup nije ni dobar, ni trasparentan. Ne zna se tko raspolaže tim novcem ni pod kojim kriterijima. Uoči svake sezone poraste cijena cestarine za nekoliko kuna. Novac od tog poskupljenja mogao bi ići i u ovakve namjene, u poseban državni Fond - uvjerena je naša sugovornica.

Ona ističe da će bez toga skrb o teško bolesnoj djeci i u budućnosti ovisiti uglavnom o sposobnosti roditelja.

- Nama liječnici odbiju antidekubitalni madrac ili kolica, što je nonsens. Uslijed takve prakse, prisiljeni smo 50 posto pomagala za našu djecu kupuvati preko donacija ili humanitarnih akcija - kaže nam Ana Alapić.

Za nju, Hrvatska na papiru ima zdravstveni sustav zasnovan na solidarnosti, ali od toga u praksi nije, na žalost, ništa ostalo.

Za razliku od Spinraze, slučaj male Mile nije jedan od onih koji već na prvu izaziva gnušanje zbog birokratske hladnoće. Marin Rončević niti u jednoj prilici nije želio reći ni riječ protiv HZZO-a. Objavio je da su zdravstvene vlasti odmah i bez riječi prigovora odobrile korištenje Klofarabina, lijeka koji se u Hrvatskoj primjenjuje po prvi put. Proradila je i "paralelna linija": zagrebački gradonačelnik Milan Bandić javno se pohvalio da će, u dogovoru sa premijerom i gradonačelnikom Rijeke, Zagreb nadoknaditi koliko god novaca bude nedostajalo za plaćanje skupog liječenja male Mile. Ipak, glavninu cijene odlučili su platiti građani.

Ugledni hrvatski hematolog prof. dr. Mirando Mrsić prije 13 godina je sudjelovao u osnutku humanitarne zaklade „Ana Rukavina“. I tvrdi da su humanitarne akcije ovakvog tipa uobičajene i u drugim zemljama. U Francuskoj se tako svake godine organizira prikupljanje sredstva koja se ulažu u dijagnostiku i terapiju određenih rijetkih bolesti, za koje osiguranja ne pokrivaju troškove liječenja, kao i za skrb osoba sa invaliditetom.

- I ovo što se danas događa u Hrvatskoj nije ni ništa neuobičajeno. Ono što je jedina razlika je da u Hrvatskoj skupljamo sredstva za unaprijeđenje i liječenje u našem zdravstvenom sustavu, umjesto da država prepozna te potrebe i već ranije reagira odobravanje nabavke određenih lijekova - smatra dr. Mrsić.

Sjeća se da kako su početku krenuli prikupljati sredstva za liječenje novinarke Ane Rukavine u SAD-u sa tada eksperimentalnom metodom liječenja.

- U to vrijeme HZZO za tu metodu nije imao odobrena sredstva, jer osiguravateljske kuće ne plaćaju eksperimentarne načine liječenja, nego samo one koji su već stručno etablirani. Na žalost, nismo uspjeli jer je bolest bila brža. No, ostao je dio sredstava i tu se rodila se ideja da, umjesto da nabavimo neki od skupih aparata za hematološki odjel, osnujemo zakladu. Primarno smo razlišljali da prikupimo sredstva za uređenje registra dobrovoljnih darivatelja matičnih stanica - ističe Mrsić.

U to je vrijeme regitar imao svega 150 darivatelja. Hrvatska je po tome bila na europskom dnu. U trenutku kada su se u akciju uključuli hrvatski građani i svojim se prilozima odazvali humanitarnoj kampanji Zaklade Ana Rukavina, bilo je jasno da je, kao i u slučaju male Mile, samo nebo granica.

- Danas je registar šesti u svijetu po broju darivatelja obzirom na broj stanovnika. Uz to, zaživljela je i banka krvi iz pupkovine, a mladi stručnjaci posljednje tri godine odlaze u inozemstvo na usavršavanje kako bi znanje koje su tamo stekli donijeli natrag u Hrvatsku - zaključuje dr. Mrsić.ističući pritom da je Zaklada Ana Rukavina postala brand, dijelom i zbog toga što se točno zna gdje odlazi, odnosno u što se troši svaka kuna koja je uplaćena na račun.

Jer, kad već neće - ili ne može - država, pomognu dobri ljudi.