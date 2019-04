Tjedna prognoza možda će djelovati kao prvotravanjska šala, ali nije: nakon prekrasnog vikenda stižu olujno jugo i obilni pljuskovi

Nakon sunčanog, dijelom i vedrog te relativno toplog vikenda, a i iznadprosječno toplog ožujka, u Dubrovniku čak i rekordnog, gotovo diljem Hrvatske s manjkom oborine, prognoza koja slijedi nekome će možda djelovati kao prvotravanjska šala. Ali nije!

Za razliku od nedjelje, kada su, poput mnogih od nas, zbog pomaka sata i oblaci bili "umorni" i "pospani", pa su se "zaboravili" pojaviti na nebu - sljedećih će ih dana povremeno biti, javlja HRT. U ponedjeljak manje, zatim sve više.

Štoviše, iz njih će gotovo posvuda biti i kiše - u utorak uglavnom u gorju, zatim i drugdje. Ponegdje će gotovo sigurno biti i izraženijih pljuskova i grmljavine, a ne smije se isključiti ni mogućnost olujnih nevremena, osobito u četvrtak i petak na Jadranu i područjima uz njega.

Pritom bi glavobolje, nervozu i neke druge nevolje nekima mogla prouzročiti južina i sve nepovoljnije biometeorološke prilike, na Jadranu od srijede do petka i često jako jugo, gdjegod vrlo vjerojatno i olujno, s kojim će biti i velikih valova, ograničenja u prometu...

U utorak još u kopnenom području pretežno sunčano, a više će oblaka biti ponajprije u gorju, gdje može pasti i koja kap kiše. Od srijede će uz promjenljivu naoblaku mjestimice biti kiše, moguće i u obliku pljuskova, a najmanja vjerojatnost za kišu je na istoku zemlje. Jutra će biti toplija, a dnevna temperatura u postupnom padu.

Na Jadranu u utorak postupno sve više oblaka, a od srijede će kiša biti česta, lokalno moguće i u obliku obilnijih pljuskova. U utorak će bura okrenuti na jugo, koje će postupno jačati na umjereno i jako, u četvrtak, osobito u Dalmaciji vjerojatno i olujno. U petak se očekuje slabljenje juga. Dnevna temperatura zraka bit će u manjem padu, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a.

Ožujak i prvi kvartal 2019. - relativno toplo i većinom sušno

Iako, nakon 2018. godine, ekstremi se nastavljaju i u ovoj! Premda službene analize klimatologa DHMZ-a tek slijede nakon detaljne provjere svih podataka, već prema trenutačno dostupnim podacima s glavnih meteoroloških postaja DHMZ-a može se zaključiti kako je srednja mjesečna temperatura zraka ovogodišnjega ožujka diljem Hrvatske bila viša od prosjeka, uglavnom za 2 do 3 °C. Štoviše, u Dubrovniku je čak bila kao nikada do sada - vjerojatno 14,5 °C, a dosadašnji rekord bio je 2017. godine - 14,1 °C.

Stoga će klimatološke ocjene za ožujak - prema klimatologiji iz razdoblja 1961. do 1990. godina, a slično i prema novijoj, od 1981. do 2010. godine - biti većinom od "toplo", u primjerice Osijeku, do "ekstremno toplo" u Dubrovniku, a zbog ukupne mjesečne količine oborine - od "sušno", u primjerice Zagrebu, Gospiću, Kninu i Splitu, do "vrlo sušno" u Osijeku, Rijeci i Dubrovniku.

I srednja temperatura zraka prvog tromjesečja ove godine diljem je Hrvatske viša od prosječne, pa će vjerojatno zaslužiti klimatološke ocjene najčešće "toplo" i "vrlo toplo", a prema ukupnoj sezonskoj količini oborine, koja je u većini mjesta manja od prosječne - uglavnom "normalno" i "sušno"...