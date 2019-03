Mila je trenutačno dobro, uz nju smo 24 sata na dan, izmjenjujemo se suprug i ja. U velikoj smo gužvi, trenutačno radimo na vizama, ujutro idemo u veleposlanstvo SAD-a i nadam se da će sve biti u redu i da putujemo u utorak ujutro. Ovo sve što se događa proteklih dana je predivno, genijalno, fenomenalno…

Nemam uopće riječi kojima bih izrazila svoju zahvalnost. Ne znam koliko smo točno prikupili jer uplate nisu vidljive preko vikenda, ali sve ćemo objaviti odmah u ponedjeljak ujutro - ispričala je u nedjelju za Jutarnji list Milina majka Sanja Matijević Rončević.

Kako se doznaje, avionske karte Rončevićima je donirala jedna tvrtka i letjet će preko Frankfurta za Philadelphiju, gdje bi trebali stići u utorak navečer. Tamo će ih preuzeti u Children’s Hospital of Philadelphia, gdje će odmah krenuti s terapijom za Milu. Majka Sanja, koja je liječnica, bit će cijelo vrijeme uz Milu i tijekom putovanja pružat će joj svu potrebnu medicinsku skrb.

Prema posljednjim informacijama, do početka vikenda skupljeno je oko milijun i pol američkih dolara, dakle oko pola potrebnog iznosa, no uplate koje su stizale u subotu i nedjelju u banci će biti vidljive tek u ponedjeljak. Također, znatna količina sredstava prikupljena je i na doslovno stotinama većih i manjih humanitarnih akcija koje su organizirane diljem Hrvatske.

U Rijeci praktički da nema kafića u kojem se ne prikuplja novac za Milino liječenje, uključili su se na deseci udruga, sportskih klubova, navijačke skupine, pojedinci poznati i nepoznati javnosti… Pokrenuto je nekoliko crowfunding kampanja koje još uvijek traju, a uplate stižu doslovno iz cijelog svijeta.

Jedan čovjek prodaje automobil i sva sredstva daruje za Milino liječenje.

- Rasplakao sam se kada sam to vidio - kaže Luka Panjković, prijatelj Rončevića, koji je jedan od pokretača humanitarne akcije.

Sve je krenulo u jednom kafiću na Bulevardu, riječkom kvartu, u utorak. Luki je prijateljica pomogla otvoriti Viber grupu jer sam nije znao, u koju su uključili sve kontakte.

Tada se još baratalo s cijenom od milijun dolara i prijatelji su vjerovali da će razliku od nekoliko stotina tisuća eura, koliko je Rončevićevima nedostajalo, moći prikupiti privatnim donacijama, bez akcije velikih razmjera. No, u četvrtak navečer iskristalizirala se bitno veća cijena, od 2,8 milijuna dolara, i Marin Rončević izgubio je nadu da će ih uspjeti prikupiti. Tražio je da se sve što je pokrenuto obustavi.

No, prijatelji mu to nisu dozvolili. U petak su pojačali na najjače, ubacili u petu brzinu i mobilizirali cijelu Hrvatsku, kao i cijelu regiju te zemlje diljem svijeta u kojima žive Hrvati, Srbi, Slovenci, Bošnjaci… Nevjerojatan odaziv rezultirao je najvećom humanitarnom akcijom prikupljanja sredstava za nečije liječenje u hrvatskoj povijesti. Praktički da nema osobe iz Hrvatske do koje akcija za Milu nije došla, od Luke Modrića do Gorana Višnjića.

Vlasnici kafića, trgovina, uslužnih obrta i tisuća tvrtki odriču se dijela svoje zarade za Milu, trče se humanitarne utrke, rade se koncerti, nastupi DJ-eva….

- Ovo je nevjerojatno, iznad svih naših očekivanja… Toliko jedinstvo, toliko pozitivne energije - kaže Panjković.

Nitko ne sumnja da će sredstva za Milu do utorka biti prikupljena. Sav eventualni višak, bude li ga, ostat će za liječenje buduće djece koja se nađu u sličnoj situaciji, piše Jutarnji list.

Stanje sredstava skupljenih za pomoć Mili, kao i uputstva kako možete sami pomoći, pogledajte na stranici www.lifeformila.com