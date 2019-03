Europski parlament podržao je prijedlog direktive kojom se od 2021. na razini Europske unije ukida polugodišnje pomicanje sata, a zemljama članicama prepušta odluka o odabiru ljetnog ili zimskog računanja vremena. U Hrvatskoj se trenutno vodi rasprava koje računanje vremena odabrati, no i dalje postoje oni koji smatraju da uopće ne treba ukinuti pomicanje sata.

O tome smo razgovarali s metorologinjom Dunjom Mazzocco Drvar i zastupnicom u Europskom parlamentu Biljanom Borzan, piše Jutarnji list.

Treba li ukinuti pomicanje sata?

Mazzocco Drvar: - Treba ostati kako je i ostaviti pomicanje sata. Naviknuli smo se i prilagodili život tome, a što god napravimo i koju god opciju odaberemo trebat će nam neko dulje vrijeme da se na to naviknemo.

Borzan: - Europska komisija je provela online anketu na koju se odazvalo čak 4,5 milijuna ljudi, od kojih je otprilike 84 posto reklo da je protiv, a kod nas je taj postotak bio preko 90 posto. U tom slučaju, čak ako neki političar ne smatra da se ovdje radi o problemu, na njemu je da uvaži mišljenje većine građana.

Treba li Hrvatska uvesti ljetno ili zimsko računanje vremena?

Mazzocco Drvar: - Zimsko računanje vremena je ono pravo, prirodno vrijeme i ako se već moram odlučiti za jednu od te dvije varijante, onda bih se odlučila za zimsko, upravo zato što tako funkcionira priroda i u tom scenariju je sunce u zenitu točno u 12 sati. To ujedno znači da se dnevni maksimum i temperature postižu ranije, čime nam najveće vrućine ljeti neće biti u 5 sati popodne nego u 3 sata, kada se ionako preporučuje ljudima da ostanu u zatvorenom i da se klone sunca.

Borzan: - Zbog turizma će vjerojatno u Hrvatskoj prevladati stav da se uzme ljetno računanje vremena. No, ja ne bih voljela da jedna država zauzme prestriktni stav, jer ako svatko odabere drugačije vrijeme dobit ćemo leopardovo krzno u Europskoj uniji. Zato bih voljela da se postigne određeni konsenzus i da cijela EU bude u istom računanju.

Kako komentirate situaciju u kojoj bi Hrvatska uvela zimsko, a Hrvatska ljetno vrijeme?

Mazzocco Drvar: - U ovom svijetu tehnologije i globalizacije mislim da takve stvari više ne predstavljaju neku veliku prepreku. Nama se mobiteli sami adaptiraju i promijene vrijeme, putujemo avionom na drugi kraj svijeta i za jedan dan se prilagodimo. Nije to nešto što u današnje vrijeme predstavlja veliki problem. Smiješno je, ali nije tako dramatično da bih to nazvala problemom.

Borzan:- Gledajmo to ovako. Ako se vozite vlakom ili letite avionom, onda se pomiče vrijeme dolaska iz Zagreba u Ljubljanu, što samo dovodi do komplikacija. Ujedno, u firmama koje danas imaju poslovnice po cijeloj Europi neki će zaposlenici početi raditi u 8, drugi u 9 i bit će im problematično to sve uskladiti.