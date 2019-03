Zaključno s petkom navečer, za liječenje Mile Rončević prikupljeno je oko 9 milijuna kuna, od čega preko osam milijuna na račun Marina Rončevića te oko 800 tisuća na račun Zaklade Nore Šitum, koja se jučer uključila u akciju.

Angažirao se i Ured predsjednice Kolinde Grabar Kitarović koji je spojio obitelj Rončević s Pjerom Šimunovićem, hrvatskim veleposlanikom u SAD-u. Veleposlanik je razgovarao s čelnim ljudima Children's Hospital of Philadelphia, bolnice u kojoj Mila ima najviše šanse za liječenje oblika leukemije od koje boluje, te je obitelji Rončević potvrđeno da će plan liječenja, s ukupnim troškovnikom biti predan do kraja njihovog radnog vremena u ponedjeljak, odnosno do večernjih sati po hrvatskom vremenu, piše Jutarnji list.

Nevjerojatan odaziv građana: za malu Milu prikupljeno 8 milijuna kuna! Otac Marin: Ne vjerujem da se ovo događa, najiskrenije hvala svima!

LJUDI VELIKOG SRCA, POMOZITE! Mala Mila umire, a zadnja šansa joj je skupa operacija u SAD-u. Za pet dana moramo skupiti tri milijuna dolara. Idemo!

Pomozimo maloj Mili: u veliku humanitarnu akciju uključili se Perišić, Rebić, Duvnjak, Konjuh...

Predsjednica je u subotu o svom angažmanu dala i kratku izjavu novinarima.

- Angažirali smo se, naravno, to su pitanja na koja svaki čovjek... jednostavno morate biti čovjek. Radimo što god možemo, ali želim sačuvati privatnost obitelji pa neću o detaljima. Potrudit ću se iznaći načina, kako s financijske, tako i stručne strane, izjavila je predsjednica.

- U kontaktu smo sa specijalistima, liječnicima, pomoć ne mora biti samo materijalna, može biti i stručna, iako smo pomogli i financijski, rekla je Grabar-Kitarović.

S obzirom na dinamiku prikupljanja sredstava, sve je izglednije da će do idućeg utorka biti prikupljeno 2,8 milijuna američkih dolara, koliko košta eksperimenalna terapija u bolnici u Philadelphiji. Obitelji Rončević potvrđeno je da je izrada plana liječenja za Milu prioritet lječničke ekipe Children's Hospital of Philadelphia te da će biti spremni za njezin dolazak.

Mila, koja leži na Odjelu hematoonkologije u Dječjoj bolnici Kantrida, danas bi trebala početi primati kemoterapiju u trajanju od pet dana. U drugom ciklusu, nakon oporavka, uslijedit će terapija klofarabinom, lijekom koji je posebno trebalo odobriti Povjerenstvo i kojeg su preporučili eminentni njemački stručnjaci i referentni centar u Zagrebu. To je protokol u slučaju da ostane na liječenju u Hrvatskoj, što bi odgodilo odlazak na terapiju u SAD. Naime, liječenje klofarabinom je izrazito teško pa ne bi mogla potovati.

Što se tiče prikupljanja sredstava, angažirala se cijela Hrvatska, a u doniranje su se uključili i građani susjednih zemalja, kao i brojni ljudi po cijelome svijetu. Sredstva su donirali i brojni hrvatski nogometni reprezentativci i drugi sportaši te poznate javne ličnosti. Samo u Rijeci, donacije se prikupljaju na stotinjak lokacija te se organizira nekoliko humanitarnih događaja ovog vikenda.

Marinovi i Sanjini prijatelji, koji od samog početka ulažu ogromne napore u organizaciju akcije, uvjereni su da će do utorka biti prikupljeno svih 2,8 milijuna. Sredstva s marinovog računa biti će prebačena na Zakladu kojoj će ostati sav eventualni višak.

U akciju za pomoć Mili priključili su se i brojni sportaši, javljaju Sportske novosti. Među njima su hrvatski nogometni reprezentativci Ivan Perišić, Ante Rebić, rukometaši Domagoj Duvnjak, Luka Stepančić, nogometni klub Rijeka, tenisačica Ana Konjuh i mnogi drugi...

Iz Zaklade Nora Šitum u subotu su objavili i fotografiju Luke Modrića koji drži papir s natpisom 'Svi za Milu', a Luka je tu fotografiju kao i podatke o načinu na koji se može uplatiti novac objavio na svojem profilu na Instagramu, jednom od najpraćenijih na svijetu.

Porukama su se u znak podrške uključili i mnogi drugi slavni hrvatski sportaši poput Ivana Rakitića, Darija Šarića, Ivana Balića... Veliko srce pokazali su i trećeligaški hrvatski klubovi koji će prihod od utakmica 21. kola koje se igraju za vikend donirati za liječenje Mile.

Ukoliko Mila počne primati kemoterapiju, put u SAD bi se mogao odgoditi na mjesec dana, a ukoliko se primanje kemoterapije odgodi, na put bi mogla otići u ponedjeljak ili utorak, javlja dnevnik.hr.

"Mila se odlično osjeća, dobrog je općeg stanja i sada samo čekamo odluku što bi bilo bolje za nju, kemoterapija ili odlazak u SAD već idući tjedan. Imamo razrađen cijeli plan boravka u SAD-u, svi nam pomažu i iznimno smo im zahvalni“, rekao je za dnevnik.hr otac djevojčice Marin Rončević.

Oko slučaja dvogodišnje Mile angažirao se i Ured predsjednice i hrvatski veleposlanik u SAD-u Pjer Šimunović koji je bio spona s Dječjom bolnicom u Philadelphiji. Bolnica će Milinoj obitelji do ponedjeljka predati plan liječenja i ukupan troškovnik.

Pomoći možete donacijama na račun HR36 4133 0063 1100 0264 4 na ime Marin Rončević, opis plaćanja obavezno - ‘darovanje za zdravstvene potrebe - liječenje Mile Rončević’.