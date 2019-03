Stiže pogoršanje vremena! Bliži se kraj dugog suhog razdoblja, pripremite se na jako jugo i kišu

Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku, najavljuju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, od sredine dana zapadnjak i sjeverozapadnjak, ponegdje uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 16 i 21 celzijev stupanj.

Nedjelja će, premda za sat vremena kraća zbog pomicanja kazaljki, biti podjednako sunčana kao dosadašnje u ovome mjesecu i posvuda iznadprosječno topla, javlja HRT.



Relativno toplo bit će i početkom narednog tjedna, tijekom kojeg će biti sve oblačnije, uz porast jutarnje temperature i pad poslijepodnevne, te uz jačanje južnog i jugozapadnog vjetra na jugu Jadrana.

Kraj suhog razdoblja

Kiša će biti sve vjerojatnija, u utorak uglavnom u gorju, kasnije gotovo posvuda, što će značiti kraj relativno dugog suhog razdoblja. Ostvare li se trenutačne prognoze, u mnogim će krajevima biti i obilnije kiše, osobito na Jadranu i područjima uz njega, a moguća su i lokalna nevremena.



No do tada možemo uživati u lijepom vremenu, a planove za boravak na otvorenom nekima bi mogao pokvariti samo umjereni vjetar - na sjevernom Jadranu jugozapadni i zapadni, prema otvorenome moru i uz zapadnu obalu Istre te na srednjem Jadranu sjeverozapadni, a podno Velebita bura koja bi na udare mogla biti jaka.



Uz sunčano će vrijeme najviša dnevna temperatura biti od 16 do 19 °C, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje i malo viša.

Pogoršanje vremena

U nedjelju će na kopnu biti vedro i još toplije nego u subotu. Početkom novoga tjedna još relativno toplo, ali sve oblačnije, osobito u zapadnim krajevima. Pritom u ponedjeljak još posvuda suho, a u utorak malo kiše može pasti uglavnom u gorju. Od srijede je sve vjerojatnije promjenljivije vrijeme, uz povremenu kišu te nižu temperaturu.



Nedjelja će i na obali biti sunčana u vedra, no od utorka, osobito na sjevernom Jadranu, a od srijede i drugdje, stiže pogoršanje vremena uz jugo u jačanju, a od sredine tjedna treba računati i na kišu.