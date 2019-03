Velika humanitarna akcija pokrenuta je za liječenje dvogodišnje Mile Rončević koja boluje od leukemije (akutne mijeloične megakariocitne leukemije AML M7) i liječi se u dječjoj bolnici Kantrida u Rijeci.

Nevjerojatan odaziv građana: za malu Milu prikupljeno 8 milijuna kuna! Otac Marin: Ne vjerujem da se ovo događa, najiskrenije hvala svima!

LJUDI VELIKOG SRCA, POMOZITE! Mala Mila umire, a zadnja šansa joj je skupa operacija u SAD-u. Za pet dana moramo skupiti tri milijuna dolara. Idemo!

Pomozimo maloj Mili: u veliku humanitarnu akciju uključili se Perišić, Rebić, Duvnjak, Konjuh...

Obitelj iz Hreljina našla se pred zidom kad su saznali da je njezino liječenje nemoguće uspješno nastaviti u Hrvatskoj i u Europi. Kao posljednja mogućnost otvorilo se eksperimentalno liječenje u bolnici u Philadelphiji u SAD-u. Troškovi liječenja iznose čak 2,8 milijuna dolara (18 milijuna kuna).

Zahvaljujući apelu obitelju upućenom preko Facebooka, vijest se proširila u cijeloj Hrvatskoj, dobri ljudi iz zemlje, ali i inozemstva uplaćuju donacije. Do 18 sati bilo je prikupljeno oko 8 milijuna kuna.

Novac se prikuplja velikom brzinom, jer u 11 sati na računu je bilo 3,5 milijuna kuna.

U Dnevniku Nove TV najnovije informacije o akciji i zdravstvenom stanju bolesne djevojčice dala je njena majka Sanja Matijević Rončević koja je i sama liječnica u riječkom KBC-u.

Kako je Mila, kakve su najnovije informacije?

Mila je izrazito dobrog općeg stanja. Oporavila se jako dobro od posljednje kemoterapije koju je primila i od posljednje infekcije. Puna je života i dobro je.

Vaš suprug je rekao da djevojčica mora primiti ovaj izrazito jaki lijek - hoće li ga početi primati sutra?

U dogovoru s profesoricom Jelenom Roganović koja je liječi, mi smo je molili da ne odgađamo kemoterapiju s obzirom na najnovije vijesti koje smo jučer odbili iz Amerike, o abnormalnoj cifri koja je potrebna za nastavak liječenja u SAD-u i tražili smo da Mila dobije kemoterapiju sutra ukoliko se nešto ne dogodi do večeras ili do sutra ujutro, Mila će morati početi sutra s kemoterapijom u Rijeci.

Što to onda znači, može li odmah otputovati u Ameriku?

Ako sutra započnemo s primanjem kempoterapije, koja je izrazito teška koja će je jako oslabjeti i ima svoje toksične nuspojave, sigurno neće biti u stanju putovati još neko vrijeme.

U HZZO-u su nam rekli da su pretraživanjem međunarodnog registra pronađena tri potencijalna darivatelja krvotvornih matičnih stanica - što to znači za Milu?

Za Milu to znači život, za Milu to znači da ukoliko je se dovede barem u parcijalnu remisiju u kojoj bi mogla biti liječena, transplantacijom krvotvornih matičnih stanica, to znači potencijalno izlječenje, to znači dobra vijest.

Upitana za poruku koju bi poslala građanima u Dnevniku Nove TV rekla je: ''Ni u najluđim snovima nismo očekivali ovakav odaziv, nema riječima kojima možemo zahvaliti ljudima''.