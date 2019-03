Pred nama je pravi proljetni vikend: u subotu još vjetrovito, nedjelja idealna za izlet u prirodu, temperature u Dalmaciji preko 20 stupnjeva

Na Jadranu će u petak biti pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka, u prvom dijelu dana osobito podno Velebita i Biokova na udare i olujna bura, a poslijepodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 celzijevih stupnjeva.



S subotu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, javlja neverin.hr. Umjerena bura puhat će u podvelebitskom primorju. Ujutro prolazne bure može biti i u Dalmaciji, dok će tijekom dana na većem dijelu Jadranu puhati umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu između 2 i 7°C, a na moru od 7 do 13°C. Najviša dnevna posvuda većinom između 14 i 19°C, a u dijelu Dalmacije i do 21°C.

Zadnjeg dana ožujka, u nedjelju, prevladavat će vedro i sunčano vrijeme u cijeloj zemlji. Vjetar na kopnu slab, a na moru umjeren sjeverozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka bez veće promjene u odnosu na prethodni dan, dok će dnevna biti za stupanj do dva viša.