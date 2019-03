Ugovor o najmu luksuznog Mercedesa E klase između majke ministrice Gabrijele Žalac i tvrtke Star rent-a-car šibenskog poduzetnika Josipa Stojanovića, kojim je Jolly mahao prije neki dan na konferenciji za novinare, potpisan je, prema onome što je objavljeno, 18. siječnja, no ovjera potpisa majke Vinke Ivanković napravljena je kod javnog bilježnika tek 5. ožujka, čak mjesec i pol nakon sklapanja ugovora, javlja Jutarnji list.

Ova činjenica koju smo otkrili, a koja je potkrijepljena i videoprilogom iz RTL Direkta od četvrtka, budi sumnju u vjerodostojnost ugovora o najmu i priče koju ministrica Žalac javno pripovijeda - da je Mercedes koji je dva mjeseca bio parkiran u dvorištu njezine obiteljske kuće, i kojim se navodno hvalila lokalnim HDZ-ovcima još sredinom siječnja, a koji prema svjedočenju susjeda isključivo vozi njen suprug Mario Žalac - unajmila njena majka, koja će ga, kako je ministrica rekla, vjerojatno i kupiti.

Radi li se o crnom leasingu? Ako roditelji ministrice Žalac po završetku najma dobiju Mercedes u svoje vlasništvo, moglo bi se raditi o nelegalnoj praksi

Potpis je ovjerio javni bilježnik u Vinkovcima i, prema tumačenju nekih njegovih iskusnih kolega u Zagrebu, on nije u ovoj priči napravio ništa protuzakonito jer dozvoljena je naknadna ovjera potpisa, ne i solemnizacija, ali potvrđuju nam da je riječ o neuobičajenoj praksi koja se kod njih u uredu nikada ne događa.

- Ovjerom potpisa utvrđuje se identitet potpisnika i to se radi isti dan kada se ugovor i solemnizira kod javnog bilježnika te je doista čudno da je potpis ovjeren tek nakon mjesec i pol. To se kod nas ne bi moglo dogoditi, a uostalom i leasing kuća traži da im vratite primjerak ugovora s ovjerenim potpisima, a zašto to ova kuća nije tražila, možemo samo spekulirati - kaže za Jutarnji list ovaj iskusni zagrebački javni bilježnik iz jednog od najvećih javnobilježničkih ureda u državi. Dodaje da može samo spekulirati zašto je majka ministrice mjesec i pol zadržavala ugovor koji je potpisan 18. siječnja i zašto autokuća Star rent a car nije tražila svoj primjerak ugovora.

- Gledajte, da vi i ja idemo uzeti auto na leasing, ta auto-kuća bi isti dan tražila svoj primjerak solemniziranog ugovora sa svim ovjerenim potpisima. To nije kazneno djelo, ali je neuobičajeno. Zapravo, majka ministrice Žalac, ako je vozila taj automobil od 18. siječnja, vozila ga je bez valjane dokumentacije - pojašnjava nam ovaj javni bilježnik.

Ugovor o najmu sklopljen je na određeno vrijeme, i to od 18. siječnja 2019. do 31. siječnja 2020., s tim da se može raskinuti u bilo koje vrijeme uz otkazni rok od 15 dana.

Prema članku 4 Ugovora, najmoprimac je dužan podmirivati mjesečni iznos najamnine najkasnije do 5. u mjesecu za sljedeći mjesec. Bilo bi dobro da ministrica Žalac pokaže i uplatnice kao dokaz, da vidimo tko je i je li uopće plaćao najam auta.

Jutarnji list poslao je upit njenom Ministarstvu da nam dostave i ugovor i uplatnice, ali nakon što smo otkrili priču o Mercedesu, više nam se uopće ne javljaju.

Druga stvar koja bi mogla biti sporna u ovoj priči oko najma luksuznog Mercedesa je i cijena. Naime, u ugovoru stoji da je mjesečna cijena najma 903,01 euro, odnosno nešto manje od 6800 kuna, a Nova TV je u prilogu od četvrtka u razgovoru s jednim djalatnikom druge rent-a-car kuće doznala da se kod njih isti model Mercedesa s osnovnom opremom unajmljuje po cijeni od 13.000 do 14.000 kuna mjesečno, dakle po 100 posto većoj cijeni od one koju je Jolly dao ministričinoj majci.

I treća stvar koja baca sumnju na cijelu priču jest ta da zapravo za ugovor o dugoročnom najmu s rent-a-car tvrtkom uopće nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika, nego se takvi ugovori ovjeravaju isključivo kad je riječ o leasingu, za što Star rent a car nema dozvolu Hanfe. Kako je sama ministrica rekla da bi joj majka nakon najma mogla i kupiti automobil, ovdje bi mogla biti riječ o i tzv. crnom leasingu.

- Kod nas nema potrebe ići kod javnog bilježnika kada se sklapa ugovor o najmu. Dovoljan je pečat na ugovoru - pojasnila je djelatnica jedne rent-a-car tvrtke.

Isto je Jutarnjem rekao i djelatnik drugog rent-a-cara - samo je kod leasinga potrebna ovjera kod javnog bilježnika i isti dan se ugovor solemnizira i ovjeravaju potpisi, te se šalje primjerak leasing kući.

Kao što smo već rekli, iz Ministarstva regionalnog razvoja nije stigao nikakav odgovor na upit, a slično je postupio i osebujni poduzetnik Jolly.

- Neću vam ništa reći jer sve što sam imao reći, već sam rekao - kratko je poručio Stojanović uz nekoliko ironičnih napomena.