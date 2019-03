Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

NEVENKA TROMP, BIVŠA ISTRAŽITELJICA TUŽITELJSTVA U HAAGU Srbija je spašena - kao da nema veze s ratom

"Karadžić i Mladić bili su Miloševićevi ‘izvođači radova’ i frapantno je kako je Srbija uspjela izići neokrnjena iz svih sudskih postupaka. Imala je podršku međunarodne zajednice".

SPLITSKE VIJESTI OTPRIJE STO GODINA - ISTE KAO DANAŠNJE: Sve jastoge pokupovali Francuzi i Amerikanci

Ima, doduše, i danas nemogućih vijesti, poput ove: "Mandi Marasović iz Varoša ukraše iz kuće skotnu ovcu". ‘Novo doba’ čitali smo u digitaliziranom obliku zahvaljujući projektu digitalizacije ovih novina - u Splitu izdavanih od 1918. do 1941. godine - koji je provela splitska Sveučilišna knjižnica

MA ČEKAJTE, OVO MORATE PROČITATI Ukradene predmete policajci dali na čuvanje - osumnjičenom

"Kad sam tražio da mi vrate automobil, vratili su mi i 30 metalnih valjaka, i stvarno se pitam kako su mi mogli vratiti predmete za koje su sumnjali da sam ih ukrao", ne može se načuditi ni osumnjičeni Valentino N. Z.

ŠTO SE DOGODILO S PRIZNANJEM NJEMAČKOJ KANCELARKI Doktorat već pet godina čeka Angelu Merkel

Iako se spekuliralo da se počast njemačkoj kancelarki iz nekog razloga osporava i koči, za razliku od Bandićeve, pokazalo se da Angela Merkel doktorat prihvaća i zahvaljuje. Čeka se samo da dođe po njega.

ALMIR TURKOVIĆ NAKON INFARKTA Dragi hajdukovci, hvala na brizi, brzo ću u Split

"Hitro sam došao u bolnicu, to me spasilo. Moram se strogo liječit, gasim mobitel i fejs, hvala svima na brizi, ali nema me", poručuje bivši bosanskohercegovački nogometaš.

