Radi li se o crnom leasingu? Ako roditelji ministrice Žalac po završetku najma dobiju Mercedes u svoje vlasništvo, moglo bi se raditi o nelegalnoj praksi

Ako roditelji Gabrijele Žalac, koji navodno unajmljuju luksuzni Mercedes E klase koji je posljednjih mjeseci parkiran u dvorištu obiteljske kuće ministrice Žalac u Vinkovcima, po završetku najma dobiju automobil u svoje vlasništvo, moglo bi se raditi o nelegalnoj praksi leasinga na crno, piše Jutarnji list.

Naime, prema Zakonu o leasingu, kompanija koja se bavi leasingom kupuje automobil od dobavljača prema konkretnim željama i uputama klijenta, a zatim mu ga daje na korištenje na određeno vrijeme i uz određenu naknadu. Klijent može dogovoriti financijski ili operativni leasing, a razlika je u tome što kod ovog prvog, nakon što isplati posljednju ratu, vozilo prelazi u njegovo vlasništvo.

Međutim posao leasinga smiju obavljati samo ona društva koja za to imaju odobrenje Hanfe, dok su za one koji te usluge pružaju mimo propisa predviđene novčane kazne između 50.000 i 100.000 kuna. Na Hanfinom popisu društava koje takvu dozvolu imaju trenutačno se nalazi 16 kompanija, no među njima nije Star Rent A Car, tvrtka čiji je vlasnik šibenski tajkun Josip Stojanović Jolly, a koja je vlasnik luksuznog Mercedesa parkiranog u vinkovačkom dvorištu ministrice Žalac.

Kako je Hanfa upozorila krajem veljače, na hrvatskom su se tržištu pojavili poslovni modeli dugoročnog najma vozila, koji su po svom sadržaju istovjetni usluzi leasinga, ali koje nude kompanije koje za to nemaju dozvolu. Tako je Agencija objavila rješenje kojim tvrtki Anterra, franšizeru globalnog rent-a-car brenda Hertz, zabranjuje obavljanje poslova leasinga bez odobrenja, a koje su prema Hanfinoj analizi do tada odrađivali mimo zakona. Naime, budući da je obavljanje poslova leasinga standardizirano Zakonom o leasingu, svi su segmenti poslovanja s klijentima vrlo precizno definirani.

- Ako se netko bavi poslovima leasinga, a nije podložan ispunjenju svih regulatornih zahtjeva, u znatno je povoljnijoj poziciji, od troškova poslovanja, kompleksnosti poslovanja, prava i odgovornosti prema svim stranama uključenim u posao leasinga te transparentnosti prema klijentima - upozorio je Vladimir Kristijan, predsjednik Udruženja leasing društava Hrvatske gospodarske komore i član Uprave Erste & Steiermarkische S-Leasinga.

Društva za leasing već se godinama žale da rent-a-car kuće ulaze u njihovu sferu poslovanja, pružajući dugoročni najam koji je vrlo sličan uslugama leasinga, ali bez rigoroznih kontrola kroz koje leasing društva moraju prolaziti i koje njihovo poslovanje znatno poskupljuje i komplicira.

Kako su za Jutarnji list potvrdili u Hanfi, rent-a-car kuća smije obavljati poslove dugoročnog najma, ali ne smije za klijenta nabavljati automobile koje im zatim iznajmljuju.

- Navedeni posao nije sporan ako prilikom obavljanja poslova dugoročnog najma rent-a-car kuće vozila imaju na svom lageru i po potrebi ih iznajmljuju (neovisno o tome imaju li nad vozilima vlasništvo ili su vozila vlasništvo leasing društva). Međutim, ako bi rent-a-car kuća stekla vlasništvo nad vozilom, a prethodno ga nabavila (kupila) temeljem zahtjeva najmoprimca i prema specifikaciji dobivenoj od najmoprimca te tom istom najmoprimcu odobrila korištenje uz naknadu, navedeno bi se smatralo poslom leasinga sukladno Zakonu o leasingu, za što rent-a-car kuće nemaju Hanfino odobrenje - stoji u njihovom odgovoru.