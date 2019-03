Žalac sumnja da joj skandale smješta netko iz HDZ-a: 'Ne znam kome smetam, ali obrisi mi se kristaliziraju'; Otkrila i koliki je mjesečni najam za skupocjeni mercedes u njenom dvorištu

Gabrijela Žalac bila je gošća Dnevnika Nove TV, o svim detaljima slučaja nesreće i političkoj pozadini s ministricom je razgovarala Sabina Tandara Knezović.



Zašto odmah jučer niste rekli da je auto od Vaših roditelja?



- Upit koji je došao do našeg Ministarstva je pitao je li auto koji je parkiran u dvorištu u vlasništvu mene ili mog supruga i mi smo odgovorili da niti je u vlasništvu niti je u najmu moje obitelji.



Mislite li da ste rekli čiji je, već jučer otklonili sve sumnje?



- Ne mislim. Mislim da smo sve rekli jučer, prekjučer, jutros ili popodne, bilo bi sve isto.



Oporba smatra da su Vam izjave bile kontradiktorne?



- Mislim da sam bila apsolutno precizna. Oporba je da svaki dan kritizira, to je njihov zadatak. Kad govorimo o ugovoru o najmu, ja sam ga donijela, da ne bi bilo nešto krivo. Sklopila ga je moja majka s rent-a-carom. Ima i aneks ugovora, ovjeren kod javnog bilježnika. Mislim da se krši Zakon o GDPR-u. Zašto bih izlazila s ugovorom koji je vezan za moje roditelje?



Gospodin Stojanović je rekao da ste vi dozvolili da se pokaže.



- Nakon svega, naravno da smo se dogovorili da ćemo ga pokazati, jer ništa ne krijemo, niti imamo što skrivati.



Jeste li spremni sve predočiti i Povjerenstvu ukoliko slučaj dođe do njih?



- Apsolutno. Svu svoju imovinu, sve što imam i do sada i ubuduće i prijavila u svoju imovinsku karticu i sigurna sam da kada budem kupovala auto, da ću ga prijaviti u imovinsku karticu, što je i moja obveza.



Planirate kupiti auto?



- Planiram dogodine kupiti auto, s obzirom na to da sam imala prometnu nesreću.



Tko plaća mjesečne uplate za auto?



- Moja majka ima ugovor o najmu vozila i aneks ugovora. Cijene koje su tamo bile izložene nisu prihvatljive.



Možete nam reći koliki je mjesečni najam?



- Mjesečno 599 eura plus 304 eura za kasko, osiguranje vozila, registraciju, ugovor je sklopljen na godinu dana. Hoće li ga roditelji u konačnici kupiti ili neće to je njihov odabir.



Uplatnice ste spremni isto predočiti Povjerenstvu?



- Predočit ću sve. U ovoj situaciji u kojoj se ja nalazim, a to je medijski linč, sigurno da ću predočiti.



Je li Vam gospodin Stojanović tu pogodovao? Je li bilo kakvih popusta?



- Meni nije pogodovao sigurno. Poznajem ga, poznavala sam ga i poznavat ću ga. Ovo što se danas pokušalo insinuirati, a govorimo o HBOR-ovom kreditu koji je dan.



To je izjava gospodina Marasa.



- Sve je u redu, ali taj kredit koji je gospodin dobio za hotel je u mandatu SDP-ove Vlade. Ja sam član nadzornog odbora i pitam se ako si član nadzornog odbora kao što ja jesam, ako poznajem neke ljude koji su bili na razgovoru kod mene za bespovratna sredstva, pa smo ih mi uputili u HBOR-u jesam li ja u sukobu interesa.

Kad govorimo o autobusima – da, autobusi su kroz operativni program kohezivnog programa ugovoreni u gradu Splitu, zajedno s ministarstvom prometa i središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, Promet d.o.o. koji je u vlasništvu grada.

Promet d.o.o. objavljuje natječaj kao korisnik europskih sredstava, javni otvoreni postupak na kojem može sudjelovati bilo tko.

Do danas nisam znala da je gospodin Stojanović aplicirao na to. Odluku o odabiru vrši Promet d.o.o. i ja ne vidim ništa sporno. Mogla bih dnevno oko tisuću projekata razgovarati se o bilo čemu sa svima.



Možemo li očekivati da se njegovo ime opet pojavi u još nekom natječaju?



- Pa ja to ne znam. Svaka tvrtka na tržištu ima se pravo javljati na otvorene postupke.



Koliko dugo poznajete gospodina Stojanovića?



- Od kad sam ministrica, par puta smo ručali i vidjeli se u njegovom hotelu prilikom našeg boravka i to je sve.



Jeste li mu pogodovali?



- Ne. Ni u kom slučaju.



Stojanovićeva tvrtka dobila je na tom natječaju da splitskom Prometu isporuči 20 autobusa. 80 posto tog novca je išlo iz tih fondova. Vi apsolutno tvrdite da nemate tu nikakve veze?



- Nemam. Niti u bilo kojem drugom projektu. Korisnik kad dobije europska sredstva, on objavljuje javni poziv, otvoreni postupak nabave u kojem se može svatko natjecati, tajno se otvaraju se ponude, odluka o odabiru se vrši u toj tvrtci koja je korisnik europskih fondova.



Je li Vama netko smješta ministrice?



- Rekla bih nakon ovih deset dana iskustva, rekla bih apsolutno da.



Tko?



- Pa imam nekakve insinuacije, ali o tome ćemo…



- Unutarstranački sukobi ili?



I tu se nekako obrisi daju naslutiti.



Iz stranke da Vam netko smješta?



- Da.



Ne možete nas sada ovako ostaviti.



- Mogu. Ostavit ću vas skroz u nedoumici. Do određenog trenutka.



Zašto, koji su razlozi?



- Iz svega što ste mogli vidjeti u proteklom vremenu. Posebice blaćenja mene kao ministrice, moje obitelji, uznemiravanja moje djece i svega ostalog, za sada ću ostati suzdržana.



Bi li trebalo doći do nekakvih preslagivanja unutar stranke?



- Piše se o tome već neko izvjesno vrijeme.



Što se piše?



- U medijima se piše štošta. Puno je neistina izgovoreno o meni i mojoj obitelji i tome slično. Prema tome, ovo što je danas u medijima vezano za mog supruga, moju majku, moje djece…



Imate li ambicije napredovati u stranačkoj hijerarhiji?



- Vidjet ćemo kad budu unutarstranački izbori.



Je li tu srž problema?



- Ne znam u čemu je srž problema, ali sigurno insinuacije i dokaze imam, pa doći će i vrijeme kada ćemo o tome razgovarati.



Je li to problem u smjeni generacija na području Slavonije?



- Vidjet ćemo. Uvijek je problem u smjeni generacija.



Čeka se odluka tužiteljstva, što se tiče nesreće. Dođe li do kaznenog progona, jeste li spremni podnijeti ostavku?



- Uvijek sam spremna podnijeti ostavku, ali što se tiče kaznenog progona i onoga što će reći DORH, u konačnici na svima je da rade svoj posao. I vama medijima, u konačnici, kad ste me pitali.



Koliko ste vozili na sat?



- Rekla sam da će to utvrditi sudski vještak, odnosno policija. Vjerujem da sam vozila između 30 i 40 na sat maksimalno. Meni je dijete jednostavno izletjelo ispred auta. Ja sam izbjegavala. Ne bi voljela da se to ikome dogodi. Nisam bila pribrana u ponedjeljak, nisam ni u subotu.



Biste li nešto promijenili u toj cijeloj priči?



- Ne bih.



Ne bi drugačije nastupili?



- Ne bi sigurno davala izjave nikome u subotu. To sam rekla i odmah jer nisam bila u stanju dati izjave niti mislim da je prigodno da se u takvim situacijama daju izjave. U ponedjeljak sam došla pred novinare i pokazala moju vozačku dozvolu koja je istekla, za što mi je žao.



Tri godine.



- Znam. Vozačku sam izvadila 1997. Ona je vrijedila do 65 godina. 1999. sam se udala. 2006. sam mijenjala sve dokumente.



Vi morate biti primjer.



- Znam da moram biti primjer. To je moj propust i ja sam ga priznala. Nisam znala da mi je istekla vozačka dozvola.



Je li Vam premijer tu prigovorio?



- Nije mi premijer tu prigovorio. Rekla sam mu o čemu se radi. Niti sam išta krila, niti išta krijem.



Jeste li dana s njim razgovarali?



- Jesam. Razgovarala sam i jučer sa šefom oko toga. Ali ponavljam, da smo jučer dali taj ugovor ista bi situacija bila u medijima.



Vidimo da ste u skupovima uz premijera. Dakle, kome smetate?



- Ne znam kome smetam, ali obrisi mi se kristaliziraju.



Kad ćete nešto konkretno reći?



- Neću sad još ništa reći. Ima vremena i doći će vrijeme kada ćemo o tome razgovarati.



Jeste li izvadili novu vozačku?



- Apsolutno.